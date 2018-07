Es ist an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen worden (vgl. „Die Zeit“ vom 26. Januar), zu welchen Ungerechtigkeiten und Härten die Soforthilfe im einzelnen geführt hat und wie viele Zweifelsfragen noch ihrer Lösung harren. Davon abgesehen stellt sich jetzt das grundsätzliche Problem: was soll überhaupt aus der Soforthilfe werden?

Die Unterhaltshilfe als der Mittelpunkt des Soforthilfegesetzes war als Übergangsregelung (bis zum Erlaß des Gesetzes über den endgültigen Lastenausgleich) gedacht und wurde deshalb bis zum 31. März 1950 befristet. Da keine Aussicht besteht, bis zu diesem Zeitpunkt ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, muß in den nächsten Wochen entschieden werden, ob nur die schadhaften Stellen am Gebäude der Soforthilfe ausgebessert werden sollen oder ob eine Neuregelung zweckmäßiger ist.

Abgesehen von der Hausrathilfe, als einer einmaligen Aktion, ist die Soforthilfeabgabe ganz überwiegend, nämlich zu mehr als 85 v. H., zur Auszahlung der Unterhaltshilfe verwendet worden. Neben der bestehenden und ohnehin reichlich verworrenen Sozialgesetzgebung wurde dadurch ein neuer Rentenzweig geschaffen, der sich mit anderen Sozialrenten vielfältig überschneidet. Ein hoher Prozentsatz der Soforthilfeempfänger wird nur zusätzlich zu einer Sozialrente mit der Unterhaltshilfe bedacht. Das führt zu der Kuriosität, daß teilweise nur 1 DM oder weniger an Unterhaltshilfe ausbezahlt wird ein Hohn auf die Überschrift des Gesetzes!

Die Auswirkungen auf die öffentliche Fürsorge sind nach Stadt und Land verschieden. In den Großstädten reichen die Soforthilfesätze oft nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken. Wer als Fürsorgeempfänger außer seinem Richtsatz noch eine hohe Mietbeihilfe sowie den Teuerungszuschlag und eine Pflegezulage erhielt, lag über dem Richtsatz, der Unterhaltshilfe. Die öffentliche Fürsorge muß in diesen Fällen unterstützend eingreifen, so daß die Soforthilfe von dem Betroffenen nicht als „Hilfe“ empfunden wird. Die Fürsorgeverbände auf dem Lande atmen dagegen auf: sie können zum Teil bis zu 50 v. H. der von ihnen Betreuten in die Soforthilfe überführen und ihren Etat merklich entlasten.

Ein Problem für sich ist die Invaliditätsgrenze von 50 v. H., bei deren Überprüfung von den Ärzten „großzügig“ verfahren werden sollte. Da das Arbeitsamt von einer 66 2/3 Erwerbsunfähigkeit ausgeht, bezieht mancher Unterhaltshilfe, der als arbeitsfähig registriert ist. Gelegentlich ist es sogar vorgekommen, daß ein Flüchtling gleichzeitig Unterhaltshilfe wegen Arbeitsunfähigkeit und einen Kredit zum Wiederaufbau seiner Existenz beantragt hat. Diese Ausweitung des Invaliditätsbegriffs ist nicht unbedenklich: falls die Unterhaltshilfe wegfällt, wird mancher, gestützt auf das ärztliche Zeugnis, die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen wollen. Die augenblickliche Entlastung der Bezirksfürsorgeverbände kann sich daher leicht als gefährlicher Bumerang erweisen.

Sieht man davon ab, daß die vielen Unstimmigkeiten des Gesetzes vor allem auf dem flachen Land, wo jeder den anderen genau kennt, zu heftigem Unwillen geführt haben, so erscheint aus zwei wichtigen Gründen eine Änderung des jetzigen Zustandes unbedingt erforderlich. Einmal ist es undenkbar, daß der neu aufgebaute Rentenzweig der Soforthilfe nach anderen Richtlinien verfährt als die öffentliche Fürsorge und die Sozialversicherung, denn die Hilfe der Allgemeinheit kann nur auf dem Boden einer einheitlichen Gerechtigkeit gestaltet werden. Vor allein aber wird man sich ernstlich zu überlegen haben, ob die Soforthilfegelder auch weiterhin fast völlig dem Verbrauch zugute kommen sollen. Ehe der endgültige Lastenausgleich wirksam wird, dürften noch Monate vergehen. Eine Veiterführung der Soforthilfe in ihrer bisherigen Form bringt dann aber jene Gefahr mit sich, die man mit der Begrenzung der Unterhaltshilfe bis zum 31. März gerade vermeiden wollte; der endgültige Lastenausgleich wird präjudiziert, nämlich derart, daß die entscheidende Aufgabe, den Flüchtlingen Heim und Arbeitsstätte zu schaffen, ohne Berücksichtigung bleibt. Pa.