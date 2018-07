Von unserem Londoner Korrespondenten Edgar Gerwin

Theoretisch gibt es drei Möglichkeiten – nachdem die Engländer mit ungewöhnlich ernsten Gesichtern und unerwartet zahlreich an die Wahlurne gegangen waren, ohne daß es zu einem wirklichen Entscheid kam: baldige Neuwahlen, eine große Koalition oder weiter Labour-Regierung, jedoch ohne Sozialismus. Würde sich der britische Parlamentarismus nach kontinentalen Spielregeln abwickeln, so könnte man wohl für einige Zeit den dritten Kurs steuern. Man würde alle großen Kontroversen vermeiden und in kritischen Augenblicken der Opposition und etwaigen wankelmütigen Elementen unter den eigenen Anhängern durch Stellen der Vertrauensfrage zeigen, wer immerhin die absolute Mehrheit im Unterhaus, wenn auch nur mit einer Handvoll von Abgeordneten, erhalten hat.

Doch das britische System eignet sich nicht für eine Regierungsfahrt am Abgrund entlang. Denn nicht nur die Regierung kann jederzeit die Vertrauensfrage stellen. Auch die Opposition kann plötzlich aus heiterem Himmel eine Abstimmung verlangen. Gleichgültig, worum es geht, um einen Paragraphen im Pensionsgesetz für ein paar hundert Staatsbeamte einer Sondergruppe, um die Nachbewilligung von ein paar hunderttausend Pfund oder die Entscheidung über eine einschneidend-schwerwiegende neue Steuer, gleichgültig, ob wichtig oder trivial, solange es sich um eine Regierungsvorlage handelt, stellt jede Abstimmung eine Entscheidung über Leben oder Tod der Regierung dar. Dieses selbst von schwachen Oppositionsgruppen mit viel Spaß betriebene Überraschungsspiel der Schnapp-Abstimmung (snap division) wird, zum bitteren Ernst und zum ständigen Albdruck der Regierung, wenn man noch nicht einmal eine Dutzend-Mehrheit besitzt.

Solange Attlee einigermaßen sicher sein kann, daß auch die Opposition nicht an einer sofortigen Neuwahl interessiert ist und daher kein Komplott schmieden wird, läßt sich wohl eine Regierungsführung praktisch verwirklichen. Das dürfte für die nächsten Monate, wahrscheinlich bis zum Frühherbst, gelten, schon weil die Parteikassen der Erholung bedürfen. Darüber hinaus wird es jedoch praktisch kaum möglich sein, eine Labour-Regierung mit oder ohne Sozialismus zu führen. Jede Dienstreise eines Ministers oder Staatssekretärs, jede Teilnahme eines Labour-Abgeordneten an wichtigen, außerparlamentarischen Funktionen während der – ausgedehnten – Sitzungsperioden würde höchster Genehmigung, am besten durch den Ministerpräsidenten bedürfen. Ohnehin wird die Labour-Fraktion auch sonst einer für ihre Begriffe ungewohnt harten Disziplin unterworfen sein, die nicht nur Verzicht auf jedes unentschuldigte Fernbleiben aus den Sitzungen, sondern auch Verzicht auf jegliche Stimmenthaltung in Angelegenheiten bedeuten müßte, in denen linker und rechter Flügel, Gewerkschaftler und Genossenschaftler, Wehrpflichtanhänger und -gegnei nicht völlig übereinstimmen.

Aus diesem Grunde werden also baldige Neuwahlen auch vom Sieger als unvermeidlich empfunden. Doch ist dies ein praktischer Ausweg? Sicherlich würden die Konservativen es schon heute schaffen, Labours absolute Mehrheit im Parlament in eine eigene zu verwandeln, Aberwürde es auch eine arbeitsfähige Mehrheit von mindestens vierzig Abgeordneten werden? Ein Blick auf die Entwicklung der Stimmenzahlen macht einen entscheidenden Rudi nach rechts in naher Zukunft nicht sehr wahrscheinlich. Zwar hat Labour viele Mandate verloren. Aber sein Anteil an den Stimmen – bei einer Rekordwahlbeteiligung von 84 v. H. gegen 75 v. H. vor fünf Jahren – hat sich nur von 48 auf 46 1/4 v. H. vermindert, der Anteil der Konservativen nur von 40 auf 43 1/4 v. H. erhöht! Wenn diese geringe Verschiebung das Ergebnis von fast fünf Jahren Labour-Bevormundung ist, wenn nur zwei Prozent Labour-Anhänger und nur rund ein Prozent Unabhängige Wähler sowie einige – wenige Liberale sich als „Treibholz“ in Bewegung gesetzt haben, besteht dann Aussicht, daß nach einigen Monaten die Konservativen eine arbeitsfähige Mehrheit erhalten werden?

Von der dritten Möglichkeit der Großen Koalition, wird praktisch nicht gesprochen. Labour-Regierung ohne Sozialismus ist schon ein genügend schwerer Tobak für viele Labour-Anhänger in der Partei und in den Gewerkschaften. Eine Verbindung mit den Konservativen in der Regierung würde nur jenen radikalen Flügel in der Arbeiterschaft wieder aufleben lassen, der soeben seine Schwache offenbart hat in dem außerordentlich schlechten Abschneiden der Kommunisten und der fünf wegen linksradikaler Tendenzen aus der Labour Party ausgeschlossenen „unabhängigen“ Gesinnungsfreunde Moskaus. Auch macht das eingefleischte Mißtrauen von Labour gegenüber den herrschgewohnten Tories eine Koalition praktisch unmöglich.

Die britische Wahl kam also tatsächlich „zu früh“. Fast gleich große Teile der Wählerschaft haben gegen Labours weitere Pläne der Sozialisierung und Reglementierung wie gegen die Vergangenheit der Konservativen mit ihren Sünden aus den Vorkriegsjahren der übergroßen Arbeitslosigkeit gestimmt. Sowohl das Verschwinden des radikalen linken Flügels als die große konservative Werbung um die Mitte haben bestätigt, daß England wohl nach einem sozialen, jedoch nicht nach einem sozialistischen Weg sucht. So zeigt der Wahlausgang, daß auch England sich allmählich in die Doppeltendenz kontinentaler Nachkriegspolitik, in die Abkehr von zu viel Sozialismus und zu viel Radikalismus eingliedert.

Was wird nun praktisch werden? Zunächst versucht Ministerpräsident Attlee, mit einem möglichst starken, von übermüdeten Ministern befreiten Kabinett die dringendsten Aufgaben zu bewältigen. Nicht nur neue Sozialisierungsmaßnahmen, auch das bereits im alten Parlament verabschiedete, jedoch noch nicht in Kraft getretene Verstaatlichungsgesetz für Stähl werden ruhen, so sehr auch Aneurin Bevan, einer der kommenden Männer des linken Labour-Flügels, dagegen wettern mag. Im übrigen wird der unentschiedene Ausgang vermutlich viel dazu beitragen, den in England bisher noch nicht erkannten Nachkriegsrealismus – der volle Arbeit, nicht Vollbeschäftigung heißt – endlich auch den Briten nahezubringen. Und das „Budget ohne Entgegenkommen“, das Cripps für den Fall einer sicheren Labour-Mehrheit plante, dürfte mithelfen (falls er es nicht vorher zum alten Eisen wirft), die zu hohen Kosten der Labour-Ideale dem Wähler vor Augen zu führen.