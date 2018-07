Seretse Khama, der junge in Oxford erzogene Negerhäuptling aus dem britischen Protektorat Bechuanaland in Südafrika, hatte durch seine Heirat mit der Londoner Stenotypistin Ruth Williams schon vor einem Jahr vom sich reden gemacht. Jetzt scheint ein politischer Fall daraus zu werden. Seretse ist von der Regierung nach London gerufen worden und hat doit vor der Öffentlichkeit enthüllt, daß ihn die englische Regierang nun nacht wieder nach Hause zurückkehren lassen will. Sie bietet ihm statt dessen eine Apanage im Werte von etwa 1000 DM monatlich, die er in England oder sonstwo, nur nicht in Afrika bei seinem Stamm, verzehren soll. Daß Halbneger zur Welt bringt, zu dieser Ge egenheit in Südafrika besuchen darf, ändert an der Tatsache seiner Verbannung nichts. All Anzeichen der Sensation tauchen auf. Die englische Presse ist empört, sogar die vornehmen "Times" brachten einen mehr als kritischen Leitartikel, im Unterhaus wurden Anfragen gestellt, und Churchill hat die Freiheitsbeschränkung des Häuptlings "eine beschämende Transaktion" genannt. Die Haltung der englischen Regierung in diesem Fall erscheint zunächst einigermaßen unverständlich. Wo immer es um die Kolonialgebiete geht, spricht man in England von Treuhänderschaft, von Selbstverwaltung und von Toleranz und zeigt mit dem Finger auf alle Stellen des Globus, an denen diese Grundsätze fortschrittlicher Kolonialpolitik nicht eingehalten werden: Und dann verbietet man einem schwarzen Mann, zu seiner weißen Frau nach Afrika zurückzukehren? Und dies, obgleich seine Negeruntertanen, die zunächst über die Einheirat der weißen Frau ein wenig erschreckt waren, schließlich darauf verzichtet haben, rassische Unduldsamkeit zur Richtschnur ihrer Haltung zu machen und sich aus Anlaß der jetzigen Krise sogar sehr drastisch — nämlich durch die Drohung mit einem Steuerstreik — zu ihrem jungen Häuptling bekannt haben! Es muß ein sehr starker Beweggrund vorliegen, der die englische Regierung veranlaßt, dem Druck der öffentlichen Meinung zu widerstehen und an der Verbannung Seretses festzuhalten. Er scheint darin zu liegen, daß der britische Hochkommissar des Bechuanalandes seinen Sitz in Mafeking auf dem Gebiet der Südafrikanischen Union hat. Offensichtlich glaubt das weiße südafrikanische Bevölkerung Rücksicht nehmen zu müssen, die für solche prominenten Mischehen kein Verständnis aufbringt. Die Union von Südafrika, in der die Regierung Malan eine völlige Rassentrennung durchführt, ist freilich eines der Gebiete, über dessen Rassenpolitik man sich in England immer entrüstet. Und nun fühlt man sich gezwungen, im Falle Seretse Khama genau so intolerant zu sein? Es ist wohl einer der Fälle, in denen das Menschliche mit dem Politischen in Konflikt gerät. Leider erweist sich da meist das Politische als stärker. C. D.

