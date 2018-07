USA verkauft ist, wurde auf der letzten Biennale in Venedig ausgezeichnet , Seitdem die Röntgenröhre in der Medizin für ., diagnostische und therapeutische Zwecke Verbreitung gefunden hat, sind die gefährlichen Spätfolgen einer zu großen Dosierung von Röntgenstrahlen immer deutlicher erkannt worden. Man hat dann auch weiter gelernt, daß dieselbe Gefahr von der Strahlung der radioaktiven Substanzen djroht. Die Tücke dieser Gefährdung besteht darin, daß man von der Strahlung während ihrer Einwirkung selbst gar nichts spürt. Eine der schlimmsten Folgen bestent in Veränderungen des Knochenmarks; der Organismus verliert die Fälligkeit zur Bildung von Blutkörperchen. Und schon bei einer verhältnismäßig schwachen Dosis von Röntgen- oder Radiumstranlen können Mutationen der Gene eintreten, die eine Verschlechterung der Nachkommenschaft mit sich bringen.

Seit dem Jahre 1942 sind in den USA eine Anzahl von sogenannten Uranbatterien (im englischen Original ab uranium pile oder reactor bezeichnet) errichtet worden. In ihnen entsteht durch einen als Kettenreaktion ablaufenden Elementverwandlungsprozeß das neue Element Nr. 94, Plutonium, das den Sprengstoff der Atombombe bildet. Daneben entwickeln die Uranbatterien aber auch ungeheure Energiemengen in Form von Wärme, so daß sie als Energiequelle für Atomkraftwerke benützt werden können. Die entwickelte Energie rührt her von einer explosiv verlaufenden Spaltung der Atomkerne des Uranisotops U 235, und die dabei entstehenden Spaltungsprodukte sind radioaktive Isotope von bekannten Elementen mittleren Atomgewichtes.

Ähnlich wie bei einem lebenden Organismus für eine Ausscheidung der Stoffwechselprodukte Sorge getragen werden muß, so ist es auch bei der Uranbatterie notwendig, daß das Uran von Zeit zu Zeit von den bei der Atomspaltung entstandenen radioaktiven Isotopen gereinigt wird, weil sonst eine Art Selbstvergiftung der Batterie eintritt, die die Kettenreaktion zum Stillstand brächte. Die entstandenen Spaltprodukte müssen also in bestimmten Zeitintervallen aus dier Uranbatterie entfernt werden, und dadurch gewinnt man sie als Nebenprodukte aus diesen Anlagen ebenso unvermeidlich wie den Stallmist bei der Landwirtschaft. Ein Unterschied liegt nur darin, daß der letztere ails Düngemittel eine nützliche Verwendung findet, wählend bei den Nebenpndukten der Uranbatterie die legitime Nachfrige für friedliche Verwendungszwecke nicht so groß ist, dlaß man sie auf dem Weltmarkt absetzen könnte. Wer die Uranibatterie nur für friedliche Z wecke" verwendet, muß für die Unschädlichmachung dieser Stoffe sorgen, etwa Schächte bohren in die man sie versenken kann, oder, bei Atomkraftwerken in der Nähe der Kiste, Vorrichtungen treffen, um sie verläßlich auf dem Meeresboden zu deponieren. Wer aber daran denkt, sie zur Kriegführung zu verwenden, wird diese radioaktiven Substanzen in geeigneten Gewölben für spätere Zwecke aufspeichern. Um die Kriegswaffe der radioaktiven Verseichung anzuwenden, braucht man also das sogenannte "Geheimnis" der Atombombe selbst gar nicht zu wissen. Was man vor allem dazu braucht, sind leistungsfähige Uranbatterien, wk sie seit nunmehr über fünf Jahren in den USA und in der letzten Zeit bereits aiudh schon in Kanada, Großbritannien, Frankreich und vermutlich wohl aui schon in der Sowjetunion errichtet werden und zum Teil schon in Betrieb stehen. Zum fortlaufenden Betrieb einer solchen Uranbatterie gehören auch jene Anlagen, in denen das aus dei Batterie von Zeit zu Zeit entnommene Uran von seinen Spaltprodukten gereinigt wird. Diese Anlagen sind allerdings ziemlich kompliziert, wel sie wegen der von den Spaltprodukten ausgehenden tödlich wirkenden Strahlung automatisch und ferngesteuert arbeiten müssen. Die aus dei Uranbatterie extrahierten Spaltprodukte, die ein Gemisch von mehreren Hundert Isotopen verschiedener Elemente sind, brauchen aber nicht chemisch voneinander getrennt zu werden, vielmehr kann man das ganze Teufelselixier dier aus dem Uran abgeschiedenen Stoffe — lediglich nach Abtrennung des für die Bombe benötigten Plutoniums — für den angestrebten Verseuchungs zweck weiter verarbeiten.

