Von Werner Haftmann

Am 15. Februar wurden in München die Preisträger des von dem amerikanischen Mäzen Blevin Davis gestifteten deutschen Kunst Preisausschreibens 1949 bekanntgegeben. Die Entscheidung der Jury, der neben deutschen auch ausländische Kunstexperten angehörten, ist in Deutschland teilweise sehr scharf angegriffen worden, weil die Preise ausschließlich an Maler der allermodernsten, „abstrakten“ Kunstrichtung gegeben worden sind. Zweifellos bestand die Jury aus Anhängern dieser modernsten Kunst. Ihre Mitglieder haben aber in der Öffentlichkeit nachdrücklich betont, daß alle sonst eingesandten Bilder den notwendigen Ansprüchen an die Qualität eines Kunstwerks nicht genügt hätten. Wir haben unseren Mitarbeiter Herrn Dr. Werner Haftmann, der selbst zu der Jury gehörte, aufgefordert, uns hierüber einen Bericht einzusenden. Wir werden noch auf das Grundsätzliche dieser Frage und die Möglichkeiten, die hier dem Irrtum vorbehalten sind, eingehen.

In den Auseinandersetzungen um das Kunstschaffen im Nachkriegsdeutschland ließen sich Kritiker aus einem vorgefaßten Blickwinkel heraus zu folgender Argumentation verleiten: der Modernismus der Malerei sei eine Angelegenheit der Geburtsschicht zwischen 1880 und 1890; die jungen Generationen seien längst auf Wegen zurück zu einer neuen Natürlichkeit. Aber diese Behauptung wurde durch das von Mr. Blevin Davis mit 5000 Dollar dotierte und durch die Kulturstellen des amerikanischen Hohen Kommissariats ausgeschriebene Deutsche Kunstpreisausschreiben als falsch erwiesen. An diesem Preisausschreiben konnten alle deutschen Maler im Alter von 18 bis 40 Jahren teilnehmen. Es ging also gerade um die Frage nach den ästhetischen Anschauungen in unserer Jugend. Die Jury bestand aus sechs deutschen und vier ausländischen Kunstexperten. 3700 Arbeiten aus allen vier Zonen – sogar die Ostzone war mit 10 v. H. vertreten – wurden vorgelegt.

Als grundsätzlichstes Ergebnis steht am Ende des Preisausschreibens die Einsicht, daß die junge deutsche Malerei den Anschluß an die Malerei der europäischen Länder nun gefunden hat, ja, ihn vielleicht niemals wirklich verloren hatte. Die den modernen europäischen Malauffassungen zugrunde liegenden Ideen sind in der deutschen Jugend lebendig. Das kann wie ein Wunder scheinen, wenn man bedenkt, daß ganzen Altersschichten unserer Jugend der Blick über die Grenzen verwehrt blieb und modernes Denken unter Strafe gestellt war. Es ist aber dann kein Wunder, wenn man nur einiges von der Strahlungskraft weiß, die ein modernes Kunstwerk als Mitteilung und Ding aus der Ausdruckswelt des Menschen in uns aufrufen kann.

Das Geschichtsbild das sich uns nach dieser neuen Erfahrung bietet, läßt sich genau beschreiben. Im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts geschahen im Bereich der bildenden Kunst die großen Vorwürfe in die Zukunft hinein: der französische Kubismus, bereichert und aggressiv gemacht durch den italienischen Futurismus; logisch schloß sich bald das Gedankliche des Surrealismus an. In Deutschland der Blaue Reiter und die mittelbar aus ihm sich entwickelnde Malergruppe des Bauhauses. Diese Künstler – Picasso und Gris, Breton und Chagall, Kandinsky und Klee – stellten ihre Behauptungen in ihrer Zeit wie einzelne Bastionen auf. Heute ist unsere junge Malerei in dieses Feld eingerückt und hat verbliebenen Leerraum besetzt. Dabei ist zu bemerken, daß der deutsche Expressionismus keine Vorbildbedeutung mehr hat, sondern nur noch als Impuls wirksam ist. Dagegen wird der Bereich, der die Namen Kandinsky (als Vertreter der reinen ungegenständlichen Malerei) und Klee (der im Spiel mit den abstrakten Formen stets das bildnerische Gleichnis zur Schöpfung sucht) stellvertretend bezeichnen, in aller Breite bezogen. Es gehört zu dieser tatsächlichen Lage, daß das ganze Panorama dieser jungen Malerei noch eklektisch erscheint, sehr gefangen noch im Gedankenkreis der großen Individualitäten, die die Kunst unseres Jahrhunderts bestimmten, ja, daß die Gefahr des Manieristischen besonders unter den jungen abstrakten Malern ungewöhnlich groß ist.

Es ist im vorstehenden schon mit gesagt, daß ein begabter Teil unserer Jugend eindeutig den abstrakten Richtungen in der modernen Kunst zuneigt. Er tut es in einer besonderen Weise, in Richtung auf Klarheit der Form, Genauigkeit der Pläne und Schärfe der Konstruktion. Die weiche, unbestimmte, malerische Weise des Vortrages tritt sehr zurück. Es mag damit zusammenhängen, daß der Reiz der Materie, die Freude an der schönen Oberfläche und der Perfektion des „Bildes als schönem Ding“ nur schwach empfunden wird. Das ist ein böser, aber recht deutscher Fehler!

Deutsche Kunst wird nie über der Freude an der schönen Form das Inhaltliche vergessen können. In der Tat wird besonders in der jungen abstrakten Malerei ein schöner Hang zur Poesie deutlich, zu jener Art von gegenstandsfreier Dichtung, die die Gefühlsregung mit Hilfe des freien Spiels von Farbe und Form zur anschaubaren lyrischen Tatsächlichkeit zu erheben trachtet. Vom Inhalt her gesehen waren gesellschaftskritische und soziale Themen, Kriegs-, Ruinen- und Elendsmalerei ganz selten. Auch die Landschaft, das Porträt, der Akt scheinen nicht mehr im künstlerischen Interesse zu stehen. Wo diese Motive auftauchten, war die Qualität oft minderwertig. Das gleiche muß leider auch von den Bildern mit religiösen Themen gesagt werden. Nahezu alle Bilder mit religiösem Sujet faßten das große Thema ohne Ernst, mit deutlichem Mangel an echtem religiösem Gefühl, mit unzureichenden Mitteln und oberflächlich an.