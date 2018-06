Die Zeiten ändern sich ... In Europa hat man den Begriff „Privates Auslandskapital“ vom Index gestrichen. Sprach schon der zweite Jahresbericht der Pariser europäischen Marshallplan-Verwaltung davon, daß „nur im Falle der Wiederaufnahme privater amerikanischer Kapitalinvestitionen in Europa und in der übrigen Welt (gemeint ist die westliche ) der Zahlungsbilanzausgleich denkbar“ sei, so war es nach dieser ersten Erkenntnis zum zweiten Schritt in dieser Richtung nicht mehr weit.