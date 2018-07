Frankfurt gibt ein Beispiel

Von H. Friedrich

Im alten Griechenland war das Theater ein Mittelpunkt des Lebens, heute ist es an die Peripherie gerückt und zum Luxus erniedrigt worden. Dazwischen liegt eine Entwicklung, die gemeinhin als „der Fortschritt der Menschheit“ bezeichnet wird. In Wirklichkeit ist dieser Fortschritt, um ein Wort Sedlmayers zu gebrauchen, ein „Abfall von der Mitte“. Die lebens- und geistfeindlichen Mächte haben es fertiggebracht, den Menschen zu rationalisieren, zu verzwecken und zu politisieren. Die Phrasen von Humanität und Freiheit, die unsere Politiker fast täglich im Munde führen, täuschen über diese Tatsache nicht hinweg. Der Mensch ist letztlich ein Gegenstand materialistischen Kalküls geworden. Ganz gleich ob wir die heutige Medizin, die Technik oder auch die moderne Kunst betrachten: überall bemerken wir eine Verfeinerung und Präzisierung der Mittel bei gleichzeitiger rationaler Vereisung und seelischer Abstumpfung. Zugleich droht eine Vorherrschaft der Politik, die jede eigene Regung zugunsten eines „Kollektivs“ zu unterdrücken, ja abzutöten bereit ist. Das „Kollektiv“ aber ist längst kein organisches Staatsgebilde, kein tätiges Zusammenwirken von Individuen mehr, sondern, auch unter dem Deckmantel der Demokratie, ein gegen das Individuum gerichtetes Terrorregime.

Die Kunst, in der sich von jeher der Mensch auf seiner Höhe, in seiner bewunderungswürdigsten Mächtigkeit und Schöpferkraft zeigte, in der sich eigentlich die Menschenwürde am reinsten dokumentiert, wird in diesem Zeitalter zu einer Sache degradiert. Sie ist eine Ziffer im Etat, die, wenn der Zufall es will, neben der Ziffer „Schlachthof“ und der Ziffer „Kanalreinigung“ erscheint. (Wobei sich die Ziffer „Kunst“ nur schwer neben den „Realitäten“ Schlachthof und Kanalreinigung – deren Nützlichkeit auf der Hand liegt – behaupten kann.) Die Kunst wird städtisch oder staatlich unterstützt, das heißt: eine politische Körperschaft entscheidet über ihre Existenz. Die Politik aber, die stets zweckvoll denkt, wird nie die Zwecklosigkeit der Kunst begreifen, sie wird die Berechtigung ihrer Eigenständigkeit und Eigenwilligkeit anzweifeln und bestrebt sein, sie den „vernünftigen“ Forderungen des Tages unterzuordnen. So versucht man – günstigen Falles – die Existenzberechtigung der Kunst mit sehr gefährlichen Redensarten zu begründen, wie zum Beispiel: „Die Kunst ist dazu da, den Menschen zu erheitern, die Sorgen des Alltags zu verscheuchen, zu entspannen.“ Welch törichte Definition! Echte Kunst „entspannt“ nie, im Gegenteil: sie spannt. Sie verdichtet. Sie reißt den Menschen empor aus den Niederungen des Tages auf Gipfelpunkte, auf Menschen-Höhepunkte. Sie verlangt vom Menschen Kraft, Hingabe, Phantasie – kurz: stärkste innere Aktivität, mitschöpferische Tätigkeit. Sie regt das Edelste im Menschen an: das Schöpferische. Und nur im schöpferischen Bereich, in der zwecklosen Hingabe an die wirkende Kraft alles Lebendigen ist der Mensch frei. Die Politik aber will von dieser Freiheit nichts wissen. Sie läßt sich in kein Kalkül einordnen.

So wird die Kunst denn „verwaltet“, wie der Schlachthof, der Friedhof, die Kanalreinigung. Sie wird zu einer Angelegenheit des öffentlichen Lebens. Das zeigt am augenfälligsten heute das Beispiel des Theaters. Fast ausnahmslos alle staatlich oder städtisch subventionierten Theater kranken an der verwaltungstechnischen Abhängigkeit (als einem Instrument der politischen Macht). Der künstlerische Elan leidet, die Ensemblebildung wird beeinträchtigt, die Spielpläne können nicht durchgestaltet werden: die Verwaltung, die exakt und schematisch über die „Verwendung der Subventionen“ Buch führt, ist überall im Weg. So ist die Krise des Theaters vorherrschend durch die Ökonomie bestimmt. Selbst einem vitalen Theatermanne gelingt es nur schwer, diese bürokratische Starre zu durchbrechen und erregendes Theater zu spielen. Bleibt aber trotzdem der im Etat als Aktivposten vorgesehene Besucherstrom aus, und erfüllen sich die Kassenprognosen nicht, so rechnen die „Verantwortlichen“ aus, daß die Stadt oder der Staat pro Besucher 10 Mark auf die Eintrittskarte zubezahlen muß. Das ist unrentabel und widerspricht jeder vernünftigen Kalkulation. Es muß also irgend etwas im ökonomischen Ablauf nicht stimmen. (Daß im geistigen Ablauf etwas nicht stimmen könnte, daß das breite Publikum in einer gefährlichen Krise steckt, daran denkt kaum jemand.) Das Defizit kann nicht mehr vertreten werden.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt hat nun die Konsequenz aus dieser Überlegung gezogen und die Schließung der Städtischen Bühnen empfohlen. In der entsprechenden Verlautbarung heißt es, „der Magistrat habe die Folgerungen aus dem verlorenen Krieg gezogen.“ Durch die Streichung des Theateretats sollen Mittel für den sozialen Wohnungsbau frei werden, denn jetzt gehe es darum, „die nackte Existenz“ zu sichern. Schlachthof, Friedhof, Kanalreinigung, Krankenhäuser und sozialer Wohnungsbau sind selbstverständlich notwendig für die nackte Existenz. Selbstverständlich notwendig war offenbar auch die Paulskirche als „demokratisches Symbol“ (obwohl sie heute wirklich zwecklos ist). Das Primat der Politik wird hier mit einer zynischen Offenheit demonstriert, die fast entwaffnet.

Die Frankfurter Lösung ist verblüffend einfach und zeitgemäß. Sie wird Schule machen. Die Etatrechnung geht glänzend auf, sobald der Posten „Theater“ gestrichen ist. Die „nackte Existenz“ ist gesichert. Ob jedoch der Mensch durch die Sicherung seiner „nackten Existenz“ gerettet ist, daran muß sehr gezweifelt werden. Wie sagt doch Goethe, der große Sohn Frankfurts? „Die größten Schwierigkeiten liegen da,

so wir sie nicht suchen.“