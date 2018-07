Mit der Beratung der kleinen Steuerreform, also der Neufassung des Einkommensteuergesetzes, ist der Bundestag wider Erwarten auch im Februar noch nicht zu Ende gekommen. Es hat wieder einmal so etwas wie Obstruktion gegeben. Gewiß war es ein falscher Zungenschlag des Finanzministers, als er erklärte, das „deutsche Ansehen im Ausland“ werde gefährdet durch die Unterstellung, die Regierung arbeite gewaltsam auf ein geringeres Steuereinkommen (also auf ein Defizit) hin. Es war aber auch von der Opposition „hergesucht“, zu erklären, daß derart jeder Kritik ein Maulkorb angetan werde. Der Auszug aus dem Plenum, der auf diese Erklärung folgte, hat verhindert, daß die vorgesehene dritte Lesung des Gesetzentwurfes noch über die Bühne ging. Sie ist nun zu Anfang März fällig.

Eine der in der zweiten Lesung vorgenommenen Änderungen ist, obwohl sie von der „Stimme des Volkes“, stürmisch verlangt wurde, noch problematisch. Man erinnert sich wohl, daß der Streit um die Höhe der steuerfreienPauschalbeträge für die Wiederbeschaffung von Hausrat, zugunsten der Ausgebombten und Vertriebenen, besonders heftig geführt, worden ist. Eine Pauschalsumme von 60 DM monatlich (für die Familie) wurde als zu niedrig bezeichnet, speziell unter dem Hinweis, daß „die Anderen“, die Nicht-Geschädigten also, ein Vielfaches dieser Summe steuerfrei hätten, falls sie die Vergünstigungen für das Sparen (Kapital-, Bau-, Versicherungssparen) voll ausnützten. Diese Argumentation geht wohl über die Grenze des sachlich Vertretbaren hinaus – und führt also ins Demagogische. Denn es gibt nur wenige, die mehr als 60 DM im Monatsdurchschnitt, also mehr als 720 DM im Steuerjahr, für Ersatzbeschaffungen aufwenden können. Zudem besteht natürlich für diese relativ gutverdienenden „Ausnahmen“ unter den Vertriebenen und Bombengeschädigten genau so wie für alle übrigen Steuerpflichtigen die Möglichkeit, jene Steuervergünstigungen zu nützen, die bei der Anlage von Einkommensteilen als Spar-, Bau- oder Versicherungsgelder gegeben sind. Trotzdem ist man ihnen entgegengekommen mit der Bestimmung, daß der doppelte Betrag abzugsfähig sein soll, falls „Belege“ für die Einkäufe vorgewiesen werden. Also wird das so fragwürdige „Belegsammeln“ wieder anfangen!

Mit der Erhöhung des Pauschbetrages für Werbungskosten (allgemein von 26 auf 39 DM monatlich) wird die Freistellung der niedrigen Einkommen von der Steuer – besonders dann, wenn noch sonstige Werbungskosten, erhöhte Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen nachzuweisen sind – in einem Umfang praktisch, der zwar das britische Vorbild hoch nicht ganz erreicht, ihm aber doch wenigstens nahekommt. Man kann also hoffen, daß von den Hohen Kommissaren aus kein Einspruch erfolgt, zumal ja einer von ihnen eine Steuersenkung als Mittel der Verbesserung des Lebensstandards der Werktätigen und zugleich als Ansporn zu verstärkter Investitionstätigkeit empfohlen haben. Wenn Minister Schäffer dann noch sein Wort einlöst und den Mißbrauch der Steuerlich absetzbaren „Spesen“, der „Aufwendungen im Verkehr mit Geschäftsfreunden“ also, durch Verwaltungsanordnung drastisch beschränkt, sollte die Hoffnung und zuversichtliche Erwartung, daß die Reform auf längere Sicht zu keinem Rückgang der Steuereinnahmen führt, sondern sie in ihrem bisherigen allmählichen Anstieg bestehen läßt, ja wohl gerechtfertigt sein. n. f.