Die Deutsche Bundesbahn hat nun bald das fünfte Jahr eines bedenklichen Interregnums hinter sich. Die gesellschaftsrechtliche Reform, die allgemein als unumgänglich notwendig, ja als Vorbedingung einer ertragswirtschaftlichen Gesundung der Bahn angesehen wird, läßt immer noch auf sich warten. Wirtschaft und Behörden haben ein gutes halbes Dutzend mehr oder weniger brauchbarer Gesetzesvorschläge ausgearbeitet; diese ruhen in (oder bei ...) den Sekretären von Offenbach, ohne zur Offenbarung die letzte Initiative beitragen zu können. Dabei ist nach Übereinstimmung der Fachleute der Vermittlungsentwurf „A“ eine wirklich gute Lösung, sofern noch einige unschöne Zähne ausgewechselt werden.

Verkehrsminister Dr. Seebohm könnte an sich nun schon anfangen. Wenn er es immer noch nicht für möglich hält, so scheint es fast, daß an irgendeiner, sicherlich nicht in der Verwaltung der Bundesbahn zu suchenden. Stelle ein geschickter und noch einflußreicher Bauspezialist einen geduldigen Anhaltebahnhof dazwischen geschaltet hat.

Die kostspieligen Kreditinjektionen, die man der Bundesbahn gibt, sind jedoch so lange ziemlich zwecklos – auch wenn man sie breitspurig Arbeitsbeschaffungsprogramm nennt –, als nicht gesetzgeberisch eine Reform an Haupt und Gliedern durchgeführt worden ist. In Wirtschaft und Industrie nähert sich die Situation nunmehr mit FD-Zug-Geschwindigkeit jenem Punkte, von dem aus man kein Verständnis mehr für die zaudernde Haltung des Bundesverkehrsministers aufzubringen geneigt ist. Wir verraten vielleicht kein Geheimnis, wenn wir aussprechen, daß sich in dieser Beziehung sehr massierte Exkursionen vorbereiten, die anders verlaufen können, als das NSKK-Spielchen der Autosternfahrt nach Bonn.

Wir bedauern die sich anbahnende Verstimmung aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt, weil der aus der Privatwirtschaft stammende Verkehrsminister von Anbeginn an ein gutes Echo in Industrie und Handel hatte. Von dieser Seite möchte man sehr ungern einem Mitglied der Bundesregierung oder dem Kabinett (zu den vielen zweckpolitischen Schwierigkeiten) auch noch sachliche hinzufügen. Aber manchmal bedarf es vielleicht doch eines Anstoßes von außen.

Der sogenannte Entwurf „A“, auf den sich ein unparteiisches Gremium geeinigt hat, unterscheidet sich in den wesentlichen Dingen kaum noch von dem hier seinerzeit ausführlich dargestellten sog. Düsseldorfer Entwurf, dessen. Federführung in Händen des Ministerialdirektors Brandt (ehemaliger Generaldirektor der Rheinischen Bahngesellschaft und derzeitig stellvertretender Verkehrsminister von NRW) gelegen hat. Entwurf „A“ tritt für eine weitgehende Selbständigkeit der Bahn ein, will den kollegialen Vorstand und den Verwaltungsrat und schaltet in der Frage des Aufsichtsrechtes das Bundesverkehrsministerium ein. Über den Grad der Einschaltung gehen die Meinungen noch etwas auseinander. Sinnvoll wäre eine Lösung im Sinne des Aktienrechtes, wobei der Vorstand einschließlich Generaldirektor dem Vorstand einer Aktiengesellschaft entspräche, der Verwaltungsrat, der aus Vertretern von Wirtschaft, Behörden, Verkehrsfachleuten und Gewerkschaften zusammengesetzt ist, die Aufgaben des Aufsichtsrates durchführt und die Hauptversammlung praktisch die Regierungsorgane des Bundes sind. Das Verkehrsministerium hätte also den Wirtschaftsplan der Bahn zu genehmigen. Bei Meinungsverschiedenheiten wäre der Fall dem Kabinett vorzutragen; bei weiteren Differenzen sollte evtl. ein Schiedsgericht ähnlich wie das des Reichsbahngesetzes von 1924 eingeschaltet werden.

Praktisch bedeutet das, daß im Verkehrsministerium eine Eisenbahnabteilung unter Leitung eines Ministerialdirektors ist. Dieser wäre im Range „der silberne GD“,während der goldene, also der Generaldirektor selbst; als Partner den Verkehrsminister hätte.

Wir glauben, daß eine solche Konstruktion, die auf der Basis des Entwurfs „A“ gefunden werden könnte, auch den Auffassungen der Mehrzahl der Direktionspräsidenten und des Generaldirektors der Bundesbahn (Helberg) entsprechen wird. Eine kollegiale Vorstandsführung, die die Voraussetzung einer gemeinsamen Verantwortung ist, heißt, daß bei jeder Verwaltungsratssitzung der gesamte Vorstand einschließlich der Abteilungsleiter der Generaldirektion anwesend ist. Die gemeinsame Verantwortung wäre dann noch in der Richtung auszubauen, daß man dem Finanzmann im Vorstand das Recht einräumen muß, bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand den Verwaltungsrat anrufen zu dürfen.

Uns erscheint diese Konstruktion trotz mancher Mängel immer noch bei weitem die bisher vorliegende beste Lösung. Seebohm könnte damit etwas anfangen, wenn er nun anfangen würde. Wir hoffen, daß der Auslandsauftrag, den sein Staatssekretär, Professor Dr. Frohne, jetzt aus der Schweiz zum Bau eines Bahnhofs erhalten hat, nicht die ganze Angelegenheit erneut verzögert, sondern wir möchten uns der Erwartung aller beteiligten Wirtschaftskreise (wozu also auch die Gewerkschaften gehören) anschließen, daß schon die nächsten Wochen die endgültige gesetzliche Reorganisation bringen müßten. Rlt.