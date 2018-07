Auch in der Kinderbuchproduktion hat sich durch die Schrumpfung der Nachfrage eine Auslese vollzogen: die umsichtig planenden und erfahrenen Verlage behaupten das Feld.

Der Berliner Kinderbuch-Verlag Erich Schmidt kann in diesem Frühjahr drei Neuerscheinungen herausbringen und ein Buch wiederauflegen, das besonderes Interesse gefunden hat: „Der große Ameisenkrieg des Schweden Gustav Sandgren, eine Tierparabel, die menschliche Schwächen im Gleichnis des Tierlebens geißelt. Das ist, wie Trygve Lie, der Generalsekretär der UNO in seinem Vorwort schreibt, „ein Buch, das Kindern und Erwachsenen zeigen soll, wie ein Krieg entsteht, und was zu tun ist, ihn zu verhindern. Die Arbeit für den Frieden muß unter den Jüngsten beginnen“. Dem Ameisengeneral Clupodius gelingt es, die Mitbewohner zu einem Krieg gegen die benachbarten Haufen mitzureißen. Und viele Schlachten sind notwendig, um die Ameisen zu überzeugen, daß man mit Einigkeit weiterkommt als mit den großartigsten waffentechnischen Fortschritten. Ein Märchen für alle Altersstufen. Lebendig und eindringlich erzählt (und von Einar Morelius mit vielen phantastischen Bildern versehen). Auch diejenigen unter den Jungens, die im Rowdyalter sind und lieber das Kriegsbeil schwingen möchten als den Frieden wahren, kommen auf ihre Kosten, sie können ihre technischen und chemischen Kenntnisse erweitern und werden doch unbemerkt für die Ideale des Friedens gewonnen. In dem farbenprächtig ausgestatteten Band „Die Kinder vom Maru-See“ von Peter Heemskerk begleitet ein kleiner Junge seinen Vater im Flugzeug nach Batavia und bleibt einige Monate dort, während sein Vater neue Maschinen füt eine holländische Firma auf der Insel aufstellt. Er entdeckt die Tropen zusammen mit drei Malaienkindern auf seinen Fahrten zu den Eingeborenen, lernt deren seltsamen Bräuche und die Geschichte ihres Landes verstehen. Er pflückt Orchideen, fängt Fische und raubt Vogelnester aus, begegnet dem „König des Rimbi“, dem furchtbaren Tiger, durchquert den Dschungel, wandert zum Fuße eines Vulkans und erlebt in beängstigender Nähe einen Ausbruch. Abfer das Leben in der eigenen Hütte am See ist das herrlichste von allen Abenteuern. Eindrucksvolle Skizzen von Werner Bürger veranschaulichen die bunten, breit erzählten Erlebnisse und engen die kindliche Phantasie trotzdem nicht ein.

Doch auch daheim kann man Neues entdecken und sich eine kleine eigene Welt erobern; man muß nur Augen haben, all die seltsamen Dinge des Alltags zu sehen. „Christian“, der Held einer köstlichen Geschichte von Ernst Wilhelm Schmidt (illustriert von Werner Bürger und Ilse Schmidt) hat zusammen mit seinen Freunden ein zerbombtes Grundstück gefunden, dort buddelt und gräbt er und beobachtet das Leben von Tieren und Pflanzen. Schön, daß da einmal ein Buch geschrieben worden ist, das den Kindern der Nachkriegszeit ihre tatsächliche Umgebung widerspiegelt, ihnen das Herz öffnet für deren tausendfältige Schönheiten und sie nicht in eine verblasene Vorkriegsromantik führt.

„Die Gartenkinder“ heißt das zweite Buch, in dem die heimatliche Umwelt lebt. Aus Brachland entsteht durch Kinderhände ein Garten. Gabriele Witting schrieb es, und Fritz Richter machte die naturwissenschaftlich exakten Illustrationen dazu. Auch das ein Buch voller Wunder des Alltags.

H. H.