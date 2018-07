Die zweite freie Wollauktion brachte in Paderborn eine Korrektur der fast sensationell zu bezeichnenden Preise derJanuar-Versteigerung. Die Höchstgebote lagen durchschnittlich 10 bis 12 v. H. unter den damals erreichten Spitzen. Nachfrage bestand besonders bei Merino- und feinen Croßbredwollen, ohne daß die Preise getrieben wurden. In 7 1/2 Stunden konnten rund 7000 Zentner umgesetzt werden. Die Preise standen sichtlich unter dem Einfluß der veränderten Weltmarktlage. Die vor etwa zwei Wochen notierte Senkung der Überseewolle bewirkte den Preisrückgang der deutschen Wolle in ungefähr dem gleichen Verhältnis. Während einige Handelsfirmen sehr umfangreiche Einkäufe tätigten, blieben andere sehr zurückhaltend. Einzelne verließen die Wollbörse, ohne sich an der Versteigerung aktiv beteiligt zu haben. Wenn man ihnen glauben darf, sind die Schwankungen noch nicht beendet.

Nach dem offiziellen Versteigerungsbericht der Deutschen Wollverwertung Paderborn wurden für beste, gut durchgezüchtete und gepflegte Merinowollen Preise bis zu 5,90 DM, Leine- und Schwarzwollen bis zu 4,40 DM pro kg gezahlt. Als Durchschnitt wurde errechnet: Merino-Vollschur Schweiß 4,50 bis 5,50 (reingewaschen und ohne jede Spesen 13,50 bis 14,–) DM, Merino-Halbschur und Lamm Schweiß 4,50 (bzw. 11,50) DM, Schwarzkopf- und Leine wolle Vollschur 4,– (bzw. 9,50) DM. Der Gesamtumsatz der Versteigerung lag bei etwa 1,6 Mill. DM. Die nächste Versteigerung findet voraussichtlich Mitte April statt. K.