Ganz in der Stille haben vor einiger Zeit die beiden sowjetischen Ministerien des politischen Nachrichtendienstes und der Staatspolizei – MGB und MWD – in der UdSSR gemeinsam eine besondere Zentralstelle für „Desinformation“ eingerichtet. Hier werden Agenten ausgebildet, die als Propagandisten hinausgeschickt werden mit der Aufgabe, entweder zum Zwecke der Tarnung eine Propaganda der „Untertreibung“ oder zum Zwecke der Einschüchterung eine Propaganda der „Übertreibung“ zu machen. Zweifellos ist auf das Konto dieser Agenten auch die neuerlich anschwellende Flut sensationeller Berichte über die Volkspolizei und die Aufstellung einer Roten Deutschen Wehrmacht in der Sowjetzone zu setzen.

Wie verhält es sich nun hiermit in Wirklichkeit? Im November 1949 erließ das Moskauer Politbüro eine interne Verfügung über den Aufbau der Volkspolizei an die SMA in Karlshorst, die allzuhoch fliegenden Plänen einen sehr starken Dämpfer aufsetzte. In dieser Verfügung wurde ausgeführt, daß einer der Hauptzwecke der Volkspolizei die Kontrolle über die junge wehrfähige Generation in der Ostzone sein sollte. Diese müsse in milizähnliche Verbände eingereiht und entsprechend geschult und erzogen werden. In dieser Kontroll- und Erziehungsaufgabe hätte die Volkspolizei die Erfassung der wehrfähigen Bevölkerung durch die FDJ und die volkseigenen Betriebe zu ergänzen. Deshalb kann streng genommen die Volkspolizei auch nicht als militärische Einheit bewertet werden. Solche Einheiten wünscht der Kreml in der Ostzone auch gar nicht zu sehen. Alle Sensationsmeldungen über die Aufstellung deutscher Panzer- und Mot-Divisionen gehören ins Reich der Fabel. Die Ist-Stärke der Volkspolizei betrug am 1. Februar 264 000 Mann, dazu kamen 14 000 weibliche Polizisten und 4700 Mann Kriminalpolizei sowie eine Sonderformation von 9600 Mann Eisenbahnpolizei, die in absehbarer Zeit durch kasernierte Einheiten in einer voraussichtlichen Stärke von 5000 Mann ergänzt werden soll.

Das Kommando der Volkspolizei in Berlin-Wilhelmsruh steht unter der Leitung des „Generals“ und Dr. h. c. Kurt Fischer, des alten Spanien-Kämpfers und Kommunisten, der aus der Moskauer Emigration zurückkehrte. Seine seinen Hauptberater, die in den Personallisten als Chefinstrukteure geführt werden, sind der Generalleutnant Vinzenz Müller und der Generalmajor Walter Lattmann. Der November-Verordnung des Moskauer Politbüros entsprechend, hat man es vermieden, in den einzelnen Ländern der Ostzone besondere Kommandos der Volkspolizei einzurichten. Ihre Einheiten sind lediglich nach Ländern organisatorischverwaltungsmäßig zusammengefaßt und unterstehen direkt dem Kommando in Berlin-Wilhelmsruh. Die strenge Durchführung dieses Prinzips soll die Entstehung selbständiger regionaler Kampfgruppen in der Ostzone verhindern, denen die sowjet-russische Führung mißtrauen würde.

Das organisatorische Hauptgerüst der Volkspolizei sind die Polizeischulen. Von ihnen sind 44 in Betrieb, zu denen noch 11 weitere kommen werden, die sich im Ausbau befinden. Außerdem ist je eine besondere Polizeischule für den Einsatz der Grenzpolizei inKöchstedt bei Dessau und in Bernburg (Anhalt) vorhanden. Die Gesamtstärke der Einheiten auf den Polizeischulen beläuft sich auf 120 000 Mann. Der Rest der Volkspolizeiist in seinem Befehlsbereich der jeweiligen Polizeischule unterstellt.

