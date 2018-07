Der Mensch“, sagt Schiller, „ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, und der holländische Geschichtsphilosoph Jan Huizinga hat in einem der hellsichtigsten Bücher dieses Jahrhunderts den „Homo Ludens“, den spielenden Menschen, als den immer wiedergeborenen Urvater aller Kultur, Kunst, Wissenschaft und Religion beschrieben. Das wäre ein Paar gewichtiger Kronzeugen für alle, die zum Spott ihrer zeitknickerigen Mitmenschen ihre Abende am Schachbrett, am Bridgetisch, in der Skatrunde oder gar beim Pokern verbringen. Denn wenn auch Schiller und Huizinga weniger die Kartenspieler als die Phantasiebegabten, die Kinder Apolls, im Auge gehabt haben, so zeigt doch, wer sich in den frohen Ernst eines Gesellschaftspiels entrücken lassen kann, mehr menschlichen Sinn als der nörgelnde Verächter solchen „Zeitvertreibs“.

Allerdings hat unser hochspezialisiertes Jahrhundert auch manche Spiele um ihre entspannende Funktion gebracht und ihren anspruchslosen Müßiggang in ein schwieriges Stück Arbeit verwandelt. Die höhere Wissenschaft manches heutigen Kartenspiels erfordert nicht weniger Konzentration als die Atomphysik, und der Abstand zwischen den methodisch Geübten und den nur „zum Vergnügen“ Spielenden – zwischen Klerus und Laienvolk sozusagen – wird immer klaffender.

Diese Versachlichung geht mitunter so weit, daß die wirklichen Experten, etwa des Bridgespiels, sich in den Stunden ihrer Berufsarbeit von den Anstrengungen ihrer Mußezeit erholen müssen. Und das wieder hat zur Folge, daß diejenigen, die vor dem logischen Raffinement der Meisterschaftsanwärter zurückscheuen, in leichtere und unbedenklichere Spiele ausweichen. So hat sich bei vielen, die schon tagsüber arbeiten, müssen, in den letzten zwanzig Jahren das Rommé-Spiel als ein Zeitvertreib bewährt, der dem rechnenden Verstand nicht allzuviel abfordert und daher dann auch von den ersten Männern der Bridge-Mathematik mit dem Spitznamen „Trottel-Bridge“ bedacht worden ist.

Doch dem Zug der Zeit kann sich nichts entziehen, und auch das harmlose Rommé ist vor der Veredelung nicht bewahrt geblieben. Vor nun einem Jahr wurde aus Südamerika ein Spiel in die Vereinigten Staaten importiert, das hier alsbald unter Rommé-Spielern wie eine Seuche um sich griff, seither in viele Diplomatische Korps und andere kosmopolitische Kreise eingedrungen ist und gewiß auch bald den europäischen Kontinent überfluten wird. Es heißt Canasta und ist gewissermaßen ein aufgebridgtes Rommé, verwickelter als dieses, aber noch nicht so mit Theorie durchsäuert wie Bridge.

Canasta ist – um es kurz anzudeuten – ein Spiel zu viert, bei dem sich je zwei Partner gegenübersitzen. Jedem Spieler werden zunächst elf Karten gegeben. Abnehmen vom Haufen, Auslegen von gleichwertigen Karten unter Verwendung von (12!) Pokern, Ablegen in die Mitte – alles das vollzieht sich ähnlich wie beim Rommé. Nur ist nicht der der Sieger, der als erster seine Karten hat ablegen können, sondern diejenige Partei gewinnt das Spiel, die die meisten Punkte hat. Die Regeln, nach denen Punkte berechnet werden, sind mit viel List erfunden worden und fordern für das Canasta einen recht wachen und ausgeruhten Kopf. Da ist zu bedenken, daß die roten Dreier nur die Bedeutung eines „Honneurs“ haben, daß die schwarzen Dreier „Anhaltekarten“ sind, daß man den Haufen der abgelegten Karten in der Mitte „einfrieren“ lassen kann, daß eine Partei mit sieben Karten gleichen Wertes ein „Canasta“ buchen darf, daß mit der Höhe der Pluspunkte das Minimum an Augen wächst, die für das erste Auslegen erforderlich sind – und viele solcher Schikanen mehr.

Immer öfter wird aus Spiel bedächtige und gründliche Arbeit. Wie einst das Whist vom Bridge verdrängt wurde, so scheint es, muß demnächst das Rommé auf der ganzen Linie dem Canasta weichen. Vielleicht wird dann nur noch ein Betätigungsfeld für den Spielbetrieb übrigbleiben: die Erfindung neuer Spiele. cel.