Das „Amtliche österreichische Wörterbuch“, an dem von zwei Kommissionen über zwei Jahre gearbeitet wurde, soll im Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden. Wenn auch über die Wünschbarkeit eines Wörterbuches, das den Eigenarten des österreichischen Deutsch Rechnung trägt, kaum ein Zweifel bestehen kann, so wird doch das neue Produkt in Österreich schon jetzt, ehe es noch fertig ist, vielfacher Übertreibungen beschuldigt. Offenbar spiegelt es nämlich gewisse, keineswegs von allen Österreichern geteilte kulturpolitische Ressentiments wider. Diese gingen in der Zeit nach der Befreiung so weit, daß Übereifrige, darin von den Besatzungsmächten freudig unterstützt, in den Schulen statt „Deutsch“ nur noch „Unterrichtssprache“ lehren ließen. Goethe wurde den Schülern zwar im Originaltext, aber unter der Bezeichnung „Unterrichtssprache“ geboten. Inzwischen haben sich aber die Gemüter auf dem Felde der Kulturpolitik beruhigt, und was an Resten des Ressentiments in das Wörterbuch eingehen sollte, wird sich später noch manche Revision gefallen lassen müssen.

Gewiß gibt es eine ganze Anzahl von Wort- und Satzbildungen, die die deutsche Grammatik verdammt, die aber in Österreich nicht einmal als Austriaismen, sondern als gut deutsch empfunden werden und ihre Befreiung aus der sprachlichen Illegalität durchaus verdienen. Hier scheint der Kampf gegen die „Überpreußung“ der deutschen Sprache zweifellos geboten, und mit allem Recht reklamiert das österreichische Deutsch unter Hinweis auf die eigenständige Lebenskraft des schweizerischen seine Legalität, die das „Amtliche österreichische Wörterbuch“ aussprechen soll. Wenn dieses das Perfektum von „stehen“ mit dem Hilfszeitwort sein statt haben bildet, verdient es sich den Dank aller österreichischen Schriftsteller, die bisher die in Österreich korrekte Satzbildung: „Der Angeklagte ist vor seinen Richtern gestanden“ gegenüber dem von der deutschen Grammatik geforderten: „Der Angeklagte hat vor seinen Richtern gestanden“ bei keinem deutschen Korrektor durchsetzen konnten. Auch wenn die typisch österreichische Diminutivbildung mit –erl gegen das norddeutsche – eben mit ebenso viel Anspruch auf Gleichberechtigung auftritt wie die schweizerische Verkleinerungsform mit –li, wird niemand, der den Unterschied zwischen einem süßen Mäderl und einem süßen Mädchen versteht, dagegen „raunzen“. Wenn aber „raunzen“ selbst in diesem österreichischen Wörterbuch neben solchen Dialektausdrücken wie „Armitschkerl“ (armer Kerl) oder „Gschaftlhuber“ (übereifriger Mensch) erscheint, dann wird es fraglich, ob nicht das österreichische Deutsch zu weit getrieben wird. Denn wohl könnten solche Wörter in einem österreichischen Idiotikon (Dialektwörterbuch) ihren Platz beanspruchen, nie aber in einem amtlichen Wörterbuch, solange österreichisch nicht, ähnlich wie Schwyzerdütsch, zur offiziellen Umgangssprache wird. Endlich aber liest man neben diesen reinen Dialektausdrücken, die bisher nicht einmal in der „Unterrichtssprache“ geduldet worden sind, folgende „Verdeutschungen“ der Rechtschreibung: Amatör, Schofför, Scharm, affischieren, die im österreichischen, das ja von Rezipierungen fremder Sprachen geradezu lebt, doppelt merkwürdig berühren. Man könnte angesichts solcher seltsamen „Reform“-Bestrebungen (die man eher der philologisch unbelasteten Vereinfachungssucht eines fanatischen Deutschtümlers zutrauen würde) in Verbindung mit jener Propagation des ausgesprochenen Dialekts beinahe versucht sein zu glauben, daß dieses „Amtliche österreichische Wörterbuch“ ein sprachpolitischer Kompromiß zwischen vermeintlichen „gesamtdeutschen Belangen“ und österreichischem Sprachseparatismus sein sollte.

Roland Nitsche