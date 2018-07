Von Alfred Mahlau

Es sei einem Maler erlaubt, den Blick auf ein hervorragendes Kunstwerk zu lenken, das zwar vor der Zerstörung im Krieg wunderbar behütet wurde, aber vor der neuen, noch abwendbaren Gefahr steht, sein Leben durch Überrestaurierung zu verlieren.

Das große Triumphkreuz des Lübecker Doms fand man 1942 nach dem Brand fast unversehrt an seinem Ort hoch oben im Gewölbe vor. Die Domgemeinde ließ es abnehmen und übergab es dem St.-Annen-Museum, das nach dem Kriege mit der Restaurierungsarbeit begann. Das Werk, 1477 errichtet, galt früher als eine Arbeit aus der Werkstatt Bernt Notkes. Die Nahbetrachtung zeigte, daß der große Lübecker Meister selbst der Autor gewesen ist, und damit wird die Frage der Behandlung von besonderer Dringlichkeit.

Inzwischen hat man das in über hundert Einzelteile zerlegte Bildwerk von allen späteren Änderungen und Übermalungen befreit – 1775 war es, dem Zeitgeschmack entsprechend, steingrau überstrichen worden, 1893 bis 1894 hatte eine Malerfirma eine willkürliche Farbigkeit auf den grauen Anstrich gemalt – und ist mit Erfolg bemüht, so viel als möglich von der ursprünglichen Farbigkeit zu erhalten. Das ist zunächst bei zwei Figuren, bei Eva und Adam, erreicht. An anderen Teilen ist die Farb- und Kreideschicht zerstört, das Eichenholz tritt zutage; hier wird die Schönheit der reinen bildhauerischen Arbeit offenbar, und man könnte beinahe versucht sein, die Farbreste völlig fortzunehmen. Die augenblickliche Situation ist nun diese: Die Domgemeinde wünscht die Wiederherstellung des Triumphkreuzes in seiner durch die Bemalungsreste erschließbaren ursprünglichen Farbigkeit. Das bedeutet: zunächst wird über sämtliche Holzteile eine Kreideschicht gelegt, und diese Kreideschicht wird, angleichend an die erhaltenen Reste, bemalt. Die fast drei Meter hohe Figur des Gekreuzigten zeigt bereits am Gesicht bei der Partie um das linke Auge herum, wo die ursprüngliche Farbe nicht mehr zu retten war und nun gespachtelt und bemalt worden ist, die ganze Fragwürdigkeit dieses Unternehmens. Das läßt sich sogar beweisen, denn noch vor diesem Restaurierungsversuch ist eine Fotografie des Hauptes gemacht worden. Durch Selbstüberzeugung möge der Interessierte ermessen, was eine weitere Bearbeitung zerstören würde. (Im Kreuzgang dies St.-Annen-Museums wird an einigen kleineren Nebenfiguren demonstriert, wie diese Restaurierungsarbeit weitergehen soll.)

Folgende Forderung ist zu stellen: Alle großen Figuren (Christus, Maria Magdalena, die Figur des Stifters, Bischof Krummendyk, Johannes, Maria, Adam und Eva) sowie die wichtigsten kleineren Figuren, darunter auch die Evangelistensymbole, sind von den Übermalungen zu befreien ohne die geringste Wiederherstellungszutat und zum nahen und genauen Betrachten im St.-Annen-Museum zu belassen. In den Dom wäre das ganze erhaltene, reichornamentierte Triumphkreuz zu hängen und die Figuren in Nachbildung. (Die Sammlung „Lübecker Kunst außerhalb Lübecks“ in der dortigen Katharinenkirche ist der beste Beweis für die ausgezeichnete Nachbildungsmöglichkeit.) Das Triumphkreuz hängt so hoch über der Gemeinde, daß Einzelheiten nie auch nur annähernd so gesehen werden können, wie es jetzt möglich ist.

Damit wäre ein doppelter Gewinn erzielt: Das gesamte Triumphkreuz steht in voller Farbigkeit und Wirkung am alten Platz, die Bedeutung der Figuren wird dem Interessierten durch Betrachtung aus nächster Nähe im St.-Annen-Museum übermittelt.

Mit einer Aufstellung vor Ablauf der nächsten drei Jahre ist ohnedies kaum zu rechnen; die Farbe würde abblättern, weil der Dom etwa sieben Jahre unbedacht bleiben mußte und die starken Mauern und Pfeiler in dieser Zeit beträchtliche Wassermengen eingesogen haben. Weiterhin spricht für meine Forderung die Tatsache, daß vom Querschiff ab der ganze Altarraum – also die zweite Hälfte der gesamten Kirchenanlage – ziemlich zerstört und nun durch eine hohe Trennwand abgeschlossen ist, so daß die dem früheren Zustand entsprechende Raumwirkung auf Jahrzehnte aufgehoben ist.