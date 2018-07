Inhalt Seite 1 — Flurbereinigung plus Siedlung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir setzen hier die in unserer letzten Ausgabe (unter dem Titel „Arbeit, die ungetan bleibt“) begonnenen Ausführungen von Dipl.-Landwirt W. Stauss-Gießen fort.

Will man die Flurbereinigung in Zukunft ernsthaft fördern, will man sie vor allem in verhältnismäßig kurzer Frist zum Abschluß bringen, so darf man sich keinem Zweifel darüber hingeben, daß man neben einem neuzeitlichen Verfahrensrecht, das eine gute Lösung findet zwischen den Wünschen nach Vereinfachung und der Forderung der Erhaltung des Eigentumsrechtes des einzelnen, noch zweierlei nötig hat:

Erstens eine ausreichende Zahl an Fachkräften, um eine entsprechende Anzahl von Verfahren gleichzeitig durchführen zu können.

Zweitens eine Lösung der Kostenfrage, die dem Beteiligten die Möglichkeit läßt, die neugeschaffene Produktionsgrundlage voll auszunutzen.

Das Gesetz, das, vom Wirtschaftsrat beschlossen, fertig vorliegt, ist rein verfahrenstechnisch durchaus fortschrittlich. Es sieht eine Durchführung der Flurbereinigung „von Amts wegen“ vor, wodurch eines der wichtigsten Hindernisse für eine beschleunigte Durchführung der Flurbereinigung gefallen ist. Neu in dem Gesetz sind die Bestimmungen für ein vereinfachtes Zusammenlegungsverfahren, womit für die schnelle Erledigung einfach gelagerter Fälle die rechtliche Grundlage geschaffen worden ist. Dagegen hat man in der Regelung der Kostenfrage offenbar nichts aus der Vergangenheit gelernt. Vor allem ist die Gelegenheit, eine großzügige Lösung der Kostenfrage durch eine obligatorische Landabgabe im verfahrensrechtlichen Wege zu finden, nicht ausgenutzt worden. Der Gesetzentwurf sieht zwar vor, daß die Deckung der Kosten durch eine freiwillige Landabgabe erfolgen kann, aber diese Bestimmung wird im wesentlichen platonisch bleiben.

Damit würde aber nicht nur die beste Möglichkeit der Kostendeckung ungenutzt bleiben, sondern auch die große Chance der Verschmelzung von Flurbereinigung und Siedlung verpaßt werden. Man hat den Eindruck, daß es in dem Gesetzentwurf ausdrücklich vermieden worden ist, eine engere Verbindung zwischen der Bodenreformgesetzgebung und der Flurbereinigung herzustellen. Dabei sieht das Bodenreformgesetz für die US-Zone vor, daß im Zusammenhang mit den Landabgaben zur Siedlung nach Möglichkeit eine Flurbereinigung durchzuführen sei! Im Flurbereinigungsgesetz findet sich dagegen nur die etwas magere Erklärung, daß „den Interessen der Siedlung Rechnung zu tragen“ sei.

Ländliche Siedlung und Flurbereinigung sind engverwandte Vorgänge. Beide regeln sie die Grundbesitzverteilung einer Gemeinde neu. Aus der Siedlung ergibt sich sehr oft die Notwendigkeit einer Flurbereinigung – die Flurbereinigung schafft zum mindesten zusätzliche Möglichkeiten, den Siedlungs- und Anliegersiedlungsbedarf einer Gemeinde zu decken. Es ist daher mehr als nur zweckmäßig, wenn beide Maßnahmen von der gleichen Stelle betrieben werden.