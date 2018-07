Da ist Charcot, der Vater der Nervenheilkunde und Dompteur der „großen Hysterie“, Charcot, zu dem vor 60 Jahren die Millionäre aller Länder kamen, um ihre Lebensbeichte in sein steinernes Herz zu stammeln und ein Bromrezept von ihm zu empfangen: Léon Daudet, in jenen Jahren selbst noch Mediziner, beobachtet von der Galerie de Bibliothek Charcots – wo er als der Sohn Alphonse Daudets, der Freund des Hauses war, arbeiten durfte – den vorzeitig Heimgekehrten, der sich einsam wähnt. „Ich duckte mich und sah den traurigen Mann von oben durch die Gitterstäbe... Er saß unter seiner Lampe, zusammengesunken, gebückt, unbeweglich vor sich hinstarrend, mit einem Gesichtsausdruck, den ich an ihm nicht kannte, gleichzeitig brennend und verzweifelt. Er hatte die Haltung und das Mienenspiel eines Menschen, der einen Pakt mit dem Bösen abgeschlossen hat und dem jetzt die Rechnung präsentiert wird... Ich war bis ins Mark erstarrt: Das also ist der Ruhm der Wissenschaft? Nun, wahrhaftig, das sieht nicht ermunternd aus.“ Die zwanzig Seiten über Salpetrige und Charité um 1890, den Lebenserinnerungen Daudets entnommen – sie ergänzen die entsprechenden Partien aus Axel Munthes „Buch von San Michele“ mit kongenialer Blitzesgrelle –, die beiden Briefe Rilkes an Dr. von Gebsattel, in denen der Dichter sich die Psychoanalyse seltsam wissend fernhält, der Bericht dies königlichen Hofbarbiers und kurfürstlichen Feldschers Johann Dietz über seine am eigenen Leibe erprobte Kreuzotternbiß-Kur mittels Fett und Leber des erschlagenen Tieres–: diese drei Stücke allein rechtfertigen die Anschaffung des „Lesebuchs für Ärzte“, das, herausgegeben von Karl Hansen, soeben im Karl H. Henssel Verlag, Berlin, erscheint. Ein buntes, weder auf die Stimme der Seher noch auf die der Dichter verzichtendes Sammelwerk über den Irrgarten der Ärzte, der sich in Raum und Zeit verliert, und über die ewigen, Sterne ihm zu Häupten. Eine große Visite, in der auch die Philister nicht fehlen, z. B. Wilhelm His mit Plattheiten zum Thema seinen Biochemie (ohne daß man sie ausgeglichen hätte etwa durch Hans Blühers weise Worte, die er im „Traktat über die Heilkunde“ der Biochemie widmet). Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, gewiß –: jedoch wenn wir den Riesen Paracelsus vermissen, den Gesetzgeber Samuel Hahnemann, den brutalen Künstler Schweninger, den Lebensdenker August Bier und manchen anderen Giganten, wenn uns die großen Kritiker ernsten und heiteren Stils – von Bircher-Benner bis Peter Barnim – vorenthalten werden, dann müssen wir dem sonst so schönen Buch merkliche Mangelkrankheiten attestieren. Vielleicht ist es in ihnen begründet, wenn es nicht mit einem Hymnus auf das Leben, sondern mit einer Apotheose des Todes endet. Bescheidenheit? Resignation? Bitterer Scherz? Wäre es ein Lesebuch für... Patienten, wünschten wir – mögen wir das sonst so massiv wie möglich ablehnen – gerade hier, ein Happy-End. Jedoch Kollegen unter sich ... So mag’s denn hingehen!

Herbert Fritsche