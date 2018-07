Defensive, sondern auch einen Offensivkrieg größten Ausmaßes führen.

Nach allem, was man über die Operationspläne der sowjetischen Heerführung weiß, kann ei deshalb auch nicht wundernehmen, daß die Aufgaben der Heeresgruppen eins bis fünf in erster Linie im Kriegsfalle offensiv gedacht sind: Die Heeresgruppe Nord West- würde die Aufgabe haben, offensiv über Skandinavien zum Atlantik vorzustoßen, eine nördliche Zange um die Ostsee bis zu ihrem Ausgang zu bilden, auf dem Lande die skandinavischen Atlantikbasen der U Boote zu sichern, das gesamte nördliche Ufer der Ostsee zu schützen sowie endlich Landungsoperationen in Nordrußland zu verhindern, um die Stützpunkte am Nördlichen Eismeer sowie die Gewinnungsgebiete von Nickel, Bauxit und Kohle im Norden Rußlands dem feindlichen Zugriff zu entziehen — Die Heeresgruppe MitteWest hätte im Zusammenwirken mit der Heeresgruppe Nord West den südlichen Zangenarm um die Ostsee zu bilden und nach Westeuropa vorzustoßen. Mit ihr hätten die Länder der westeuropäischen Union in erster Linie zu rechnen — Die Heeresgruppe Süd West, Ukraine, hätte außer dem Schutz des bedeutendsten europäischen Industriegebietes der Sowjetunion und ihres landwirtschaftlichen Reichtums in erster Linie den Durchstoß nach dem Balkan zu vollziehen, den nördlichen Zangenarm um die Dardanellen zu legen und den Mittelmeerraum, einschließlich Italiens, auf seiner Nordseite zu besetzen — Die Heeresgruppe Süd, Kaukasus, hätte außer der eminent wichtigen Sicherung des östlichen Raumes am Schwarzen Meer und des kaukasischen Erdölgebietes den Südarm der Zange um die Dardanellen zu bilden und nach dem Vorderen Orient, das heißt nach Persien, der Türkei, dem Irak und Arabien vorzustoßen, um entscheidende Schläge gegen die Ölversorgung der Westmächte zu führen. Erst die erfolgreiche Zusammenarbeit dieser vierten Heeresgruppe mit der dritten würde die Dardanellen der Sowjetunion öffnen und ihren UBooten das Heraustreten ins Mittelmeer und die Operationen gegen die wichtigsten Schiffahrtswege der Alliierten in dessen Raum ermöglichen; ebenso wie im Norden das Zusammenwirken der , Heeresgruppen Nord West und Mitte West erst den Ausgang der Ostsee öffnen und die sowjetische U Boot Waffe befähigen würde, im Atlantik zu operieren — Die Heeresgruppe ZentralasienTurkestan hätte — außer der Sicherung des Raumes östlich derKaspi See — zürn Stoß gegen Afghanistan und vor allem Indien anzusetzen. Nach diesen Plänen sind die Aufgaben der sechsten Heeresgruppe in Sibirien, dem Fernen Osten und in China — im Gegensatz zu den fünf anderen — in erster Linie defensiv. Denn sie müßte bei der Nähe des nordamerikanischen Kontinents und der japanischen Inseln Landungsversuche nordamerikanischer Einheiten verhindern. Sie müßte die eigenen Land- und Seestützpunkte an den fernöstlichen Küsten zu schützen versuchen. Größere Offensivoperationen im mitteiund nordwestchinesischen Raum — von dem südchinesischen schon ganz zu schweigen — erscheinen dagegen bei der Größe der Ramme, die diese Heeresgruppe zu verteidigen hätte, kaum denkbar. Diese müßten schon dem verbündeten Rot China überlassen werden, an dessen militärische Stärkung die Sowjets jetzt mit aller Energie herangegangen sind.

Zweifellos ist das militärische Übergewicht der Sowjetunion als Landmacht, seitdem diese die Atomwaffen besitzt und fieberhaft an deren experimenteller Fertigstellung und Erprobung und ihrer serienmäßigen "Produktion arbeitet, wieder sehr viel spürbarer geworden als vor einigen Jahren. Dies, obschon sie in der Produktion von Düsenbombern als Träger des Atomkrieges gegenüber den USA und England erheblich im Rückstand ist und der Vorsprung dieser beiden Mächte in der Atombombenherstellung — allein bei der Uranbombe — nach sachverständiger amerikanischer Schätzung drei bis vier Jahre beträgt. Bei der Bewertung der Aussichten der Sowjetunion in einem totalen Kriege mit modernsteh Waffen wird die Rolle der VWaffen übrigens meist sehr überschätzt. Die VWaffen befinden sich immer noch im Experimentierstadlum. Zwar ist die deutsche V 2 Rakete mit einer Schußweite bis zu 2000 km weiter entwickelt und vervollkommnet worden. Sie ließe sich auch gegen Westeuropa in gefährlicher Weise anwenden, ihre Abschußbasen müßten aber im Ernstfälle verhältnismäßig weit im östlichen Raum zurückgestaffelt sein, da man sie dem möglichen Operationsgebiet feindlicher Panzer bei deren Gegen- oder Vorstößen unbedingt entziehen müßte. Und diese Gefahr bestünde, wenn die Abschußbasen für den Ernstfall zum Beispiel im nördlichen Teil Deutschlands angelegt werden würden.

Um entscheidende Wirkungen mit V Waffen gegen den nordamerikanischen Kontinent zu erzielen, müßten schon größere Schußweiten, als sie die V 2 besitzt, gesichert sein. Die Sowjets experimentieren zwar mit der früheren deutschen V 10, die angeblich eine Schußweite bis zu 8000 Kilometer hat. Doch tut man gut daran, alle Meldungen über den Ausbau von Abschußbasen für die V Waffen mit besonderer Vorsicht" aufzunehmen. Es wurde viel über Abschußbasen in der Arktis gemeldet. Doch sie wird man ernsthaft erst zu fürchten brauchen, wenn die Versuche mit der V 10 zum Abschluß gelangt sein werden: dann könnte V 10 gegen den nordamerikanischen Kontinent verwendet werden. Aber vorerst ist aus der Arktis nichts zu befürchten (Wird fortgesetzt)