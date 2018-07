Ob Ernst Jünger als ein Dichter oder als ein Denker zu bezeichnen wäre, wird niemand sicher zu entscheiden wagen. Die Mischung oder auch Gabelung besteht schon im Keimplasma seines Geistes. Friedrich Georg, der Bruder, dagegen ist bestimmt ein klar ausgegliedertes Doppeltalent; aber eben ein „Talent“. Man kommt kaum in die Versuchung, die Kategorie des Genialen auf ihn anzuwenden, die Ernst Jünger auch von seinen erbittertsten Gegnern doch immer wieder ohne jede Einschränkung zugestanden wird. Auch Friedrich Georg Jüngers Ruhm ist im Wachsen, und er ist wahrhaftig nicht unbegründet, wie es über sein fragwürdiges und auch etwas langweiliges Nietzsche-Buch und über die ideenreiche, wenn schon kaum stichhaltige „Perfektion der Technik“ hinaus vor allem seine jetzt zu einem einzigen stattlichen Bande vereinigten „Gedichte“ erweisen (Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., geb. 15 DM). Für den Band der gesamten Gedichte ist Friedrich Georg Jünger auf den sachlich-bildlosen Titel seines ältesten Gedichtbandes zurückgekommen. Er hat ihn einfach Gedichte genannt, und die merkwürdigen geographischen Assoziationen, die ihm sonst zu Titeln seiner späteren Gedichtbände dienten (der Taurus, der Missouri, der Westwind), sind zu Kapitelüberschriften degradiert worden. Wieviel Wichtigkeit dieser Nominierung zukommt, mag dahingestellt bleiben. Sicher ist, daß Jünger im Gegensatz zu seinem koloristischen Bruder immer direkter, bildloser und plastischer in seiner dichterischen Aussage wird. Neben Rudolf Alexander Schröder ist er heute der einzige zumal unter den jüngeren Dichtern, der die Linie der Klassizität mitten im Gewirr der Stile und Richtungen mit einer geradezu eisernen Konzentration und Unerbittlichkeit weiterführt. Mehr als ein äußerliches Zeichen hierfür ist seine Vorliebe und Beherrschung antiker Versmaße. Er ist der einzige echte Epigrammatiker und Odendichter der Zeit; viel gebändigter und „klassischer“ als etwa George, für dessen blasseren Epigonen man ihn öfter zu Unrecht gehalten hat; aber andererseits auch dichter und mächtiger, von zuverlässigerer gedanklicher Knochenstärke getragen als der Platensche oder Geibelsche Formalismus. Der Band enthält kaum ein schlichtes, liedhaftes Gedicht, aber auch keines, das eigentlich dunkel oder im rilkeschen Sinne tiefsinnig wäre Wenn schon Beziehungen gesucht würden, so ließen sich am ehesten einige zum Westöstlichen Diwan herstellen, nur daß Jünger die Wärme der großen Goetheschen Seele mangelt. Auch polemisiert er mitunter etwas dünn und intellektualistisch im Gedicht. Seine Hauptstärke ist wohl die geraffte und gehobene dichterische Beschreibung. Er ist ein saturnisches, konservatives Talent, ohne eine Spur der surrealistischen, expressiven oder abstrakten Auflösungstendenzen der Zeit. Wieweit ihn dieser Weg, den er im übrigen, unähnlich Rudolf Alexander Schröder, ohne eine geistige und religiöse Rückendeckung am Kollektiv nur als autonomes Individuum beschreitet, noch in die kristallinische Verkieselung führen mag, oder ob irgendwann doch ein Ausbruch aus dem Panzer seiner Extraversion erfolgt, muß abgewartet werden. Die gesammelten Gedichte gehören in jedem Falle zu den konzentriertesten Dichtungen der Zeit. Joachim Günther