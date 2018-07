Die Zeiten ändern sich ... In Europa hat man den Begriff „Privates Auslandskapital“ vom Index gestrichen. Sprach schon der zweite Jahresbericht der Pariser europäischen Marshallplan-Verwaltung davon, daß „nur im Falle der Wiederaufnahme privater amerikanischer Kapitalinvestitionen in Europa und in der übrigen Welt (gemeint ist die westliche ) der Zahlungsbilanzausgleich denkbar“ sei, so war es nach dieser ersten Erkenntnis zum zweiten Schritt in dieser Richtung nicht mehr weit. Die OEEC untersucht nämlich jetzt, unter welchen Bedingungen Privatkapital bereit sein wird, sich in Europa zu binden. Der „Kapitalist“ wird also wieder hoffähig.

Wie es bei einer planerischen Organisation nicht anders sein kann, beginnt man mit einem Fragebogen. Er soll in Kürze an die Regierungen der ERP-Teilnehmerstaaten versandt werden. Man wünscht darin Antwort auf folgende zwei Fragenkomplexe: Einmal sollen die Vorschriften und Bedingungen genannt werden, denen Auslandskapital in den einzelnen Ländern unterworfen ist. Zum zweiten werden die Staaten gebeten, mitzuteilen, welche Mittel und Wege sie sehen, private Kapitalanlagen zu fördern. Dabei ist nach Meinung der OEEC die geeignetste Form des Kapitalimports die unmittelbare Investition amerikanischer Unternehmen durch Gründung von Niederlassungen und Tochtergesellschaften in den Marshallplan-Mitgliedstaaten und ihren überseeischen Besitzungen sowie die Zulassung der Beteiligung ausländischen Kapitals an inländischen Firmen.

Diese Form hat ihren Vorteil. Der Kapitalgeber wird das wirtschaftliche Risiko mitzutragen haben. Er nimmt an Gewinn und Verlust teil und – er wird gebunden. Bei reiner Anleihegewährung hätte er die Möglichkeit, „auszusteigen“, siehe 1931. Die Sache hat aber, durch die nationale Brille gesehen, ihren Nachteil. Wer Risiko trägt, will mitbestimmen. Daraus resultiert das Schlagwort von der „Überfremdung der nationalen Wirtschaft“, womit man beim Kernpunkt angelangt wäre. Denn von Europa wird ja. viel gesprochen, gedacht wird aber nach wie vor in „nationalen Belangen“. Man mag das als Reste national-staatlichen Autarkiedenkens bezeichnen. Aber man kommt nicht umhin, von diesen Resten auszugehen. Aus dieser Quelle stammt nämlich die Doppelbesteuerung. Aus ihr resultieren die Gefahr der Enteignung ohne angemessene Entschädigung und die Sorge des Kapitalgebers, der Zinsendienst und der Rücktransfer des eingeschossenen Geldes könne „per Gesetz“ unterbunden werden.

Hinzu kommt noch etwas anderes. Welche politischen Sicherheiten kann Europa bieten? Mag man noch günstige Zinssätze propagieren, Staatsgarantien dahinterstellen – wird von Europa die Kriegspsychose nicht genommen, streckt kein ausländischer Bankier auch nur die Fühler nach Europa aus. Das beste Beispiel dafür, daß dem so ist, liefert die Schweiz. Dieses Land mit jahrhundertealter Neutralität ist kapitalübersättigt. Die Zinssätze für langfristiges Geld liegen bei 7/4bis v. H. In den Nachbarländern könnten fünf, sechs und mehr Prozent Zinsen verdient werden. Nach freiwirtschaftlichem theoretischem Modell müßte man Kapital exportieren. „Das ist viel zu unsicher“, sagen aber die Schweizer. Dafür kann man in der „Neuen Zürcher Zeitung“ die ganzseitige Anzeige eines Bankinstituts finden, in der gegen die „Geldmisere“ allerlei unorganische Mittel empfohlen werden ...

Nun, den Fragebogen werden die ERP-Länder bis Mitte April ausgefüllt haben. Das kostet vorläufig nur einige Referentengehälter, nicht aber die Aufgabe imaginärer nationaler Würden. Westdeutschland wird dabei darauf hinzuweisen haben, daß es über eine sich stetig festigende Währung verfügt und daß die Besatzungsmächte die politische Sicherheit garantieren. Dann aber wird man den Pferdefuß zeigen müssen: wir haben rund neun Milliarden öffentliche und private Vorkriegs-Auslandsschulden und einige Milliarden mehr Nachkriegsschulden politischer Provenienz. Dennoch brauchen wir dringend neues risikotragendes Kapital, um die Strukturfehler der politischen Teilung Deutschlands und die Sünden des Krieges zu beseitigen. Welcher private Kapitalgeber wird unter welchen Vorzugsbedingungen bereit sein, Geld in Westdeutschland zu binden? W-n.