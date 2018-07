Inhalt Seite 1 — Bücher oder Schuhe? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist zwar nicht der beste Trost, zu erfahren, da& es andern, auch schlecht geht. Aber es fällt einem vielleicht eher etwas ein, wenn man sieht, daß die schwierige Lage, in der man steckt, weiter ausgreift und auch die bisher Bessergestellten betrifft.

Da aat der Steuersachverständige der New Yorker Universität, J. K. Lasser, der für eine Anzahl von großen amerikanischen Verlagen die Steuerveranlagungen erledigt, in verschiedenen amerikanischen Literaturzeitungen die Schwierigkeiten beschrieben, mit denen amerikanische Verleger zu kämpfen haben.

Lasser schätzt, daß bei normalen Büchern, die im Buchhandel verkauft werden, zwei von drei amerikanischen Verlegern Geld verlieren. Die Verkaufsziffern von 1947 waren zwar dreimal so hoch wie die von 1939, und für 1948 und 1949 dürften sie noch höher sein. Trotzdem liegen die Durchschmittsverdienstzahlen des gesagten Verlagshandels in den USA weit unter dem Durchschnitt anderer Branchen. Der Gewinn vor Abzug der Steuern beträgt weniger als 5 v. H. des gesamten Nettoverkaufs. Davon muß fast die Hälfte für Einkommensteuern bezahlt werden, und den Verlegern bleibt zuletzt eine Gewinnspanne von weniger als 3 v. H., wovon sie Zinsen für im Geschäft investierte Gelder zahlen und versuchen müssen, eine gewisse Reserve für kommende Schwierigkeiten zurückzubehalten.

Auch in den Vereinigten Staaten sind die Buchherstellungskosten seit Kriegsbeginn wesentlich gestiegen. Das Papier kostete drüben 1948 um 80 v. H. mehr als 1939, Elektrolyten 85 v. H. mehr, der Satz kam 100 v. H. teurer; Druck- und Bindekosten sind um 75 v. H. gestiegen; die Löhne sind durchschnittlich um 65 v.H. höher. Von diesen Verteuerungen sind vier Fünftel der Verlegerkosten betroffen, wenn man einmal Buchhändler und Autor völlig beiseite läßt. Das letzte Fünftel, Miete, Einrichtungsgegenstände, Transport, Reisen, Propaganda, Steuern und dergleichen, ist ebenfalls um mehr als 25 v. H. gestiegen. Das gleiche Buch in der gleichen Qualität herzustellen wie 1939, kostet heute drüben somit 55 bis 65 v. H. mehr.

Während die meisten Geschäftsleute drüben ihre Preise erhöht haben, um den erhöhten Kosten entgegenzutreten, konnten dies die Verleger kaum tun, da die Abnehmer sich zu sehr wehrten. So sind die Verleger heute in einer Zange zwischen. 55 bis 65 v. H. erhöhten Kosten und einem Produkt, das durchschnittlich nur um 25 v. H. teurer verkauft wird. Um diese Kluft etwas auszugleichen, versuchten die für den Buchhandel arbeitenden Verleger durch Anwendung von wirtschaftlicheren Mitteln, durch größere Auflagen ihre Herstellungskosten zu verringern und durch Verkauf von Lizenzdruckrechten auf ihre Veröffentlichungen ihr Einkommen zu steigern. Das Geschäft der „Book Clubs“ war drüben im Krieg und seither wesentlich größer als vor einem Jahrzehnt. In den vergangenen Jahren ist mancher Verlag nur dadurch gerettet worden, daß eines seiner Bücher von einem größeren Book Club ausgewählt worden war.

Die sofortige größere Auflage verbilligt die Herstellung des Einzelexemplars. Früher war, genau wie bei uns, ein Verleger auch dann für ein Buch zu gewinnen, wenn er glaubte, davon vermutlich nicht mehr als 2000 bis 3000 Stück absetzen zu können. Er konnte es sich zum Ruhm seines Hauses gelegentlich leisten, ein Buch zuveröffentlichen, das kaum einen Gewinn, dafür um so bessere Kritiken einbringen würde. Er konnte sich an das Buch eines unbekannten Autors wagen und Speziallektüre für einen beschränkten Abnehmerkreis drucken, wenn er vom inneren Wert derselben überzeugt war. Heute sind drüben die Verleger der Meinung, daß sie mindestens 7500 bis 10 000 Exemplare von einem Buch drucken müssen, um einigermaßen auf ihre Rechnung zu kommen. Das zwingt sie, auf Veröffentlichungen aus Prestigegründen oder zur Entdeckung eines neuen Talents zu verzichten, sehr zur Betrübnis der Autoren, Kritiker und Literaturkenner.

Durch die Notwendigkeit, zur Verringerung der Kosten große Auflagen zu drucken, stapeln sich in den Lagerhäusern der Verlage riesige Mengen von Büchern. Wird nun der Umsatz nicht auf dem derzeitigen Stand erhalten oder erhöht, so erleidet die Buchindustrie schwere Kapitalverluste. 1947 wurden etwa 90 v. H. des Gesamtvermögens der Verlage in die Buchnerstellung gesteckt, der Umsatz vollzog sich eineinviertelmal im Jahr; 1948 wurden über 100 v. H. in die Herstellung gesteckt, der Umsatz war kaum einmal im Jahr zu bewerkstelligen. Diese Stauung läßt vermuten, daß jetzt schon in den Verlagshäusern große Bücherbestände aufgestapelt liegen, die kaum mehr zu einem kostendeckenden Preis verkauft werden können. Sollte dies für mehr als 12 v. H. des in einem Jahr verausgabten Geldes zutreffen, so würde der Verlust den Gesamtgewinn von zwei Jahren auslöschen. Lasser fürchtet, daß die Buchindustrie drüben vielleicht bald entdecken wird, daß sie während der beiden letzten nach außen so reich Scheinenden Jahre ohne jeden Gewinn gearbeitet hat.