Von Heinz Garlmann

Der Vorstoß in den Weltenraum ist nicht mehr bloß ein Unternehmen der Phantasie. Er läßt sich heute technisch und auch nach der Kostenseite genau berechnen. Das zeigt der Forschungsbericht über die „Raumstation“ von dem deutschen Raketeningenieur Rolf Engel, der zur Zeit in Paris lebt und arbeitet. Die Arbeit wurde soeben von der französischen Regierung freigegeben.

Gelingt es, einem Körper an der Erdoberfläche die Geschwindigkeit von 11,2 Kilometern in der Sekunde zu erteilen, dann setzt er den Flug in das Weltall fort. Um ein Gewicht von einem Kilogramm bis nach dem Mond zu bringen, braucht man eine Leistung von 6 300 000 Meterkilogramm. Das schaffen die uns zur Verfügung stehenden flüssigen Treibstoffe aber nicht. Die Rakete verringert allerdings während des Steigens ihr Gewicht, da die Last der Treibstoffe in Bewegungsenergie verwandelt wird. Diese wird um so größer sein, je energiereicher der Treibstoff, je größer der Vorrat und je kleiner die Raketenmasse ist. Aber eine Mondrakete müßte das sechzehn- bis achtzehnfache des eigenen Gewichts an energiereichsten Treibstoffen tanken, wenn sie nur die erforderliche Geschwindigkeit für den Vorstoß in den Raum erhalten soll, und das ist nicht möglich.

Etwas näher käme man der Lösung, wenn man das eigentliche Raumschiff von einer größeren Rakete emportragen ließe, deren Geschwindigkeit es dann annähme. Das so entstehende Gebilde heißt „Stufenrakete“. Beispielsweise trug eine alte deutsche A-4-Rakete eine amerikanische „WAC Corporal“, so daß diese rund 400 Kilometer Höhe erreichen konnte. Man kann dabei ebensogut mit drei wie mit sechs und mehr Stufen arbeiten. Daraus ergeben sich aber Raumschiffe von gewaltiger Größe. Je nach der Qualität der Treibstoffe müßte ihr Gewicht zwischen 700 und 30 000 Tonnen liegen, wenn nur zwei Mann um den Mond herumfliegen sollen, ohne darauf zu landen.

Wenn also auch die Fahrt zum Mond vorläufig an der Energiearmut der flüssigen Treibstoffe scheitert, so reichen diese doch aus, eine Rakete wenigstens auf die Kreisbahn um die Erde zu bringen. Diese Rakete wäre der Kern einer künftigen Raumstation, wie sie Rolf Engel berechnet hat.

Natürlich muß die Station außerhalb der Lufthülle bleiben. In über 500 Kilometer Höhe ist diese Bedingung erfüllt. Allzu groß sollte die Entfernung nicht werden, damit man, vor allem zu Beginn, die eventuellen Bahnstörungen besser messen kann. In 557 Kilometer Höhe würde die Station einen Umlauf in rund 84 Minuten vollenden, in 1669 Kilometer Höhe würde sie zwei Stunden brauchen. Ihre Bahn wird schräg zum Äquator gelegt, damit sie in 24 Stunden alle Punkte der Erdoberfläche einmal ins Blickfeld bekommt.

Die Teile für den Bau werden einzeln durch Transportraketen herangebracht. Diese bestehen aus sechs Stufen. Die Grundstufe ist die größte. Sie kann von einem Piloten mit den letzten Treibstoffen unversehrt gelandet und wieder verwendet werden. Die Stufen zwei bis fünf sind unbemannt. Sie stürzen nach Verbrauch der Treibstoffe auf vorausberechneter Bahn ab. Die sechste Stufe trägt Passagiere und Nutzlast und erreicht allein die Station. Für die Bahn in 557 Kilometer Abstand würde die Transportrakete 220 Tonnen wiegen, für die in 1669 Kilometer Abstand 300 Tonnen. Dagegen war die deutsche Rakete A 4 (V 2) mit ihren 12,5 Tonnen klein.