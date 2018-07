Von R. Jordan

Die IRO (International Refugee Organisation) und deutsche Behörden in der amerikanischen Zone wurden in letzter Zeit durch zunehmende Rückwanderung jüdischer DPs aus Israel vor besondere Probleme gestellt. Besonders viele junge Menschen kehrten zurück, die nun von München und Frankfurt aus ihre erneute Auswanderung in andere Länder, besonders nach USA betreiben. Ihre genaue Zahl ist nicht festzustellen, da sie die Registrierung bei jüdischen Gemeinden oder Komitees scheuen. Die IRO jedoch kann ihnen nicht ohne weiteres helfen, da sie ihren DP-Status durch die Einwanderung nach Israel verloren.

Diese Rückkehrer geben als Grund für ihr Wiederkommen im allgemeinen die hoffnungslose Unterbringung in den Einwanderungslagern Israels an, in denen jetzt über 78 000 jüdische Einwanderer leben. Sie beklagen sich über die sozialen Verhältnisse in dem neuen Staat Israel, die viel an wünschen übrigließen. Ein Großteil der Einwanderer – schätzungsweise 80 000 sei krank, zu alt oder zu jung, um in den Arbeitsprozeß eingereiht werden zu können. Und der Wohnungsbau entspräche bei weitem nicht den Bedürfnissen der ständig anwachsenden Bevölkerung. Daher hätten tatsächlich nur Spezialarbeiter, die aufs Land gingen oder durch Freunde und Verwandte Wohnung in den Städten erhielten, eine Chance, die Auffanglager zu verlassen. Bis-, her wurden diese Lager vom Staat betreut, doch sind augenblicklich Verhandlungen mit dem American Joint Distribution Commitee im Gange, der großen amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation, die in Zukunft die Leitung übernehmen soll.

Seit der Proklamierung des neuen Staates Israel am 15. Mai 1948 wurden 320 000 Juden aus der ganzen Welt aufgenommen. Etwa zwei Drittel stammen aus den Oststaaten (90 000 aus Polen, 51 000 aus Bulgarien und 81 000 aus anderen osteuropäischen Ländern), aus Deutschland und Österreich wanderten 9000, aus anderen westlichen Ländern 23 000 und aus Nordafrika, Aden und Jemen 65 000 Juden ein. Israel kommt somit nach den USA als Einwänderungsland die größte Bedeutung zu. Aber während die Vereinigten Staaten langjährige Erfahrung und Tradition in der Behandlung der Einwanderer haben und nur gesunde arbeitsfähige Menschen aufnehmen, öffnet die junge Nation Israel, die seit der Etablierung ihres Staates nicht mir einen schweren Krieg zu führen und eine Reihe innen- und außenpolitischer Probleme zu lösen hatte, prinzipiell jedem Juden die Tore, um ihm eine Heimat zu geben. Israel hat somit bewußt große soziale Verpflichtungen übernommen, denn aus der andauernden Masseneinwanderung meist mittelloser DPs aus Europa ergeben sich natürlich eine Reihe von Problemen, die nicht innerhalb weniger Monate gelöst werden können. Abgesehen von den verschiedenen Sprachen, bringen diese Einwanderer die verschiedensten Kulturen, Gebräuche und Eigenarten mit.

Wie die Rückwanderer berichten, herrscht vielfach recht gespannte Stimmung zwischen den „Neueinwanderern“ und den „Alteingesessenen“. Das Bewußtsein, nicht nur das Land urbar gemacht, neue Industrien aufgebaut und, entgegen allen logischen Erwartungen, fünf arabische Staaten militärisch geschlagen zu haben, gibt den Pionieren – den Einwanderern aus der Zeit vor 1948 – Sicherheit und Selbstbewußtsein, daß man natürlich von Menschen, die durch KZs und Vernichtungslager hindurchgegangen sind, nicht erwarten kann. Am augenscheinlichsten sind die Unterschiede in den beiden Zwillingsstädten Jaffa und Tel Aviv. Da unter dem britischen Mandat Tel Aviv rein jüdisch war und Jaffa eine arabische Stadt, leben heute in Tel Aviv eine Viertelmillion „Alteingesessene“, in Jaffa etwa 50 000 Neueinwanderer. Man spricht heute in Tel Aviv fast nur Hebräisch und Englisch. In Jaffa jedoch konnte sich bisher keine Sprache durchsetzen, man hört dort sowohl Hebräisch, als auch Jiddisch, Deutsch, Polnisch und Russisch durcheinander, während Englisch kaum verstanden wird. In Jaffa ist die meist mittellose Bevölkerung froh, wenn sie gerade ihres Lebensunterhalt verdient. Tel Aviv aber ist eine moderne Großstadt mit ausgeprägtem Kulturleben, überfüllten Theatern, Konzerten, Kinos.

Besonders schwierig im Umgang ist das oft nicht zu überbrückende Mißtrauen der Neueinwanderer, die gewohnt sind, in jedem Beamten ihren Feind zu sehen. Sie können sich nicht daran gewöhnen, daß ihre eigenen Behörden in Israel für sie arbeiten und ihre Interessen vertreten. Die „alten“ Israelen aber, die zu jedem Opfer bereit sind, um Juden aus der ganzen Welt die Einwanderung zu ermöglichen, geben sich keine sonderliche Mühe mehr, den Eingewanderten im Lande selbst Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Schließlich hatten sie es auch nicht leichter-

Der israelitischen Regierung sind diese Konflikte bekannt. Im Knesset – dem Parlament – wurde wiederholt Stellung dazu genommen. Alle Parteien sind bemüht, den Interessen der verschiedenen Gruppen und religiösen Richtungen gerecht zu werden. Die Rückwanderer bestätigen die Bemühungen der israelitischen Regierung um die Einwanderer. Sie aber wollen nicht „noch einmal “unabsehbare Zeit in Lagern verwarten. Seit Jahren ohne Heimat, ohne Hoffnung, ohne Tradition können sie keine Wurzeln in diesem Staat schlagen. Es fehlen ihnen Geduld, Glaube und der nötige Idealismus. Sie versprechen sich von einem Leben in den USA mehr.