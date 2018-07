Eine neue Dostal Operette Feuerströme von Jazz sind im den letzten Jahren auf ans heruntergeregnet, doch sonderbar: sie haben Nico iDostal nicht anfechten können. Wie in seiner vorigen Operette "Manina", wandte er nicht mehr Paprika an, als dies seiner liebenswürdigen Natur entspricht. Er bleibt bei sanften Harmonien uad fxeiibt auch beim Walzer, und der ist immer noch aus Wien und das besteStück des neuen Werkes, Es heißt "Kurier der Königin", ist ins Jahr 1846 %nd geographisch nach Paris und Madrid verlegt. Und es ist die Königin Isabelia, die einen kühnen Reitcrsimann als Kurier zu einem verbannten General sendet, damit dieser aus dem Ausland als ihr Befreier gegen den intriganten Ministerpräsidenten auftreten möge. Der Getieralj ein Herr mit weißen Schläfen, begnügt sich mit der dargebotenen Macht and zieht es vor, die Königin, wie sichs gehört, einem Prinzen zu überlassen. Das — wohlverstanden — sind die Figuren, die den Inhalt des" Stücks bestimmen; sie bleiben jedoch episodisch, denn Hauptdarsteller sind sie nicht. Mag man dem Rundfunkautor Kurt Feltz böse sein, weil er die unerträgliche Manier fand, Sendungen der leichten Musik aus Köln mit krampfhaft geistrachelnden Dialogen zu stören, so muß man ihm als Operettenautor attestieren; daß er gemeinsam mit dem vortrefflichen Routinier Max Waliner eine spannende Story für den Hintergrund ier Handlung wählte, in deren Vordergrund sich dann die üblichen Gestalten tummela können, ohne die eine Operette offenbar keine Operette ist: Offiziere, Hofdamen, ff feine Leute.

Im Theater am Besenbinderhof, wo sich eine fesch feierliche Atmosphäre entfaltete, die an das einstige Metropöi Theater zu Berlin erinnerte, war für die Uraufführung Julius Katana engagiert, der sein Reiteriied so strahlend and seine jtidbesiled so schmelzend sang s wie seine S ehrer es von ihm erwarten durften. Hilde Kuntz war — ohneÜbertreibung! — ein glanzvoller weiblicher Star, well sie weder im Spiel noch im Gesang übertrieb. Hans Parge und Josef Sieber — ebenfalls in Galauniformen — waren die polternden Komiker, und Jupp Hussels (an der Seite der Soubrette Ilse Gramholz) fügte in einer Doppelrolle der Pracht spanischer Offiziers- und Volkstracht jenen Schuß rheinischen Humors hinzu, der ihn ebenso beliebt gemacht hat wie seine nie alternde Jungenhafcigkett uad sein echtes schauspielerisches Können. Paul Hetmutfa Schüßkr, der flotte Inszenator, ließ bei. einer Zwischenaktmusik den Ritt des Kuriers durch wallende Walken illustrieren, was dein geschlossenett Vorhang nach all dem Lichterglanz eine schrecklich dunkel durcheinanderwabendere Dämonie, verlieh. Docfe ohne Frage hat Nico Dostal, als er diese neae Operette schrieb, den deutschen Bühnen eine vortreffliche Anti KrisenPille verschrieben. Er dirigierte die Uraufführung selbst und dürfte mit allen Mitwirkenden — bis auf die Solotänzer — zufrieden gewesen sein, am meisten aber mit dem Publikum, das auf seine wirklich sympathische Person dea ganzen Dank dafür z konzentrieren schien, daß heute noch Komponisten unter uns leben, die niemandem weh und allen wohltun. M.