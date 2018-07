Die durch ihre Karusselle, Acht Bahnen und Riesenräder auf den Vergnügungsplätzen Deutschlands und Europas bekannte Hamburger Firma Schippers & van der Ville ist in Europa zigleich ein führendes Unternehmen in der Herstellung derartiger Fahrgestelle. Sie verfügt in Himburg Aitona über eine große Fabrik. Jetzt haben die beiden Inhaber ihre ersten Nachkriegsfühler zum Ausland hingestreckt: anläßlich einer Tagung des Internationalen Schaustellerverbandes in London wurden sie dessen Mitglieder. Zigleich konnten die beiden Unternehmer für Deutschland zwei völlig neuartige Karusselle erWärben. Von ihnen kommt eines aus Kanada, ülernommene Karussell erwarb die Firma Sdmppers & van der Ville die Exportlizenz für alie skandinavischen Länder. Man wird aber auf idiasem Gebiet den Export auch durch eigene und seine beschränkten Größenverhältnisse der Vergnügungsparks hat das Unternehmen eine kleine Acht Bahn konstruiert, die nur 7 Meter hoch ist und trotzdem über 10 Täler verfügt. Uiter dem Namen "Wilde Katze" wird diese deutsche Acht Bahn sehr bald der Mittelpunkt der Vergnügungspark Betriebe Großbritannien

