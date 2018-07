Inhalt Seite 1 — Die Physik hilft der Medizin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Berthold Lammert

Als sich kürzlich ein Reporter bei Werner Heisenberg über die Wasserstoffbombe informieren wollte, antwortete ihm der große Physiker, daß er dafür nicht zuständig sei. Atomphysiker seien Forscher, aber nicht Fabrikanten von Atombomben. Im übrigen sei es dringend nötig, etwas mehr von den segensreichen Anwendungen der Atomforschung zu sprechen als nur von der Atombombe.

Schon vor einigen Jahren konnte man lesen, daß die Atomphysik bereits mehr Menschenleben gerettet hat als die Atombombe Vernichtete. In der Tat eröffnen gewisse Ergebnisse der Atomphysik der medizinischen Forschung aussichtsreiche neue Wege. Denn die vollkommensten Methoden der Therapie wachsen allein auf dem Boden der kausalen Erkenntnis der Lebensprozesse in ihrer psycho-physiologischen Gesamtheit.

Die allgemeine Physiologie, die die Lebensvorgänge in Pflanze, Tier und Mensch erforscht, war im letzten Jahrzehnt zunehmend auf äußerst verwickelte Verhältnisse gestoßen, so daß ihr Vordringen in diesem Dickicht geradezu zu erliegen drohte. Seit Wöhler 1828 den Harnstoff erzeugte, hat die Kunst des Chemikers, „organische“ Stoffe synthetisch im Laboratorium aus den Elementen aufzubauen, eine bewundernswerte Höhe erreicht. Solche Synthesen sind zum Beispiel die des roten Blutstoffes, des Oxyhämins, dessen Molekül aus 76 Atomen besteht, oder die des Adrenalins, des Hormons der Nebenniere, das den Blutkreislauf und Bludruck reguliert. Damit ist bewiesen, daß die Gesetze der Physik und Chemie auch im lebendigen Körper gelten. Aber die Wege, auf denen die Natur ihre Synthesen vollbringt, sind ganz andere als die, auf denen der Chemiker zu denselben Endprodukten gelangt. Die biologische Chemie im lebenden Organismus erhält ihr Gepräge durch die „Wirkstoffe“, Vitamine, Fermente, Hormone, die, selbst nur in geringen Mengen vorhanden, die physikalisch-chemischen Vorgänge im Organismus auslösen und steuern. Diese Prozesse greifen sinnvoll ineinander und bilden ein sich selbst regulierendes und im Gleichgewicht haltendes System. Zur Erklärung der Lebensvorgänge reichen daher Physik und Chemie nicht aus. Insbesondere hat sich gezeigt, daß die spezifischen Lebensvorgänge an die Umsetzungen der unbegrenzt mannigfaltigen Eiweißarten gebunden sind, aus denen das die Zellen der Pflanzen und Tiere -erfüllende Protoplasma besteht. Die Moleküle dieser ihrer unfaßbaren Wandlungsfähigkeit wegen so genannten „Proteine“ sind höchstkomplizierte Gebilde aus Hunderttausenden von Atomen, die in steter Umwandlung begriffen sind.

Es kann sein, daß dem Menschen das letzte Geheimnis des organischen Lebens verschlossen bleiben wird und sein soll. Demgegenüber aber besteht für die biologische Forschung als Grundlage für die Kunst des Arztes die Forderung, so weit vorzudringen wie möglich. Angesichts der geschilderten Lage war die Physiologie gerade in ihren grundlegenden Fragen ins Stocken geraten. In den über das Physikalisch-chemische hinausgehenden spezifischen Lebens Vorgängen tastete sie sich auf hypothetischen Wegen vorwärts. Heute nun liefert die Atomphysik ihr die Mittel, mit denen sich die verwickelten Reaktionen im Innern des lebendigen Organismus verfolgen lassen. Die Atomphysik gibt der medizinischen Forschung nämlich den Ariadnefaden in die Hand, der ihr das Labyrinth, vor dem sie jetzt steht, erschließen wird.

