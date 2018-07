Inhalt Seite 1 — Philosophie im abgekürzten Verfahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es soll Philosophieprofessoren geben, die Studenten aus ihren Seminaren entfernen, wenn sie bei ihnen philosophische Texte in Form von „Kröners Taschenausgaben“ entdecken. Sie halten eine solche „Zusammenfassung“ der Schriften eines Denkers für einen teuflischen Anreiz zu philosophischer Halbbildung; teuflisch besonders deshalb, weil sich besagte Ausgabe scheinbar – so argumentieren sie – direkt auf den Text stützt, in Wirklichkeit aber durch willkürliche Kürzungen und Auslassungen das Anliegen des Autoren entstellt. Dem bei so frevelhafter Lektüre ertappten Studenten wird das Argument, dieser oder jener berühmte Universitätsprofessor habe aber doch das Bändchen herausgegeben, kaum nützen; er wird hinausgewiesen aus dem Reich der über vergilbte Erstausgaben gebeugten Weisen als ein Barbar, im besten Falle als ein Feuilletonist.

Nun sind in den „Krönerschen Taschenausgaben“ die Hauptwerke des universalen Leibniz erschienen. Der Herausgeber ist der Ordinarius für Philosophie an der Universität Tübingen, Gerhard Krüger. Krüger steht in dem Ruf, von seinem Lehrer Heidegger eine genaue und bohrende Zähigkeit in der Textanalyse gelernt zu haben. Sein Platon-Buch „Einsicht und Leidenschaft“ (siehe „Die Zeit“ vom 3. März 1949) hat Aufsehen erregt, und seine Schrift „Leibniz als Friedensstifter“ zeigte ihn als einen ungewöhnlich subtilen Kenner des größten Philosophen der Aufklärung. Sollte man da nicht einer von ihm edierten Leibniz-Auswahl mit Vertrauen entgegenkommen? Um so mehr, wenn schon das Inhaltsverzeichnis den Eindruck vermittelt, daß hier wirklich die Hauptwerke des Denkers übertragen. sind: die „Monadologie“, die „Studien zur Theodizee“, beide den „Nouveaux essais sur l’entendement humain“ entnommen, die Briefe an Arnauld, in denen über die „prästabilierte Harmonie“ und den Begriff der Substanz verhandelt wird. Die Übertragung Krügers bemüht sich, die Mitte zwischen wörtlicher Übersetzung und einem guten Deutsch zu finden.

Wohl das gleiche uneingeschränkte Lob kann man einer Epikur-Auswahl von Johannes Mewaldt zollen. Sie erschien ebenfalls in der Reihe der Kröner-Bändchen. Letztlich soll man ja bei allem Vorbehalt gegen die „Auswahl“ daran denken, daß nicht jeder, der die Philosophie liebt, in der glücklichen Lage ist, sich den Gesamtausgaben der Philosophen zu widmen. Und es ist eine noch ungelöste Frage, ob die Denker nicht gerade mit denen Kontakt haben möchten, die die Philosophie nicht als „Fach“ betreiben. „Wenn man einander nicht sehen, nicht miteinander verkehren ... kann, verflüchtigt sich die Empfindung der Liebe bald“, sagt Epikur. Wer will daran zweifeln, daß viele Kröner-Bände in ihrer philologischen Sauberkeit zu diesem gegenseitigen Verkehr beigetragen haben?

Freilich hat die philosophische Auswahl oder ein philosophischer „Abriß“ immer etwas bestürzend Verdächtiges an sich, denn der Zweck solcher Kürze ist, Zeit zu sparen. Und das ist ein ganz und gar unphilosophisches Anliegen. Einer Philosophiegeschichte, die das abendländische Denken von Thales bis zu Mill und Spencer auf 228 Seiten abhandeln will, wird man zunächst skeptisch gegenüberstehen. Aber die „Geschichte der Philosophie“ von Kurt Schilling (erschienen im Heidelberger Universitätsverlag Carl Winter) gibt sich schon von Anfang an als Anregung und nicht als mehr aus. Gut an diesem handfesten Wegweiser durch die Jahrhunderte sind ohne Zweifel die Quellen- und Literaturangaben, die jeden Leser, der einer „philosophischen Leidenschaft“ verfallen sollte, so gut wie möglich orientieren. Im übrigen spricht der Verfasser im Anhang des Buches, wo er über philosophische Prüfungen an der Universität berichtet, von resignierendem philosophischem Geist getragene Worte, wenn er meint, daß man „jedem Menschen grundsätzlich nur abraten“ kann, „den Beruf eines Philosophen zu ergreifen“. „Wer es trotzdem tut, soll es wenigstens gegen jeden guten Rat der Mitwelt tun. Er merkt dann gleich, daß er von vornherein mit allen Hunden gehetzt ist, was ihm ohnedies im späteren Leben bevorsteht, wenn er ehrlich bleibt.“

*

Kurz, kürzer, am kürzesten – aber das letzte geht in der Philosophie nicht mehr. Deshalb ist eine „Geschichte der Philosophie in Tabellen“, für die Elisabeth Walther als Autorin und ein Wissenschaftler vom Range Max Benses als Herausgeber verantwortlich zeichnen (im Verlag Butzon & Becker, Kevelar), schon in der Anlage ein Mißgriff. Daß für Geisteswissenschaften, insbesondere für die Philosophie, siebzig Jahre nach Wilhelm Diltheys grundlegenden Untersuchungen immer noch Tabellen angeführt werden, stimmt traurig. Obwohl man sich freilich beim Lesen dieser Tabelle Elisabeth Walthers das Lachen bisweilen nicht verbeißen kann. So zum Beispiel bei Cardano, von dem in Klammern erklärt wird: „Mathematiker, Arzt, Philosoph, dual. Hylozoismus; Materie – Weltseele, Lösung der Gleichung dritten Grades.“ Oder bei Bruno: „Ästhetischer Pantheismus, von der Inquisition verbrannt...“ Paul Hühnerfeld

