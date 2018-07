In Salzgitter wird Beton gesprengt und Porzellan zerschlagen

Von Jan Molitor

Überall dort, wo Unrecht geschieht, wird dem Kommunismus das Eindringen leicht gemacht. Dorothy Thompson

Siebzig Kinder aus Watenstedt – Salzgitter fuhren in die Ostzone. Zu Erholungszwecken, wie es heißt. Man hat sie eingeladen, im Harz drei oder vier Wochen Urlaub vom Elend zu verbringen. Denn ach, es geht ja traurig in der Westzone zu – so nämlich sprachen die Arbeiter der Gruson-Werke in Magdeburg – es muß etwas geschehen! Da sind Demontagen, die zuerst alle Arbeitskräfte in Anspruch nehmen und schließlich in endgültiger Arbeitslosigkeit enden! Da ist die westliche Kapitalistentyrannis, die zwar Freiheit zu jeglichem Geschwätz, aber auch die Freiheit zum Hungern garantiert! Und so Juden denn die östlichen Arbeiter die westlichen Kinder ein, fern des Jammers sich einmal zu erholen.

"Was ist dagegen zu sagen?", fragte in Watenstedt-Salzgitter ein arbeitsloser Arbeiter voller Schärfe. Nun, man kann hier nichts dagegen- sagen. Denn aus der Perspektive dessen gesehen, der Gutes empfängt, bleibt jede Wohltat eine Wohltat, gleichgültig, aus welchen Gründen sie geschieht, und sei es aus Propagandagründen. Aber es ist manches darüber zu sagen. Die Amerikanerin Dorothy Thompson war es, die kürzlich sagte: "Überall dort, wo Unrecht geschieht, wird dem Kommunismus das Eindringen leicht gemacht." Und es geschieht Unrecht in Watenstedt-Salzgitter! Dies verlangt wohl ein offenes Wort!

Watenstedt-Salzgitter! Wer diese Großstadt niemals sah, glaubt sie nicht. Wer Amerika kennt, weiß solche Städte: sie sind geplant und nicht gewachsen. Und auf der Erzbasis Salzgitter waren es deutsche Techniker, unter der Oberleitung eines Amerikaners, des Mister Brassert, die hier das größte deutsche Hutten werk planten und verwirklichten. Wer Rußland sah, erstaunte über solche Städte: sie sind geplant und nicht fertig geworden. So und nicht anders existiert heute Watenstedt-Salzgitter und existiert auch wieder nicht. Die Planung wollte es, daß 28 Ortschaften mit Feldern, Äckern, Wiesen fortan eine Großstadt bilden sollten: dem Erz zuliebe, das – insgesamt zwei Milliarden Tonnen – im Boden liegt, dem Krieg zuliebe. Ergo wurden nach dem verlorenen Kriege die Hauptanlagen der "Rcichswerke" demontiert. Übrig blieben einzelne Gebäude, die noch die beschwörende Inschrift tragen: "Stoppt die Demontage! Wir wollen leben!" Und wirklich: man braucht das Erz ja auch für den Frieden! Übrig blieben arbeitslose Arbeiter, die von der Sozialunterstützung nicht leben und nicht sterben können. So also hat das Gespenst der Arbeitslosigkeit hier, wie nirgendwo sonst in Deutschland, seine Drohung wahrgemacht: 14 200 Arbeitslose bei einer Bevölkerung von 102 000 Köpfen! Und da man rechnen kann, daß jeder Arbeiter durch weg drei Angehörige ernährt, weiß man, daß die Hälfte der Einwohnerschaft dieser Stadt heute von der Arbeitslosenunterstützung lebt. "Ein großes Elend und bittere Folgen", sagte ein Mann von der Stadtverwaltung, die im Ortsteil Lebenstedt untergebracht ist. Heute paßt der Name Lebenstedt nicht mehr gut für einen Ort, in dem es so wenig nach Leben aussieht. Die "bitteren Folgen" aber sind Gleichgültigkeit, Stumpfheit unter den Massen oder aber Radikalisierung. "Überall dort, wo Unrecht geschieht..."

S’.adt ohne Hoffnung