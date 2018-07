Während das Radium mit seiner Strahlung viel sparsamer umgeht; erst in 1600 Jahren ist es zur Hälfte zerfallen. Das Ce 141 ist also rund 33 OOOmai aktiver als ein gleich schweres Quantum Radium Als Einheit der Aktivität ist 1947 dos Curie gewählt worden, imd zwar bezeichnet man als eine Curie irgendeines radioaktiven Elementes jene Menge des Elementes, die pro Sekunde ebenso viele Zerfallsprozesse erleidet wie ein Gramm Radium (Für Radium beträgt diese Zahl 37 Milliarden pro Sekunde. Es gilt also eine Curie — Quantum eines radioaktiven Elementes, in dem säch 37 Milliarden Zerfallsvorgäage pro Sekunde albspielen ) Schon im Sommer 1945 betrug die Leistung der zur Erzeugung von Plutonium dienenden Uranbatterien in Hanford (USA) ungefähr 600 000 kW; das entspricht der Aktivität von 300 000 kg Radium. Damit war die Menge des für radioaktive Verseuchung zur Verfügung stehenden Materials gegenüber dem Stand von 1944 auf das lOOOOOfache gestiegen. Diese Zahlen wenden alber noch weit überholt werden, sobald ein über wenige Prozente hinausgehender Anteil des Wehkraftbedarfes aus Atomkraftwerken geliefert wird. Dieser Zustand dürfte vielleicht schon in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts eintreten. Es ist damit zu rechnen, daß die gesamte installierte Leistungskapazität der zur Elektrizitätserizeugung- dienenden Werke bis dahin, vorsichtig gerechnet, mindestens 60 Millionen kW in den USA und vielleicht 40 Millionen kW in der. Sowjetunion sein wird. Während diese Zahlenangaben als isnigernmßen gesichert gelten können, ist die Abschätzung des Umfamgs der mit solchen Aktivitäten verseuchbaren Gebiet unsicher, weil eine Reihe von Neibeniumstäoden, wie Wetterverhältnässe und Bodenbeschaffeniheit, hineinspricht.

Man wird aber damit rechnen können, daß ein Boden betlag von zwei Curie je Quadratmeter hinreichen dürfte, um den größten Teil der Einwohner ides betreffenden Gebietes tödlich zu bedrohen. Main würde also zwei Millionen Curie je Quadratkilometer brauchen. Nehmen wir an, daß man das Gewichtsverhältnis von Trägersubstanz" zu aktiver Substanz (also das Verhältnis des Gewichtes des Staubes zu dem der Imprägnierung) so (gewählt hat, daß es 100 : l beträgt, so erhält man folgende Ergebnisse: Bei deim Gewicht von einer Million Curie Ce:141 gleich 30 g würde das Gewicht von einer Million Curie Todesstaub 3 kg betragen. Das bedeutet, daß man mit einer Fluglast von einer Tonne ein Gebiet von 167 Quadratkilometern verseuchen könnte, wenn es gelänge, den Staub gleichmäßig über das ganze Gebiet zu zerstreuen. Sowohl die Vereinigten Staaten wie die Sowjetunion werden also voraussichtlich in den sechziger Jahren über genügend radioaktives Material verfügen, um sämtliche größeren Städte des Gegners unbewohnbar machen zu können (Dagegen ist die in manchen Darstelllungen aufgetauchte Idee, daß man quer durch Europa eine für militärische Streitkräfte und Transporte unpassierbare Verseuchungszone legen könnte, in das Gebiet der Falbel zu verweisen.