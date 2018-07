Da wäre also der unwahrscheinliche Fall eines Mannes, der auch nach Vollendung seines achtzigsten Lebensjahres noch „in voller körperlicher und geistiger Frische“, wie ihm jedermann gern attestieren wird, in der Alltagsarbeit steht, mit Behörden, Politikern, Verbänden, Unternehmern verhandelt, große Objekte für seine Gesellschaft kauft und verwaltet, Siedlungs- und Baupläne prüft, begutachtet und selbst entwirft, den Aufbau der Siedlungen in ständigem Kontakt zu seinen Schutzbefohlenen überwacht und durchführt ... Ein beneidenswertes Tätigkeitsgebiet also – und ein wahrhaft bewundernswertes Maß an Schaffenskraft!

Der Mann, von dem hier die Rede ist, und der am 9. März im Kreise der Freunde und Mitarbeiter seinen 80. Geburtstag feiern kann, ist Silvio Broedrich, jetzt Geschäftsführer der „Ostholsteinischen Landsiedlung“ in Eutin. Broedrich stammt aus Kurland (der Name deutet auf Westfalen als ursprüngliche Heimat der seit Jahrhunderten im Baltikum ansässigen Familie) und ist erstmalig nach der russischen Revolution von 1905 hervorgetreten, als er die Ansiedlung deutsch-russischer Bauern (vor allem aus Wolhynien) auf den eigenen Gütern begann. Die Nachbarn aus dem kurländischen Großgrundbesitz schlossen sich unter seiner Führung diesem großartigen Beispiel an, mit wirtschaftlichen Mitteln durch private Initiative eine politische Leistung zu schaffen. Im ersten Weltkrieg und in den folgenden Jahren war Broedrich wiederum führend und beispielgebend für die Sache des baltischen Deutschtums tätig. Nach seiner Übersiedlung ins Reich leitete er dann die Mecklenburgische Landsiedlungsgesellschaft und später, als Gauleiter Hildebrandt ihm eine weitere Tätigkeit dort untersagt hatte, die Siedler-Lehrwirtschaft Jeserich im Havelland.

Mit einem kleinen Treck kam er schließlich Mai 1945 nach Ostholstein – ein Flüchtling, wie so viele andere auch. Nun also ist er wieder in der Siedlungsarbeit tätig, um seinen Schicksalsgenossen das Beste zu geben, was ihnen gegeben werden kann: Hoffnung, neuen Lebens-