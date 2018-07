E, G, London, Im März der vom König verlesenen englischen Re= — gierungserklärung ist ein konkret hoffnungsvolles Wort über die Europäische Zahlungsunion enthalten, ein Wort, das Cripps und Bevin bindet. Die Briten wollen also die Europa, Währung", trotz und gerade wegen der "SonderStellung" des Pfundes, die, aktuell gesehen, daraus resultiert, daß England den Zustrom der alten, freiwillig oder unfreiwillig für ihre Besitzer eingefrorenen Sterling Guthaben in das europäische Clearing verhindern will und muß. Die Gefahr dieses Zustroms, des Wiederauflebens der "neutralisierten" Schulden, ist nicht gering. Denn das Pfund ist, wie man jetzt in London gern betone die Währung, in der sich fast die Hälfte des internationalen Handels vollzieht, weit hinaus über Europas Grenzen einerseits, des britischen Empire anderseits. Seit der Pfundabwertung- ge= oießt diese so vielverzweigt umlaufende Währung wieder einiges Ansehen, so daß man "draußen bereit ist, Pfunde zu halten. Kommt wieder eine neue Vertrauenskrise, sozusagen über Nacht, so kann der Wunsch zur Umwandlung von Sterling in Dollar oder Gold allzu lebhaft werden. Kann er dann auf dem Umweg über das EuropaClearing befriedigt werden, so- könnte das Pfuad wieder an Gewicht verlieren.

Daher wünschen die Briten, entweder durch Beibehaltung von bilateralen Höchstgrenzen oder durch Übertragung dieser Höchstgrenzen auf die ECU, Gold- oder Dollarverlusten via ECU im Falle einer neuen Vertrauenskrise für daä Pfund vorzubeugen. Da Krisen dieser Art, wenn auch meist auf einem richtigen "Gefühl beruhend, leicht zu Paniken führen, die dann soviel Festgebautes mitreißen können, daß die zunächst nur gefürchtete Krise Wirklichkeit wird, läßt sich diese britische Vorsicht verstehen — Soweit die "Sonderstellung".

Es hat den Anschein, als ob Harriman auf der Rückreise von Washington und Stikker bei seinem A bstecher aus Paris vom der diesmal herrschenden aufrichtigen Mitarbeitsafosicht Englands überteugt worden sind. Es bleibt zwar noch viel zu tun; denn auch in Brüssel und Paris sind Sachverständige am Werk, die den englisch internationalen Argumenten auch nicht einen Zoll mehr an Boden einräumen wollen, als sie für notwendig halten. Sie werfen europäisch internationale Gedanken in die Debatte.

Für Deutschland hängt viel von der Überwindung der Gegensätze ab. Es geht nicht nur um den freieren europäischen Handel, es geht um den großen, integrierten Markt, von dem MarshailHoffman so oft gesprochen hat. Es gebrauch um die Überwindung des amerikanischen Mißtrauens gegen den geplanten Fortfall der automatischen Goldklausel im deutsch britischen Handel, der uns ein wichtiges Tor zum Sterlingmarkt öffnen Würde, ohne daß deshalb die D Mark mit dem Pfunde härter und weicher zu werden braucht.