Von Herbert Pritsche

Seit drei Jahrzehnten fahndet man bei schleichenden Leiden nach „Herd-Infektionen“, die bekanntermaßen zumeist von den Wurzelspitzen „getöteter“ Zähne ausgehen, jedoch auch in chronisch entzündeten Gaumenmandeln, glimmenden Gallenblasen, Wurmfortsätzen und versumpften Dickdarmtaschen sitzen können. Sie verseuchen durch langsamen, aber sicheren Zustrom des Krankhaften den Gesamtorganismus, bis der Chirurg hinzueilt und durch „Herd-Sanierung“ Abhilfe schafft. Der Ruhmesweg des Wissens um Herd-Infektionen ist mit Millionen extrahierter Zähne gepflastert und mit den Trophäen fachgerechter Ausweidung menschlicher Leibeshöhlen dekoriert.

Wie es Herd-Infektionen nach der unheilbringenden Seite hin gibt, so gibt es auch – diesmal im wortwörtlichen Sinne der Vokabel verstanden – solche der Gesundheit: Der Herd der Hausfrau ist die innerste Herzkammer der Volksgesundheit. In Frauenhänden liegt das biologische Schicksal jener Hunderttausende, denen jeder von uns angehört. Daß der häusliche Herd zum Altar der Lebensfrische werde und uns allen ein Alter ohne Leibesplage gewährleiste, muß die erste und oberste Sorge des staatlich beauftragten Gesundheitslehrers, des Hygienikers, sein. Aber im Schlepptau der Bazillenangst hat die Hygiene jahrzehntelang so penetrant nach Chlor, Karbol und Formal in gerochen, hat so weithin sichtbar den Spucknapf auf ihrem Firmenschild getragen und die Suche nach „Erregern“ in ihren Chroniken gefeiert, daß ihre wirkliche Bedeutung weitesten Kreisen schon längst nicht mehr ins Blickfeld gerät. Der Hygieniker ist der wichtigste Mann in der Medizin, denn er hat zu wissen und zu lehren, worauf es ankommt und wonach sich die übrigen Jünger Äskulaps allesamt richten müssen: nämlich wie der gesunde Mensch – das Zielbild aller ärztlichen Kunst! – beschaffen ist und wie man mit ihm umzugehen hat, damit er gesund bleibe.

Nun weiß man zwar seit etwa hundert Jahren, daß (denn steter Tropfen höhlt den Stein) den Ernährungsgepflogenheiten des Alltags, ihren jähre- und jahrzehntelangen Auswirkungen, ihrer Vernunft oder Unvernunft die weitaus größte Bedeutung für Gedeih und Verderb unserer biologischen Existenz zukommt, daß mithin die Hausfrau den Schlüssel der Hygiene Tag um Tag und Jahr um Jahr in Händen hat – aber dieser Hausfrau selber ist angesichts des schwankenden Charakterbildes der medizinischen Wissenschaft mit Recht seit langem ziemlich beklommen zumute. In den Gründerjahren kam es – wenn der Professor sie belehrte – vor allem auf „Kraft“ an, die Kraftbrühe war das Symbol der Ernährungslehre und die Kalorien das, was die Hausfrau sich zu merken hatte, um sich und die Ihren „kräftig“ zu ernähren. Aber das stellte sich etwas später als durchaus „ungesund“ heraus: wichtig waren die bis dato mißachteten Mineralsalze der Kost. Der Biochemiker Schußler, der Nährsalzapostel Julius Hensel und der Reformarzt Heinrich Lahmann umbuhlten – mit wissenschaftlich eindrucksvoller Argumentation – die Gunst des Küchenpersonals und seiner Oberbefehlshaberin. Jedoch einige Jahre vergingen, da. erfuhr man, daß auch die Vollversorgung mit den nötigen Mineralstoffen – deren Basenüberschuß der Stoffwechselbiologe Ragnar Berg ebenso überzeugt fordert, wie man heute wieder gern zum Säureüberschuß zurückkehrt – keineswegs ausreicht zur Gesunderhaltung des Menschen: die Vitamine sind wichtig. In den Siegeszug der Vitamine schalteten sich alsdann mannigfache Spezialkenntnisse ein: Nur nicht zu viel Eiweiß! hieß es jetzt im schroffen Gegensatz zu ehedem – und die erdrückende Majorität der Ernährungsspezialisten bestand bis vor ganz kurzer Zeit auf einer gesundheitsnotwendigen Eiweißarmut der Kost. Erst seit etwa fünf Jahren sind die schlimmen Folgen des Eiweißmangels so genau bekannt, daß sie von zahlreichen Sachkennern als mindestens ebenso verhängnisvoll wie Vitaminmangelzustände gewertet werden, bloß daß diese schneller behebbar zu sein pflegen als jene. Dann kam die Forderung der Frischkost nach physikalisch-energetischen Gesichtspunkten (Bircher-Benners „Sonnenlichtwert“ der „Nahrungs-Integrale“ erster, zweiter und dritter Ordnung), die Forderung kochsalzfreier Ernährung (Gerson), die „Schaukeldiät“ mit ihrer Abwechslung eiweiß- und kohlehydratbestimmter Tage und noch manches andere. Will eine Hausfrau – und sie ist es ja einzig, auf die es dabei ankommt! – sich auch nur in großen Zügen auf dem Laufenden halten, so benötigt sie außer Kalorien-, Mineralsalz-, Vitamin-, Fett-, Eiweiß-, Kohlehydrat- und Säuren-Basenwert-Tabellen noch eigener Urteilsfähigkeit im Widerstreit der Meinungen und wird dennoch nie das Bangen los, daß morgen neue und übermorgen abermals neue Faktoren aufgefunden werden könnten, die gesundheitswidrig sind und die sie bislang aus Mangel an Kenntnis nicht beachtete. In der Tat wissen wir inzwischen, daß winzige Spuren „herzwirksamer Glykoside“ – von ihrem Entdecker Fahrenkamp „Funktionale“ genannt – in einer vollwertigen Gesundkost ebenso vorkommen müssen wie die anorganischen Spurenelemente (die z. B. im Meerwasser enthalten sind) und die Aromastoffe sowie die Wuchsstoffe (Auxone), deren große Bedeutung für die Verhütung des Unheilbaren der Hygiene-Professor Werner Koblath überzeugend nachweisen konnte. Hinzu kommt, daß unsere Nahrung oft künstlich – zu Schönungs- und Konservierungszwecken – entwertet oder gar mit Bedenklichem vermengt wird, so etwa mit den Diazo-Farbstoffen, deren krebserregende Eigenschaften erst unlängst erkannt wurden, ohne daß man bislang allenthalben die nötigen Konsequenzen daraus zog.

