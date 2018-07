Es war ein guter Auftakt für die Verhandlungen auf dem Petersberg in der Memoranden-Angelegenheit, daß McCloy die Anweisung an seinen Stab gab, wonach kritische Äußerungen zur deutschen Wirtschaftspolitik künftig nur dann zur Veröffentlichung gegeben werden, sollen, wenn sie sein Signum tragen. Der Verlauf des Gesprächs zwischen den Hohen Kommissaren und den deutschen Ministern hat denn auch den Optimisten recht gegeben. Es wird, wie Professor Erhard sagte, nun „ein dicker Schlußstrich“ unter das ganze Kapitel gezogen.

Das deutsche Gegen-Memorandum (es ist kürzlich auch veröffentlicht worden) wird dabei weniger Wirkung ausgeübt haben, als die in direkter Rede den Hohen Kommissaren vorgetragene Argumentation. Das Schriftstück enthält keine neuen Gedanken; es beschränkt sich auf eine vorsichtige und in der Form denkbar verbindlich gehaltene Richtigstellung einiger Irrtümer und Mißverständnisse, die in dem vorangegangenen Streit aufgetreten waren und speziell in dem vielgenannten Aide Mémoire der Wirtschaftsberater bei der Hohen Kommission (wie auch schon vorher in dem Antwortschreiben der Frankfurter ECA-Mission auf das Mitte Dezember vom ERP-Ministerium vorgelegte „erste“ Memorandum) enthalten waren. Der Versuch, die inneren Widersprüche herauszuschälen, die in jenen Antworten steckten und für sie charakteristisch waren, ist gar nicht erst gemacht worden. Das hat man sich – zweckmäßigerweise – wohl für das Gespräch auf dem Petersberg vorbehalten. Dort scheint es auch zu der Klärung einiger Tatsachen und Begriffe gekommen zu sein, die dem einen oder dem anderen der Hohen Kommissare noch nicht so geläufig waren, wie wir es zunächst wohl angenommen hatten. Dabei geht es speziell um die wirtschaftliche Eingliederung der Ostvertriebenen, worüber man in der französischen Zone verhältnismäßig wenig weiß, und um den Sachverhalt der „strukturell bedingten“ Erwerbslosigkeit, die nicht etwa irrtümlich als „unabänderlich“ aufgefaßt werden darf – so schwer es auch für eine zerschlagene und von Kapital entblößte Wirtschaft sein mag, neue Arbeitsplätze aufzubauen und so endlich zu einer Beschäftigung auch der „zusätzlichen“ Arbeitslosen zu kommen.

Hahn in Ruh – das Duell ist zu Ende, und das ist gut so. Gewiß wird der Streit um Kreditausweitung und Vollbeschäftigung weitergehen, als innere Auseinandersetzung, auch als ein geistiges Ringen um die Generallinie unserer Wirtschaftspolitik mit diesem und jenem der ausländischen Berater. Aber es wird nun kaum mehr vorkommen können, was in den letztes Wochen für die wirtschaftspolitische Diskussion bei uns im Lande so kennzeichnend war: daß nämlich die vielfältigen und in sich widerspruchsvollen Argumente des Aide Mémoire von dieser und jener deutschen Seite her – nach dem Worte Villons: „Nehmt euch heraus, was euch gefällt“ – als Waffe verwandt wurden, um damit auf die Wirtschaftspolitik von Bonn, Höchst und Frankfurt einzuschlagen...

n.f.