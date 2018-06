Endlich wird sich der gelähmte internationale Risikoausgleich aus seiner Erstarrung lösen. Was dies zu bedeuten hat, wird am Schulbeispiel der Explosionskatastrophe „Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen“ und des Großbrandes „Warenhaus Karstadt, Hamburg“ klar, die allein von deutschen Erst- und Rückversicherern aufgefangen werden mußten, während die Schweizer Explosionsschäden in Blausee-Mittelholz sowie der Warenhausbrand der Grands Magasin à la Bourse in Brüssel auf breiter Basis über die internationale Rückversicherung „atomisiert“ werden konnten.