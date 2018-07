Schmölder — Geßler — Merkle: Kommentar zum D Markbilanzgesetz; Poeschel Verlag, Stuttgart.

Für die Bilanzarbeiten, mit denen jetzt die Unternehmen nachhaltig beschäftigt sind, wird dieser Kommentar sehr gelegen kommen. Er wurde mit besonderer Spannung insofern erwartet, als seine Verfasser an den Gesetzesarbeiten maßgeblich beteiligt waren und somit über die Intentionen des Gesetzgebers berufene. Auskunft fsben können. Sie betonen allerdings, daß sie eine amtlichen, sondern ihre persönlichen Auffassungen zum Ausdruck bringen. Der Bedeutung des D Markbilanzgesetzes als der Magna Charta des künftigen Rechnungswesens entsprechend, ist in den Fachzeitschriften ein bereits sehr umfangreiches Schrifttum entstanden. Der Kommentar verwertet dieses 2m Teil und hebt sich dem Umfang nach von den früher erschienenen Kommentaren nicht unerheblich ab. Mit besonderem Interesse liest man die allgemeine Einführuing, ebenso wie die Kommentierung zu umstrittenen Einzelfragen, wie etwa das Verhältnis des allgemeinen Bewertuagsgrundsatzes des § 5 zu den besonderen Bewertungsvorschriften. Für den praktischen Gebrauch ist der umfangreiche Anbang, in welchem die Texte aller einschlägigen gese zlichen Bestimmungen zusammengestellt sind, von Wert. S B. Meilicke: Kommentar zum D Markbilanzgtsetz; Verlag für Rechtswissenschaft vorm Fianz Vahlen GmbH ; Preis 8 50 DM. D;r Name des Verfassers bürgt für guten und wirtichaftsnahen Kommentar. Das Buch behandelt in übersichtlicher Forn eine Fülle von schwierigen Zweifelsfragen. Dabei wird, auch weitgehend bereits die Literatur zum D Markbilaizgesetz sowie bei den steuerlichen Fragen die Rechtsprechung des Reidisfmanzhofs ausgewertet. S. B.

Di: seit der Währungsrefom zunehmend in das Interesse der öffent lichlseit gerückten Probleme der deutschen Vertragsversicherung finden ihren Ausdruck in Neuerscheinungen auf allen Gebeten des privaten Versicherungswesens. An erster Stelle sei die Schriftennihe des "Instituts für Versicherungswissenschalt an der Universität Köln" genannt, in der ein "Querschnitt durch die Verdcherttngsforschfing" (Verlag Duncker 8c Huniblot, Berlin und München) erschien. Das Werk enthält eine Fülle von aktuellem Stoff — Der Leiter des Instituts, Prof. Rohrbeck, legt ein im deichen Verlag erschienenes Werk "Wesen, Gehdt und Reform der deutschen Privatversicherung" vor; auch dieses Buch verdient Beachtung, zumal es das immer wieder neue Problem "Privatoder Sozialversicherung" anschneidet. Mdir von der darstellenden Seite her hat der Verlag Rene Fischer, Weißenburg, Bayern, sein Verlagsprogramm aufgebaut. Bereits 1948 erschiei dort das "Adressenverzeichnis und Handbuch der deutschen Versicherungswirtschaft", gegenwärtig die zuverlässigste Quelle. Seit Ende 1949 bringt der Verlag einen "Leitfaden der privaten Krankenversicherung" von Balzer und Schneider in Lose Blatt Form heraus. Das eingeführte Fachbuch "Das Recht des Versicherungsagenten" von Kersting Durst Rohrbeck wird in neuer Auflage und erheblich erweitert als Standardwerk auf diesem Gebiet sicherlich sehr begrüßt.

Dei Verlag Walter Teigeier, Hamburg, hat ein "Taschenbuch für die Versicherungswirtschaft" in sein Programm aufgenommen.

Als Neuerscheinung bei den VersicherungsFachseitschriften ist die Monatsschrift "Versichemngsrecht, Juristische Rundschau für die InditidualverSicherung" (Verlag C. F. Müller, Karlsruhe) fti verzeichnen. Neben der Halbmonatsschrift "Versicherungswirtschaft", 1946 begründet, die auch im Ausland als Organ der deutschen Assekuranz starke Beachtung findet, wird "Versicherungsrecht" von der Fachwelt sehr begrüßt werden, weil es eine Lücke ausfüllt. O. B.

Otto Veit, "Deutsche Geldpolitik", Verlag Vittörio Klostermann (FrankfurtMain), 195G 5 50 DM — eine Aufsatzsammlung.

Mag sein, daß einige Theoretiker jetzt schon ihre Federn spitzen, weil Dr. Otto Veit, Präsident der Hessischen Landeszentralbank und Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Frankfurt, in dem ergänzenden Aufsatz zu seiner "Theorie der Liquidität", der in der "DeuKchen Geldpolitik" abgedruckt ist, vielleicht zu früh die Grenze des Erkennbaren setzt. Es mag auch sein, daß man ihm vorwerfen wird, er fasse den Begriff des Geldes zu eng, auf daß er Raum für seinen dem Geld übergeordneten Begiiff Liquiditat gewinne. Fest steht jedenfalls, daß Veits Anschauung, gewachsen aus dem Unterricht, den diezurückgestaute. Inflation, die Währungsreform und die ihr folgenden Eingriffe des Zentralbankrats in die "linke Seite" der Verkehrsgleichung gaben, der etwas festgefahrenen Geldtheorie neuen Anreiz geben wird. Da sich zudem in der Aktualität die Geldtheorie und die Geldpolitik nicht trennen lassen, wird auch der Geldpolitiker seinen Nutzen aus der ausreifenden Liquiditätstheorie ziehen können. Er "findet in änderen Aufsätzen der "Deutschen Geldpolitik" auch gleich die Veitsche Nutzanwendung der Theorie auf die Praxis, nämlich die Erklärung des "kleinen Konjunkturzyklus" von der Währungsreform bis Sommer 1949. Aber auch der reine Praktiker wird angesprochen. Der Bankmann erfährt in klarer Diktion das Urteil eines Könners über den Wert und Unwert der verschiedenen Finanzierungsmittel. Alles in allem: wer mit Geld zu tun hat, dem seien die 142 Seiten empfohlen. Nur — das Buch ist nicht leicht geschrieben; lieber zweimal lesen! <&, W n. tIm Auftrage der Vereinigung der Industrieund Handelskammern des Landes NordrheinWestfalen erstattete Prof. Dr. O. Most, Heidelberg, ein Gutachten über das Thema "Verwaltungsreform", das als Broschüre nunmehr im Bastion Verlag, Düsseldorf, herausgekommen ist. 3