Die Durchschnittsstärke der einzelnen Polizeischule entspricht einem Regiment und beträgt 2500 Mann, die in 12 Kompanien unterteilt sind. Die Schulleiter stehen im Rang eines Polizei-Instrukteurs (Oberst) oder eines Polizei-Oberrats (Oberstleutnant), die Kompanieführer sind Polizeiräte (Majore). Nur etwa 15 v. H. dieser Leute kommen aus dem Offiziersstande, die meisten aus dem Feldwebel-, Unteroffiziers- oder Mannschaftsstande. Ein kaum meßbarer Prozentsatz des Kommandobestandes hat seinerzeit eine Schulung durch das „Nationalkomitee Freies Deutschland“ erhalten, jedem Kommandeur einer Schule ist ein sogenannter P.-K.-Kommissar für politische und kulturelle Schulung beigegeben, der meistens im gleichen Rang steht. Außerdem hat jede Kompanie einen P.-K.-Kommissar. Diese rekrutieren sich zum erheblichen Teil aus alten Spanien-Kämpfern und früheren kommunistischen deutschen Emigranten.

Zusammenfassend läßt sich über die Polizeischulen, die diesen unterstehenden Einheiten und die Eisenbahnpolizei sagen, daß sie keine homogenen, kampfkräftigen Truppen mit moderner Ausrüstung an schweren Waffen sind. Sie haben keine Panzer-, Panzerabwehr-, Flak- und Artillerieeinheiten. Alles darüber in der Presse Erschienene gehört ins Reich der Phantasie. Jeder zweite Mann an den Polizeischulen (und den diesen unterstehenden Einheiten) ist mit dem deutschen Karabiner 98 oder der Pistole 08 ausgerüstet, und jede Kompanie verfügt über vier russische Maschinenpistolen. Eine normale Bewaffnung mit den deutschen Maschinengewehren 34 und 43 ist in den einzelnen Einheiten nicht vorhanden. Nur Sondereinheiten in verhältnismäßig geringer Anzahl sind mit ihnen ausgerüstet, während die übrigen an dem MG nur ausgebildet werden. Außer der Ausbildung mit dem Karabiner und am MG erstreckt sich die waffentechnische Schulung auf die deutsche 8,8 cm Flak, von denen jede Schule vier besitzt, dazu kommt der Unterricht am sowjetischen 5-cm-Infanteriegeschütz, deren jede Schule vier bis acht Stück hat. Schließlich sind jeder Schule zwei bis vier Sowjet-Panzer vom Typ T 34 zur Verfügung gestellt. Auch sowjetische 12,2-cm-Minenwerfer sind an einigen Schulen vorhanden. Die Zahl dieser Ausbildungswaffen wechselt, manche Schulen verfügen über mehr als den angegebenen Durchschnitt. Die waffentechnischen Ausbilder sind durchweg Sowjetoffiziere im Rang eines Majors oder Hauptmanns, die deutsche Uniformen tragen.

Alle Berichte über Marine- und Lufteinheiten der Volkspolizei sind Produkte journalistischer Phantasie und entsprechen nicht den Tatsachen. Es trifft lediglich zu, daß die Polizeischulen und Arbeitsämter der Ostzone im Herbst 1949 dem Befehl bekamen, alle wehrfähigen Männer, die bei der Luftwaffe und der Marine gedient hatten, zu registrieren. Praktische Konsequenzen sind daraus bisher nicht gezogen worden.

Wie sehr das sowjetische Mißtrauen gegen die Volkspolizei begründet ist, ergibt sich aus der großen Zahl der Überläufer, die nach den Westzonen kommen. Der monatliche Durchschnitt betrug 1949 allein für die britische Zone in den letzten Monaten je rund 100 Mann. Seit Anfang dieses Jahres ist daher an den Polizeischulen und in den sonstigen Polizei-Einheiten eine umfassende Säuberungsaktion im Gange. Nur die weltanschaulich im kommunistischen Sinne absolut gefestigten Polizisten, die durch die Schulung der FDJ gegangen sind, finden Gnade bei den Prüfern der Säuberungskommissionen. Die Zahl der Überläufer ist infolgedessen seit Jahresbeginn erheblich zurückgegangen, was dafür spricht, daß die Säuberungen nicht ohne Erfolg geblieben sind. J. L.