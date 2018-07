Im Wolfsburger Volkswagen-Werk wurde am letzten Sonnabend der 100 000. Volkswagen vom Montageband gefahren. Dieser bedeutsame Tag war dem Werk Anlaß für eine kleine Feierstunde. Das Unternehmen konnte im Februar 5564 Volkswagen herstellen. Diese Ziffer bedeutet im Hinblick auf die geringere Zahl der Arbeitstage gegenüber Januar eine weitere Produktionssteigerung. Der Export an Volkswagen erreichte im Februar 1218 Stück und überschritt damit leicht die Ziffer des Vormonats. Im Januar hatte das Wolfsburger Werk 1212 Wagen ausführen können. we.