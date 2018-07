Und doch hört man immer wieder gerüchtweise von der Existenz einer Untergrundbewegung in den Reihen der Sowjetarmee, wobei sich freilich die „Informationen“ bei näherer Nachprüfung meist als bewußte Provokationen von Lockspitzeln und Agenten herausstellten. Als einzige wirklich bestehende Untergrundbewegung in der sowjetischen Wehrmacht konnte in der letzten Zeit die sogenannte NTS (russische Abkürzung für: „Wir bringen den Tyrannen Tod“) in den Besatzungs- und Grenzgebieten festgestellt werden. Sie scheint unausrottbar und ist meisterhaft gelernt; es läßt sich jedoch nicht bestimmen, wie weit sie im Inneren der Sowjetunion selbst verbreitet ist: Bei dieser NTS handelt es sich um eine ausgesprochen nationalrussische Bewegung, die allen westlichen Angeboten unzugänglich ist, wie denn auch alle Meldungen über Zusammenarbeit der NTS mit deutschen Untergrundorganisationen in der Ostzone ebenso in das Reich der Fabel gehören wie solche über das Bestehen einer sowjetischen Untergrundbewegung „Schwarze Katze“. Sie scheint die Erfindung eines gewitzigt, ten Überläufers gewesen zu sein, der sich 1948 als Mitglied der „Schwarzen Katze“ ausgab, um sich interessant zu machen.

Nach allein, was hier gesagt wurde, wäre es deshalb ein schwerer Fehler, in der ersten Runde eines Krieges auf die Mitarbeit der sowjetfeindlichen Kräfte in der Bevölkerung und in der Wehrmacht der UdSSR zu rechnen. Noch immer sprechen folgende Gründe gegen eine solche Spekulation: Erstens, der psychologische Vorsprung der K. P. durch den Sieg von 1945. Zweitens, das trotz politischer Schulung überwiegend militärische Denken der Generalität. Drittens, die Tatsache, daß die Partei die Sowjetwehrmacht dauernd überwacht. Dabei muß man berücksichtigen, daß der militärische Abwehr- und Gegenspionage-Dienst des GURK-SMERSCH (Hauptverwaltung für Abwehr – „Tod den Spionen“!) des Generalstabes die Abwehr ausländischer Spione in der Roten Armee, ihre Überwachung und im Kriegsfalle Abwehr der feindlichen Spionage im Operationsgebiet und die innere Funküberwachung umfaßt. Da aber der Apparat des GURK-SMERSCH stärkstens von Agenten des MGB durchsetzt ist, überwacht dieses als Ohr der politischen Polizei auch praktisch den gesamten Funkverkehr der Wehrmacht. So kann Ben ja keine revolutionäre Bewegung in der Truppe entgehen, wenn sie größeres Ausmaß annimmt. Stalin und Berija haben es nämlich für geraten gehalten, seit 1945 die Zügel in der Armee straffer anzuziehen und den militärischen Spionagedienst noch stärker an den politischen zu ketten, und dabei war es in der Sowjetunion nicht einmal nötig, ähnliche Maßnahmen zu treffen, wie das „Dritte Reich“ sie nach den Ereignissen des 20. Juli 1944 traf, als die Leitung des Nachrichtendienstes von Admiral Canaris auf Himmler überging. Denn in der UdSSR war im Prinzip das politische Übergewicht der Partei im gesamten Nachrichtendienst schon seit Jahren verwirklicht. Dieses Prinzip hat sich besonders durchgesetzt seit der Hinrichtung des noch aus dem zaristischen Offizierskorps stammenden Generalstabschefs Tuchatschewski und einer großen Anzahl von Offizieren hoher und mittlerer Dienstgrade im Jahre 1937. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Aufstandsversuch der Militärs oder um eine geschickte Provokation des damaligen deutschen SD- und Gestapochefs Heydrich handelte, ist gleichgültig –: auf jeden Fall ist die wilde Welle des Mißtrauens, die damals in der kommunistischen Parteiführung gegen die Rote Armee ausgelöst wurde und zu einer radikalen Säuberung in ihren Reihen führte, und welcher Tausende von Offizieren bis zum Oberstleutnant und Major herunter zum Opfer fielen, heute noch nicht vergessen. Ferner dürfen auch die kommunistische Gesinnungstreue und der Ehrgeiz vieler junger und jüngerer Offiziere als Ferment der Zuverlässigkeit der sowjetischen Wehrmacht nicht unterschätzt werden.

Endlich wären Massendesertionen, wie sie 1941 in den ersten Monaten des Rußland-Krieges in Erscheinung traten, in einem etwaigen zukünftigen Kriege keineswegs sofort, sondern nur bei längerer Kriegsdauer zu erwarten sein. Denn das Schicksal von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand, die im furchtbaren Winter 1941/42 hinter Stacheldraht verhungerten und erfroren, und die zögernde Behandlung General Wlassows und seiner Einheiten durch deutsche Regierungsstellen, die niemals ihren wirklichen Kampfeinsatz für die von ihnen gewünschte nationale Befreiung Rußlands und seiner Völker zuließen, ist von der Masse der sowjetischen Wehrmacht und der Bevölkerung der UdSSR nicht vergessen worden. Heute aber – und daran ist kein Zweifel – hat sich das Mißtrauen gegen die Deutschen in ein Mißtrauen gegen die Westmächte verwandelt...