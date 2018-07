Inhalt Seite 1 — Arbeitsneurose – eine neue Volksseuche? Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Ein Arzt erlebt die Industrie – so lautet der Titel eines kürzlich erschienenen Buches (Verfasser Dr. Hans Kellner; Verlag Ernst Klett, Stuttgart), das schnell Beachtung gefunden hat und auch von verschiedenen Tageszeitungen „groß“ besprochen worden ist. Wenn der Verfasser mit seinen Behauptungen recht hätte, gäbe es „eigentlich“ keine gesunden Industriearbeiter, wären alle Belegschaften gleichsam verseucht durch ein betriebsbedingtes Leiden neurotischer Art ... Die sozial interessierten, sich für ihre Belegschaften verantwortlich fühlenden Betriebsleiter (also diejenigen Kreise, die vornehmlich die Leserschaft des Buches stellen) haben bisher überwiegend mit Besorgnis auf diese Behauptung reagiert – eher bestürzt als ablehnend oder abwehrend. Man nimmt auf diesem Gebiete die überlegene Sachkunde des ärztlichen Fachmanns eben als gegeben hin. Wie aber wird der Tatbestand von den Fachkollegen des Autors beurteilt? Gibt es nach ihren Erfahrungen die Betriebsneurose wirklich als Massenerkrankung und wird sie auch von ihnen als betriebsbedingt (und damit als quasi unabwendbar) beurteilt? – Wir haben Dr. Dr. Schellworth (Berlin), einen speziellen Kenner der neurotischen Phänomene, um eine Stellungnahme zu dem Buch von Dr. Kellner gebeten. Mit einiger Genugtuung dürfen wir feststellen, daß Dr. Schellworth in seiner vom Standpunkt des Facharztes ausgehenden Kritik unsere Skepsis, die gegenüber den Thesen Dr. Kellners prima vista gegeben war, voll rechtfertigt.

Wer des Titels wegen nach dem Buche greift und das tut man doch, solange einem der Name des Autors nichts sagt –, fühlt sich hereingelegt, nachdem er es gelesen hat. Denn er ist einer Irreführung zum Opfer gefallen. Der Autor spricht sich zwar darüber aus, was er von der Industrie hält – er sieht in ihr die Wurzel beinahe allen menschlichen Übels –, aber was er von ihr erlebt und wie er es erlebt hat, sagt er mit keinem Wort. Kein einziges der 32 Beispiele „aus der Praxis eines Werkarztes der Textilindustrie“, die er bringt, ist spezifisch – weder für die Textilindustrie noch für die Industrie überhaupt. Der Rezensent macht sich anheischig, aus den Neuzugängen seiner (nervenärztlichen) Praxis in kurzer Zeit eine gleiche Zahl gleichwertiger Beispiele zusammenzustellen, die sich von denen des Buches nur durch ihre Herkunft aus verschiedenen – industriellen und anderen – Betrieben unterscheiden. (Übrigens enthält die Sammlung Kellners auch außerbetriebliche Fälle.)

Nur in zwei, allenfalls in drei Fällen sind Entstehungsmomente als Teilfaktoren innerhalb des Betriebes zu suchen. Alle übrigen Fälle sind alte Bekannte jedes Arztes, der auch die seelische Seite seiner Kranken sieht. In 20 Fällen spielt sich das Krankheitsgeschehen vor dem Hintergrunde von sexuellen oder ehelichen Schwierigkeiten ab; widrige Familienverhältnisse liegen elf Fällen zugrunde, seelische Kindheits- und Jugendträume neunmal; hypochondrische Befürchtungen spielen in drei Fällen eine Rolle; in einem Fall handelt es sich um eine unerledigte Schockreaktion nach Unfall, in je einem Fall um Abwehrreaktionen gegen falschen Arbeitseinsatz oder gegen Kriegseinsatz überhaupt. (Da einige Fälle mehrfach determiniert sind, ist die Summe der Entstehungsfaktoren größer als die Gesamtzahl der Fälle). Nur bei ganz wenigen Fällen läßt die Krankheitsgeschichte nicht auf eine schon bestehende Belastung schließen; alle übrigen hätten auch in jeder anderen beruflichen Situation versagt.

Offenbar glaubt der Autor selbst; daß seine 32 Beispiele (von denen vier männliche Patienten betreffen) die von ihm 20 Jahre lang betreuten Textilbetriebsangehörigen repräsentieren. Denn er schreibt (S. 94): „Von Gesundheit ... als Ergebnis einer seelisch-geistigen und leiblich richtig eingestellten Lebensgleichung kann beim Industriearbeiter im allgemeinen keine Rede sein.“ Folgerichtig heißt es weiterhin auf S. 118: „Auch das Problem, ob eine betriebliche Fürsorge nicht weitgehend dem Gesunden gelten solle ... verblaßt daneben. Es geht am Wesentlichen vorbei.“ Krankheitsvorbeugung hat hiernach innerhalb des Betriebes keinen Raum. Dazu ist es also schon zu spät, wenn man Industriearbeiter geworden ist: Industriearbeiter sein ist, für den Autor, gleichbedeutend mit „krank“ sein.

Das Leiden der Industriearbeiter, und zwar vornehmlich der weiblichen, heißt „vegetative Dystonie“. Sie ist Ausdruck einer „Arbeitsneurose“, dieser „Volksseuche und Landplage der Krankenkassen“, und „gibt sich zunächst als subjektiv gefühlte Arbeitsunfähigkeit zu erkennen.“ So wörtlich zu lesen (auf Seite 90 des Buches).

Damit der nichtärztliche Leser besser folgen kann, sei hier daran erinnert, daß jeder von uns von dieser „Volksseuche“ schon einmal einen Hauch verspürt hat, wenn es sich darum handelte, eine Arbeit oder einen Dienst zu leisten, die einem irgendwie „gegen den Strich“ gingen. Kein Zweifel: es gibt sehr viele Menschen, denen nicht nur eine Arbeit, sondern ihr ganzer Beruf gegen den Strich geht, und das Problem, wie dem abzuhelfen wäre, kann gar nicht ernst genug genommen werden. Der Autor bietet dafür neben einem praktischen Vorschlag ein umfassendes – Programm an. Der Vorschlag geht dahin, die

Maschinenkonstruktionen der deutschen Textilindustrie auf die Körpergröße süddeutscher Frauentypen umzustellen (S. 77.) Das sollten sich die Maschinenbauer hinter die Ohren schreiben. – Was das Programm anbelangt, so möchte der Autor einen Apparat aufbauen, der es ermöglicht, unter Umständen „eine ganze Belegschaft psychologisch durchleuchten zu lassen, um den Ursachen des Leistungsrückganges sowie der mangelnden Arbeitsbereitschaft bis in ihre Quellgebiete nachzugehen“ (S. 108.) Denn: „Ein friedsam geregeltes, auf Nachahmung abgestimmtes und damit geordnetes Triebleben der Werkgenossen gehört zu den Grundbedingungen der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit jedes industriellen Betriebes“ (S. 112.) Also: Betriebsleiter mit vorbildlichem Triebleben gesucht!