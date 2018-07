Als sich die deutschen Fachleute an ihre Fleißaufgabe machten, einen Bericht über die mutmaßliche weitere Entwicklung bei uns für die OEEC zu verfassen, standen sie vor der Frage, sie ja an dem unter dem Namen Longterm-Plan bekannten Ziffernwerk nicht vorübergehen konnten, ob sie die Zukunft günstiger oder ungünstiger bewerten sollten als jener alte Plan. Auf Grund der kürzlich erfolgten optimistischen Äußerungen des ERP-Plan-Verwalters Mr. Hoffman (und anderer maßgeblicher Leute) konnten des guten Glaubens sein, daß man drüben in den USA ein tatkräftig seinen Wirtschaftszusammenschluß betreibendes Europa nicht etwa am 30. Juni 1952 als „uninteressant“ abschreiben würde. So entwarfen sie also nach bestem Wissen und Gewissen ein Zukunftsbild von gemäßigt pessimistischer Art, was die „allgemeine Entwicklung“ betrifft. Und dazu waren sie so vermessen zu sagen, daß bei einer Überbrückung des „restlichen“ Dollardefizits im Außenhandel Bann auch Westdeutschland, trotz der schweren Hypothek, die es aus Kriegs- und Nachkriegszeiten mitzuschleppen hat, den Anschluß an die European Recovery gewinnen könne.

So etwa mußte das Urteil ja auch ausfallen. Denn hätte das Memorandum die Zahlen des Longterm-Plans über den Haufen geworfen und einen robusten Optimismus produziert – wäre dann nicht als Antwort zu befürchten gewesen, daß angesichts dieser starken regenerativen Kräfte ja offenbar die weitere Dollarhilfe stark einschränkungsfähig sei? Insoweit also ist den deutschen Verfassern, wenn man um ein unvoreingenommenes Urteil bemüht ist, sicherlich kein Vorwurf zu machen. Ebensowenig kann man sie darum schelten, daß sie die zukünftige Entwicklung nicht richtig gesehen hätten: auch ihre Kritiker haben ja „nicht auf Prophet gelernt“. Daß sie zu dem alt-ehrwürdigen Longterm-Plan, der mittlerweile schon einen eisgrauen Bart angesetzt haben mag, nicht genügend Abstand hielten, ist bedauerlich, aber doch entschuldbar insofern, weil derselbe Dr. Keiser (unser Bestand an Planungssachverständigen ist eben nicht sehr groß), der seinerzeit den Longterm-Plan zu vertreten hatte, jetzt auch für die Gedankenführung des Memorandums zuständig war. Seine „geistige Handschrift“, der gedankliche Duktus, ist zum mindesten unverkennbar.

Die Ironie des Schicksals also hat es gewollt, daß die zornige Kritik der Wirtschaftsberater bei der Hohen Kommission sich gerade gegen denjenigen Mann in der deutschen Verwaltung richten mußte, der, da planungsgläubig, ihnen besonders nahesteht – sicher sehr viel näher als etwa sein Chef Prof. Erhard, oder gar als der ERP-Minister Blücher, in dessen Namen er diesmal tätig war. Aber diese Ironie des Schicksals hat zugleich ihre eigene, hintergründige Logik. Denn dies deutsche Memorandum war, wenn auch „gut gemeint“, in seiner theoretischnationalökonomischen Begründung zu eng und damit zu schwach geraten? es war anderseits auch zu stark auf die Taktik gestellt.

Will man die Antwort der Wirtschaftsberater, also das Aide Memoire, in gleicher Kürze charakterisieren, so wäre zu sagen, daß es in sich unausgewogen und widerspruchsvoll ist. Jeder paradiert da mit seinem Steckenpferd, Einigkeit besteht eigentlich nur in dem Urteil über die deutsche Wirtschaftspolitik, das sich an die bekannte Formel anlehnt: „Die ganze Richtung paßt uns nicht!“ So schroff ist die Ablehnung, daß manche ganz offensichtlich unzutreffende Urteile formuliert werden, wie etwa: das Problem des Wohnungsbaus oder der Aufnahme von Flüchtlingen (soll wohl heißen: ihrer Eingliederung) werde nicht angefaßt.“ Aber was sollte das angeforderte Memorandum denn sein: eine Umfassende Darstellung aller wirtschaftspolitischen Aufgaben? – oder eine Vorschau auf gewisse Entwicklungstendenzen speziell im Außenhandel, im Zusammenhang mit der ERP-Aktion? Doch wohl das zweite! Wolke man auf Grund des Aide Memoire zu einem positiven Programm kommen, so würde das merkwürdig gegensätzliche Züge aufweisen. Darauf verweist auch der (wie immer erfreulich klare und erkenntnisreiche) Januarbericht der BdL, wo es heißt: Westdeutschland stehe in einer völlig exzeptionellen, ja fast paradoxen Situation, als Land mit der stärksten absoluten und relativen Arbeitslosigkeit, das zugleich im Außenhandel stark passiv sei. So stecke man also in dem Dilemma, einerseits (um die Zahlungsbilanz auszugleichen) einen restriktiven Kurs halten zu müssen, anderseits (um die Erwerbslosigkeit abzubauen) „nach den Empfehlungen, die die OEEC gewöhnlich zur Bekämpfung der Erwerbslosigkeit gibt“, eine expansive Kreditpolitik zu betreiben ... Das ist richtig gesehen. Ist der Sachverhalt aber bei den Wirtschaftsberatern erkannt?

Fast könnte man es bezweifeln, denn das Aide Memoire läßt nichts von dem Bewußtsein erkennen, daß bei einer künstlich forcierten Verbrauchskonjunktur („Arbeitsbeschaffung“ für Erwerbslose) auch die Einfuhr wächst, die Ausfuhr aber ganz zwangsläufig vernachlässigt wird. Sogar die Liberalisierung des Außenhandels wird schief angeschaut, obwohl sie keine ungünstigen Folgen für die Beschäftigungslage hat – und obwohl wir sie ja sicherlich nicht „aus purer Lust an Tollerei“ (wie der Ur-Berliner sagt) betreiben, und auch nicht aus Doktrinarismus, sondern nur, um dadurch zum Exportausgleich zu kommen. An der einen Stelle des Aide Memoire herrscht die Besorgnis vor, daß zuviel verbraucht, zuwenig investiert werde – als ob nicht der Mehrverbrauch, die Hebung des Lebensstandards, das Hauptziel des ERP wäre! An anderer Stelle wird die Ein- und Ausfuhrplanung vermißt, wobei den Verfassern der (vor 200 Jahren allenfalls verständliche) Lapsus einer Darstellung unterläuft, wonach „erst“ die Exporte gesteigert werden müßten, damit „dann“ durch sie die notwendigen Importe gedeckt werden könnten. Diese schematisierende Betrachtung eines Sachverhalts, den man mit einem ganz neuen Begriff als „internationale Zahlungsfähigkeit“ bezeichnet, wird den Expansionsmöglichkeiten des internationalen Warenaustauschs auch nicht entfernt gerecht; auf der anderen Seite überschätzt der Bericht die Beschäftigungsmöglichkeiten, auch die Durchführbarkeit einer Politik des „billigen Geldes“. E.T.