Aus dieser Skizzierung des Vielerlei ergibt sich, daß unmöglich der Hausfrau jenes Höchstmaß an Wissen und Gelehrsamkeit zugemutet werden kann, welches nötig wäre, um die Küche zum Institut einer allgemeinen Herd-Infektion mit Gesundheit zu machen. Und doch muß sie das werden, denn nur hier ist der Hebel für eine biologische Genesung der abendländischen Menschheit anzusetzen. Das Ei des Kolumbus hat der bereits genannte Hygieniker Werner Kollath – ein wahrer Homo universalis und deshalb gerade für dieses Lehramt besonders berufen – uns in seinem soeben erschienenen „Lehrbuch der Hygiene“ gegeben und aufs überzeugendste interpretiert (S.-Hirzel-Verlag, Stuttgart, 1949).

Kollath weist grundgelehrt und mit aller wünschenswerten Exaktheit nach, daß sämtliche Fehlernährungsformen mit ihren stets krankheitsauslösenden Folgen ihre einzige Ursache in der Denaturierung unserer Nahrung haben. Er betont, daß wir nicht in der Praxis auf jene Forschung der Zukunft warten können, die uns bestimmt noch eine Fülle heute unbekannter Faktoren als gesundheitswidrig entdecken und nachweisen wird, sondern daß wir jetzt schon mit diesen Faktoren rechnen müssen. Das ist kinderleicht und ohne alle Wissenschaft samt Tabellen und Meinungswiderstreit möglich, wenn sich die Hausfrau den biologischen Imperativ kategorisch zu eigen macht: „Laß das Natürliche so natürlich wie möglich!“ Geht sie darin so weit, wie es nur irgend möglich ist, so ist Mangel- oder Fehlernährung mit ihren Folgen, insbesondere der Entstehung des Unheilbaren, ausgeschlossen. Das bedeutet keineswegs irgendeinen Fanatismus, etwa Rohkost-Monomanie und dergleichen. Die Kartoffel beispielsweise ist roh nicht verzehrbar. „so natürlich wie möglich“ aber ist sie als Fell-, nicht hingegen als Salz-, Quetsch- oder Bratkartoffel. Und in der Tat birgt – was eine besondere Rolle als Seuchenschutz in den Winter- und Frühjahrsmonaten spielt – die Pellkartoffel noch lebenswichtige Mengen von Vitamin C. Mineralsalzen und organischen Spurenstoffen, die bei den anderen Zubereitungsarten verlorengehen Auch das Vollkornbrot mit dem entscheidend bedeutsamen Keimling, dem Wuchsstoff- und Vitamin-Schatzkästlein des Getreidekorns, ist dank seiner größeren Natürlichkeit anderen Brotsorten überlegen. Kollath unterscheidet „Lebensmittel“, die selbst noch lebendig sind – Früchte, Gemüse, Eier und dergleichen – und die das Leben spannkräftig erhalten und uns Gesundheit garantieren, von den „toten Nahrungsmitteln“. Erst einige „Lebensmittel“, um „die Uhr aufzuziehen“, dann die „Nahrungsmittel“ hinterdrein zum Sattessen! Und wo immer Chemie, Konservierung, Schonung, Künstelei vermeidbar sind, dort sollen sie vermieden werden. Regeln, de so einfach sind wie jenes „alte Wahre“, dem die Menschen nach Schopenhauers Wort den Wahrheitscharakter eben um seiner Einfachheit willen nur ungern zuerkennen. Folgen unsere Hausfrauen dem überlegenen Forscher und Gelehrten Kollath gerade da, wo er sein Wissen und Können in wenige lapidare Sätze zusammenfaßt, so dürfen wir unser aller Wohl in ihren Händen hoffnungsvoll gesichert wissen.