J. B. Wien, im März

Bessere Qualitäten, ein größeres Sortiment, im Auf und Ab der Preise interessanter denn je und im Verkaufserfolg doch nur für wenige Ausstellungsbereiche zufriedenstellend: das sind die Merkmale der Wiener Frühjahrsmesse 1950. Überall bemerkte man eine starke Zurückhaltung des Käufers: beim Geschäftsmann wegen der Kalkulationsunsicherheit, beim Privatmann einfach aus Geldmangel. – Dabei war es wirklich wieder eine große Messe, 2078 Aussteller kamen aus dem Inland, 379 aus zwölf Staaten der Alten und Neuen Welt, knapp hundert aus Deutschland. Die Firmen kamen mit neuen Waren und noch neueren Preisen Erst jetzt kann man die Auswirkungen der Schillingabwertung einigermaßen übersehen. Ein Dieseltraktor aus den USA, Massey-Harris, 44 PS, kostet 74 000 Schilling (vorher 42 000) und erscheint zu teuer; ein britischer 50-PS-Traktor zu 62 000 Schilling ist gerade noch verkäuflich. Der 50-PS-Traktor von-Klöckner-Humboldt-Deutz kostet 3250 $, frei Grenze, unverzollt. Man findet auch die deutschen Maschinen heute vielfach zu teuer. Dennoch werden deutsche Importe bevorzugt, weil man Ersatzteile immer in der Nähe weiß, und weil man den bekannten Namen vertraut.

Die Einfuhrgüter sind dann am meisten verteuert, wenn ein Bereich vor der Abwertung begünstigte Kurse hatte; wo man schon im Vorjahr bei Einfuhren hohe Aufgelder zum offiziellen Kurs gezahlt hatte, sind die Unterschiede jetzt nicht so groß. Die österreichischen Waren zeigen sehr unterschiedliche Preis Veränderungen; Einfuhrkohle ist gestiegen, daher ist auch Eisen wesentlich teurer geworden und jetzt ist diese Erhöhung bis zum Endprodukt durchgeschlagen. Investitionsgüter sind also allgemein im Preise gestiegen. Verbrauchsgüter bleiben zurück. Ja, man kann von kompensatorischen Preissenkungen sprechen, weil die Kaufkraft, in der Summe unverändert, den Ausgleich der Preissteigerungen erzwingt. – Ein Schlafzimmer kostet über zehntausend Schilling – und das ist das Jahreseinkommen eines sehr guten Arbeiters oder eines mittleren Beamten; kein Wunder, wenn auf der Messe zu wenig Möbel verkauft wurden. Die Händler hatten schon Anfang des Jahres schwache Umsätze; jetzt zögern sie mit dem Einkauf. Nur für permanente Mangelwaren (und Maschinen, Chemikalien, die meisten aus Deutschland eingeführten Güter gehören dazu) sind höhere Preise zu erzielen. Non-essentials in einem sehr weiten Sinne kommen in Absatznot.

Die Wiener Messe war ein Beweis dafür daß sich auch die österreichische Wirtschaft ihre Preise nicht mehr nach den Kosten erstellen darf, sondern die Kosten nach den erzielbaren Preisen einstellen muß. Gar nicht vergleichen darf man mit der Herbstmesse 1949, da man in Erwartung der Abwertung nochmal bedingungslos jeden geforderten Preis gezahlt hatte; das war vielleicht der letzte „Verkäufermarkt“ gewesen. Aber die Frühjahrsmesse jetzt war jedenfalls der erste allgemeine „Käufermarkt“ – und zwar mit sehr zögernden Käufern.