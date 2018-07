Der dänische Justizminister Busch-Jensen erklärte jüngst öffentlich, viele Dänen hätten ihm geraten, er möge sich die vergangenen Ereignisse nicht zu Herzen nehmen. Dennoch wolle er mit dem Ministerpräsidenten über seinen Rücktritt sprechen. Auch Ministerpräsident Hedtoft sprach bedauernde Worte, und dann – trat der Justizminister in der Tat zurück. Was war geschehen?

Im Sommer 1948 hatte das Kopenhagener Kommunistenblatt Land og Volk den Generalstaatsanwalt Pihl beschuldigt, die gröbsten „Amtsverbrechen“ begangen zu haben. Und diese Behauptung hatte ein verantwortlicher Redakteur des Blattes in einer Versammlung noch mündlich dahin ergänzt, daß in der obersten Verwaltung Korruption herrsche. Denn der Staatsanwalt habe im Kollaborateur-Fall der Firma Wright, Thomsen und Kier Bestechungsgelder angenommen. Vor Gericht – denn natürlich kam es zur Klage – versuchten die Kommunisten letzthin, eine Art indirekten Wahrheitsbeweis zu führen, indem sie alte Freundschaftsverbindungen mit ihrer Partei, die aus der Zeit des Widerstandskampfes stammten, und die bis hinauf zum Justizminister Busch-Jensen reichen, benutzten, um die Sozialdemokratie und ihre Minister zu kompromittieren. Ein früherer Kölnischer Staatsanwalt, Carl Madsen, alter Parteikommunist, der aus dem Staatsdienst jedoch wegen Autofahrens in sinnlos betrunkenem Zustand entlassen worden war, erklärte sogar, daß der Minister Busch-Jensen seinerzeit vertrauliche Dokumente, welche die Angelegenheit der Firma Wright, Thomsen und Kier betrafen, ihm, das heißt der kommunistischen Partei, überlassen habe. Der Minister antwortete, er könne sich nicht entsinnen. Auf jeden Fall aber hätte er damals – falls er mit Madsen überhaupt darüber gesprochen habe – nicht gewußt, daß jener im Auftrage eines kommunistischen Komplotts käme, das einen Sozialdemokraten brauche, um seine Kugeln abzuschießen...

Noch viele andere Beschuldigungen tauchen neuerdings auf; so die Behauptung, der Justizminister habe Herrn Madsen – also der kommunistischen Partei – geheime Schriftstücke zugespielt, die von einer Kommission zur Untersuchung der Betätigung der dänischen Polizei während der deutschen Besatzung stammten ... Dieses Entgegenkommen gab der Justizminister tatsächlich zu – mit der Erklärung jedoch, es hab? ihm daran gelegen, die kommunistischen Gesichtspunkte kennenzulernen und „diese recht umstrittenen Verhältnisse bis zum Grund zu klären“. Interessant an dieser Skandalaffäre auch über den dänischen Hoheitsbereich hinaus ist die Klarlegung, wie die Kommunisten Dienste, die ihnen erwiesen worden sind, bewerten und honorieren. Treffender als Sartre in seinem Stück „Die schmutzigen Hände“ hat wohl niemand diese Art „politischer“ Taktik gekennzeichnet.

P. Baumann