Das sei an einem Beispiel gezeigt. Es soll sich um die Aufklärung einer Arsen Vergiftung von Ratten handeln. Damit, daß man bei der sezierten Leiche in gewissen Organen Spuren von Arsen findet, ist noch nichts gesagt, denn schon die „gesunde“ Leiche enthält Arsen. Man müßte vielmehr in der Lage sein, von außen eingeflößtes Arsen von dem körpereigenen unterscheiden zu können. Leider kann man nicht das von außen kommende Arsen färben, um es im Körper wiederzufinden, denn es macht auf seinem Wege durch den Organismus die verschiedensten chemischen Prozesse durch. Aber man kann diese Funktion der Markierung auf anderem Wege erreichen. Man stellt eine Menge von dem vergiftenden Arsenpräparat her, bei der das normale Arsen durch radioaktives Arsen ersetzt ist. Dem gewöhnlichen vergiftenden Präparat wird eine sehr kleine Probe von dem radioaktiven zugesetzt. Das radioaktive Arsen unterscheidet sich chemisch überhaupt nicht von dem üblichen. Es macht alle chemischen Umsetzungen und Wanderungen des normalen Arsens mit und bleibt unzertrennlich mit ihm verbunden. Der einzige Unterschied ist der, daß es Strahlen aussendet und sich so nach außen hin bemerkbar macht. Es zeigt also damit den Weg und den Verbleib des von außen gegebenen Arsens an. Mit den die radioktive Strahlung messenden Geigerzählern kann man an den Organen der sezierten Ratte feststellen, wie sich das Arsen quantitativ verteilt hat. Das Wesen des Ariadnefadens, der sachlich die „Methode der radioaktiven Indikatoren“ heißt, besteht also darin, daß wir den Weg eines chemischen Elements durch noch so verwickelte Reaktionen im Innern des lebenden Körpers hindurch verfolgen können! Der Einwand, daß die normalen Verhältnisse durch die Strahlung verändert werden könnten, erledigt sich durch die außerordentliche Empfindlichkeit des Nachweises der Strahlen. Es genügt nämlich, daß auf eine Billion normaler Atome ein einziges radioaktives zugefügt wird.

Man kann in allen Biologiebüchern lesen, daß ein Grundphänomen des organischen Lebens, nämlich der Aufbau des organischen Grundstoffs, der Stärke, aus der Kohlensäure der Luft, sich so vollzieht, daß das Sonnenlicht die Umwandlung der von dem Pflanzenblatt eingeatmeten Kohlensäure in Stärke unter Vermittlung des Blattgrüns, des Chlorophylls, bewirkt. Versuche mit Kohlensäure, die Spuren von radioaktivem Kohlenstoff enthielt, bewiesen nun, daß die Pflanze organische Moleküle bereits im Dunkeln und ohne Mitwirkung des Blattgrüns aufbaut! So werden wir noch vielfach, wo bisher Hypothesen herrschten, umlernen müssen. Lange Zeit war es eine Frage, ob der Zahnschmelz tote oder lebendige Substanz wäre. Versuche mit radioaktiv gezeichneten Phosphorlösung, in die Blutbahn gespritzt, ergaben, daß im Zahnschmelz ein teilweise lebhafterer Phosphataustausch als in der Zahnsubstanz, im Dentin, stattfindet. Daß Phosphor für die Tätigkeit des Gehirns wichtig ist, ist bekannt. Aber erst mit den neuen Mitteln konnte man jetzt den tatsächlichen Phosphorstoffwechsel im Gehirn (von Hunden) im einzelnen feststellen. Fortschritte in der Erkenntnis von Basedowscher Krankheit wurden erzielt, indem man den zeitlichen Verlauf des Jodumsatzes in der Schilddrüse bei Gesunden und Kranken mit Hilfe von am Hals befestigten Zählrohren genau verfolgen konnte. Nimmt man ein radioaktiv gezeichnetes Eisenpräparat ein, so wandern radioaktive. Eisenatome in die Blutkörperchen. Auf diese Weise hat man tiefere Erkenntnisse über die Entstehung des Blutes und über seine Krankheiten gewinnen können. Man kann sich vorstellen, welche Einblicke wir nunmehr in die Welt der Krankheitserreger tun können. In neuerer Zeit sind neben die Bakterien die erst in Elektronenmikroskop zur Sichtbarkeit gelangenden Virusarten getreten, die Erreger von Kinderlähmung und Gelbfieber, Influenza und Mumps, Kuhpocken und Maul- und Klauenseuche. Durch Tränkung ihrer Nährböden mit radioaktiven Atomen, können wir diese Feinde des Menschen zu Strahlern machen, die sich selbst und ihre geheimnisvollen Wege durch die Zellen unseres Körpers verraten.