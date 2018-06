Das Projekt eines Universitätsstaates auf österreichischem Gebiet in Kärnten trug der Wiener Universitätsprofessor Doktor Lukas Pressevertretern vor, Doktor Lukas will auf einem 200 Quadratkilometer großen Gelände zwischen Klagenfurt und Sankt Veit an der Glahn den internationalen Staat „Universitas“ gründen, in dem neben den nationalen Universitäten der einzelnen Länder eine „Weltuniversität für die besten Köpfe aller Völker“ errichtet werden soll.