Inhalt Seite 1 — Traumsehnsucht im Trickfilm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Disneys „Schneewittchen“

Es gibt auch heute eine Popularität, deren Gegenstände weder Menschenschicksale noch Zeitmasken sind. Bruno Franck hat in seiner jetzt wieder auf dem Theater erscheinenden Komödie „Nina“ sehr amüsant die Unpersönlichkeit des Ruhms aufgezeigt, den ein Filmstar genießt: Seine äußeren Attribute werden von der illusionswilligen Masse auch dann für voll genommen, Wenn sie einem Double aufgehängt sind. Goethes sentimentale Liebesgeschichte zwischen Werther und Lotte trieb dagegen schwankende Gemüter bis zum eigenen Selbstmord und fand die Bestätigung ihrer zeitgemäßen Volkstümlichkeit in Weltweit verbreiteten Chinoiserien. Im Siegburger Humperdinck-Museum kann man sich davon überzeugen, daß ein deutsches Märchen, das als Oper von Hänsel und Gretel um die ganze Welt lief, sogar in Japan eine Galanteriewarenmode verursachte. Jetzt ist es abermals ein deutsches Märchen, das zu uns zurückkommt, nachdem es mehr als ein Dutzend Jahre in den Lichtspieltheatern einiger Kontinente Besucherrekorde aufstellte. Es ist „Schneewittchen und die sieben. Zwerge“ – ein abendfüllender, amerikanischer Zeichentrickfilm von Walt Disney, dessen Schnee-

wittchen-Figurinen schon vor zwölf Jahren die Chintzvorhänge und Kissen ausländischer Privatwohnungen schmückten.

Nach diesem Weltpräludium macht man sich im Heimatland des Grimmschen Märchens unweigerlich übertriebene Vorstellungen von dem Film, der in den Kölner Hahnentor-Lichtspielen Jetzt für Deutschland anlief. Man registriert, was ungewohnt, anders, ja befremdend wirkt: das Operettengirl, das Schneewittchen heißt, die Operettenmusik, die mit 80 Mann Orchester aus dem Lautsprecher tönt, die inzwischen erwiesene Tanz- und Schlagerfähigkeit eines Ständchens, das der mehr nach Dornröschen als nach Schneewittchen suchende Troubadour-Prinz erklingen läßt. Auch die Varianten in der Märchen-Handlung und die unverkennbaren Bestandteile eines amerikanischen Filmstils – von den Verfolgungsjagden eines Tom Mix über die Komik der Groteskfilme bis zu den Micky-Maus-Effekten der Zeichenfilme Disneys selbst –, das alles mag ein deutsches Märchengemüt eine Weile irritieren. Aber bald wird es gefangengenommen, und Schließlich muß es einstimmen in die herzliche Fröhlichkeit und in die rührende Weltbetrachtung, die den Publikumserfolg dieses Bildstreifens erklären. Wenn Schneewittchen die verlotterte Zwergenwirtschaft in Ordnung bringt, und alle Tiere des Waldes helfen dabei, dann ist das nicht Our kurzweilig anzusehen; es wird ohne falsche Töne auch an eine tief im Menschen sitzende Sehnsucht nach paradiesischem Einvernehmen appelliert. Die sieben Zwerge sind als menschliche Charaktere unterschiedlich und so feinsinnig ausgefeilt, daß alle Empfindungen von Angst und Neid bis zur selbstlosen Liebe wie in einem zusammenraffenden Verkleinerungsspiegel für den Zuschauer sichtbar werden. Die bewußte Künstlichkeit des Bildes und die pulsierende Lebensfülle der Darstellung schließen sich geheimnisvoll zusammen zu einem Wirkungsmittel, dessen künstlerischer Rang nur noch vom Marionettenspiel erreicht wird.

Neben den thematischen Möglichkeiten, die in eine völkerverbindende, menschliche Grundsubstanz eindringen, hat Disneys Schöpfung auch dem Film alsBildkunst ästhetisch legitime Wirkungen erschlossen. Krankt der Spielfilm meistens an seiner Funktion als Massenunterhaltung, die den Verismo der Erfahrungswelt fixiert sehen möchte, so läßt sich die heimliche Traumsehnsucht derselben Masse im Trickfilm, viel großzügiger erfüllen. Wie der Wald sich dämonisch belebt, bald als Ausgeburt menschlicher Angst, bald als Personifikation kindlichen Weltvertrauens, wie Freude die Schwerkraft der Glieder zu den unwahrscheinlichsten Verrenkungen freigibt, wie der Jubel eines Kindes seinen Widerhall findet in den Stimmen dir Vogelwelt oder wie komisch Mühsal und Schwerfälligkeit wirken können – das sind Motive, die der von leibhaftigen Schauspielern dargestellte Märchenfilm nur sehr begrenzt ausdrücken könnte. Die von Disneys Zeichnertruppe und ihren einfallsreichen animators geschaffenen filmisch bewegten Blätter (es sind eine halbe Million als Auswahl von zwei Millionen Entwürfen) machen dem Auge sichtbar, was das Gemüt als Piantasieform der Wirklichkeit träumt. Dem Traum aber gehört der längere und oft bessere Teil unseres Lebens. Johannes Jacobi

Abenteuer um Tobias Knopp

Ein Freurd von mir,