Die naheliegendste Methode zur Ausführung der Verseuchung besteht darin, irgendeine Trägersubstanz, wie zum Beispiel feinen Sand oder Staub, mit den radioaktiven Stoffen zu imprägnieren, wozu es eine Reihe geläufiger Methoden gibt, und sodann diesen Sand beziehungsweise Staub mit Langstreckenflugzeugen oder mit Stratosphärenraketen nach Art der V 2 Waffen über dem zu verseuchenden Feindgebiet, in möglichst gleichmäßiger Verteilung auszustreuen. Die Todeswolke senkt sich allmählich zu Boden und bedeckt ihn mit einer praktisch unsichtbaren Schicht, die bei geeigneter Dosierung, von der noch die Rede sein soll, eine so starke radioaktive Strahlung erzeugt, daß die Bewohner der betreffenden Gegend nach einigen Tagen oder Wochen unheilbar erkranken und zugrundegehen müssen. Staub ist dabei als Trägersubstanz noch wirksamer als Sand, weil er durch den Wind immer wieder vom Boden aufgewirbelt wird und in der Atmosphäre einige Zeit suspendiert bleibt, so daß er durch die Atemluft in die Lunge gerät, von- wo dann der radioaktive Belag durch den Säftekreislauf an verschiedenen Punkten des Körpers abgelagert wird. Der menschliche Orga nismus empfängt in diesem Falle nicht nur die Strahlung von außen, sondern auch von innen her und erhält dadurch früher die tödliche Dosis. Allerdings eignet sich Staub nicht zum direkten Abwurf, weil er infolge der niedrigen Senkungsgeschwindigkeit (rund drei Wochen Falldawer je tausend Meter Höhenunterschiedi bei Dreitausendstelmillimeter Korndurchmesser) zu stark der Abdrift durch die Luftströmungen unterworfen wäre. Aus diesem Grunde müßte Staub zum Beispiel in Kapseln; von etwa Erbsengröße abgeworfen werden, die zusätzlich noch eine kleine Sprengladung enthalten, damit sie beim Aufschlagen auf den Badern detonieren.

Man kann sich leicht vorstellen, daß die Kombination einer radioaktiven Todeswolke mit Stratosphärenraketen dem Ideal" des RobotKrieges schon sehr nahe käme. Der Hauptmangel der deutschen V 2 Waffe war ja ihre zu geringe Zielsicherheit. Bei einer Waffe, deren Zerstörungswirkwng nur innerhalb eines Umkreises von rund zehn Meter zur Geltung kommt, wird durch den Mangel an Zielvermögen die TrefferStatistik sehr stark herabgesetzt, weil eine große Anzahl von Geschossen auf unbebautes Gebiet fällt und dort relativ geringen Schaden anrichtet. Anders liegen die Verhältnisse, wenn die Funktion der Rakete darin besteht, in einer Höhe von einigen Kilometern zu explodieren und dabei eine Wolke von Sand oder von Staubkapseln auszustreuen, die nach dem Niedergehen ein Areal von der Größenordnung eines Quadratkilometers bedecken. In diesem Falle kann dann auch eine Streuung von einigen hundert Metern ohne weiteres in Kauf genommen werden.

Für die Wirkung eines radioaktiven. Präparats kommt es nicht auf die Gewichtsmenge an, sondern auf seine sogenannte "Aktivität", das ist die Zahl der pro Sekunde eintretenden ZerfaMsvorgänge, die mit der Aussendung von Strählung verbunden sind. So hat zum Beispiel ein Milligramm des naidioaktiven Isotops Ce 141 eine viel größere Aktivität als ein Milligramm Radium, weil es in so raschem Tempo zerfällt, daß schon im 28 Tagen nur mehr die Hälfte des. ursprünglich vorhandenen Quantums übrig ist,