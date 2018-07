Die Apothekerkammern des Bundesgebietes haben einen Gesetzentwurf über das Apothekenwesen ausgearbeitet, der auf einer Arbeitstagung in Frankfurt a. M. am 5. März eingehend behandelt werden soll. Ein solches Gesetz ist notwendig geworden, weil heute nicht nur unterschiedliches Recht von Land zu Land besteht, sondern vor allem die in der amerikanischen Zone eingeführte Niederlassungsfreiheit ein Kernproblem des Apothekenwesens aufgeworfen hat. Während nämlich die amerikanische Auffassung die Gewerbefreiheit auch auf die Apotheken ausdehnt, machen die Apotheker geltend, daß Gewerbefreiheit – die grundsätzlich anerkannt wird – nur da eingeführt werden kann, wo Leistungswettbewerb gegeben ist. Das treffe für Apotheken nicht zu. Kein Apotheker könne mehr leisten als der andere, da die Rezeptur sich an die ärztlichen Vorschriften halten muß und die freiverkäuflichen Präparate auch nur nach Maßgabe ihrer qualitativen Eignung abgegeben werden dürfen. Zudem sei der Arzneimittelumsatz nicht den Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen, da er von der Angebotsseite nicht willkürlich ausgedehnt werden kann (was nach der Währungsreform die pharmazeutische Industrie, der Großhandel und die Apotheken sehr deutlich zu spüren bekamen).

Entfällt also die wesentlichste Voraussetzung der Gewerbefreiheit, dann kann diesem Berufsstand, der überdurchschnittliche Bedingungen erfüllen muß, ein bestimmter Rechtsschutz nicht entzogen werden.

Der Gesetzentwurf sieht daher ein gelenktes Niederlassungsrecht vor. Für die Errichtung einer Apotheke wird eine Lizenz vorgeschrieben. Diese ist zu erteilen, wenn die „Notwendigkeit“ nach Zahl und Dichte der Bevölkerung (je 7000 bis 8000 Personen?) nachgewiesen wird und der Antragsteller eine fünfjährige Berufstätigkeit nach der Approbation absolviert hat.

Entscheidend ist jedoch die Absicht des Gesetzes, daß außer dem Nachweis der beruflichen Voraussetzungen keine Differenzierung der Lizenzberechtigten eintreten darf und damit die bisherige Rechtszersplitterung ein Ende findet. Nach dem jetzt geltenden Recht wurden „Personalkonzessionen“ an denjenigen Bewerber vergeben, der das nach einem komplizierten Schema errechnete höchste Betriebsberechtigungsalter nachwies. Doch ein Ausnahmeparagraph ist vorgesehen: die geforderte Zeit der Berufstätigkeit kann höher festgesetzt werden. Damit ist (als Übergangsbestimmung) die Möglichkeit eines besonderen Schutzes der älteren Ostvertriebenen oder angestellten Apotheker gegeben, von denen bisher die schwerwiegendsten Einwände erhoben wurden.

Neben unvererblichen Personalkonzessionen gibt es noch die veräußerlichen und vererblichen Realkonzessionen. Dieser Unterschied soll in Zukunft entfallen. Der Entwurf sieht die Veräußerlichkeit und Vererblichkeit der Apotheken grundsätzlich vor. Da aber die Lizenz „als solche“ an die Person gebunden ist, also mit dem Tode des Inhabers erlischt, ist die Frage der Veräußerlichkeit und Vererblichkeit ein schwieriges Problem. Es soll jedenfalls kein vererbbares Standesvorrecht mehr geben. R. E. L.