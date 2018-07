Inhalt Seite 1 — Witze hinter dem Vorhang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Kritik im totalen Staat

Seit jeher haben die Völker, die unter Diktaturen und Polizeiregimen leben, ihre Kritik durch Anekdoten und Witze auszudrücken versucht. Jetzt tun es, soweit ihnen der Humor noch nicht ausgetrieben worden ist, die Völker hinter dem Eisernen Vorhang. Für die „öffentliche Meinung“ in diesen Ländern sind die Anekdoten, die ab und zu von einem Flüchtling im Ausland gebracht werden, erheblich repräsentativer als die Leitartikel der dirigierten Presse. Natürlich befinden sich unter den Witzen immer auch solche, die nur ein neues Kleid bekommen haben und auf neue Personen angewandt werden.

Identität

Die arbeitsamste Einrichtung, die es in Titos Jugoslawien gibt, ist die UDBA (Staatspolizei), die bisher ihr Plansoll immer noch mit 200 v. H. erfüllt hat, im Gegensatz zur Industrie und zur Landwirtschaft. Dabei ist ihre Arbeit dadurch erschwert, daß es so schrecklich viele Petrowitsche in Serbien gibt, viel mehr als etwa in Deutschland Meyers. Natürlich sollen sie nicht verwechselt werden. Deshalb telegraphiert die Belgrader UDBA-Zentrale kürzlich an die UDBA in Nisch:

Feststellt, ob Petar Petrowitsch in Nisch, Stalinplatz 5, und Ratko Petrowitsch in Nisch, Partisanenstraße 9, identisch sind.

Nach zwei Tagen kommt folgende Antwort der Nischer UDBA:

Petrowitsch Stalinplatz ist identisch stop Petrowitsch Partisanenstraße leugnet noch, obwohl seit 24 Stunden von drei Agenten geprügelt.