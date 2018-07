ln Baden Baden leitete dieser Tage der Wiener Dirigent Rudolf Moralt eine Auffüfcriung der Walküre; er wird dann in Venedig und an der Riviera Gastspiele geben. Derselbe Dirigent tauchte in den dreißiger Jahren, zu einer Zeitj als Knappertsbuseh der Star der Wiener Staatsoper war, mehrfach auf dem Theaterzettel der Wiener Oper auf. Eines Tages kam Clemens Krauß nach Wien, las auf dem Programm den neuen Namen, ging z<u KDappertsbusch und sagte: "Hören. Sie mal, Knappertsbuseh, ich lese da neuerdings immer einen neuen Namen auf Ihrem Programm, Morak oder Muralt oder so ähnlich. Wer ist denn das eigentlich ?" "Sprechen Sie nicht so von dem", erwiderte Knappertsbuseh, "der ist besser als ich und — fast so gut wie Sie

