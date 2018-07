Die Südafrikanische Union stellt heute vor Rasseproblemen, wie sie in dieser Kompliziertheit kein anderes Land belasten. Daß zwei oder mehr nach Rasse oder Bekenntnis veischiedene Bevölkerungsgruppen ein und dasselbe Land bewohnen, ist allerdings keine Besonderheit. In der Schweiz, in Belgien oder in Kanada bereitet das beispielsweise keine großen Schwierigkeiten. Es handelt sich dort nun einmal um Volksgruppen, die ein gleicheszivilisatorisches Niveau haben, während in Südafrika gerade das Zivilisationsgefälle zwischen den 2 4 Millionen Europäern, 7 8 Millionen Schwarzen, 900 000 Mischlingen und 300 000 Asiaten die Frage des friedlichen Zusammenlebens zu einem ungeheuer schwierigen Problem macht. Erschwert wird der Ausgleich überdies noch dadurch, daß die Mischlinge zu 90 v. H in der Kap Provinz, die Inder zu 80 v. H in Natal ansässig sind und auch die Eingeborenen keineswegs Ureinwohner darstellen, sondern die Nachkommen verschieden gearteter, aus dem Norden eingewanderter Stämme sind, die sich ihre besonderen Sprachen, Sitten und Gebräuche bis auf den heutigen Tag bewahrt haben.

Der Lebensstandard der Europäer Südafrikas ist heutzutage im allgemeinen höher als der ihrer Herkunftsländer und mit dem der übrigen Bevölkerungsgruppen der Union gar nicht zu vergleichen. Das Problem der "verarmten Weißen" ist längst überwunden und wird sich nie mehr stellen. Dieses hohe zivilisatorische Niveau der europäischen Staatsbürger ~zu verteidigen, ist der Sinn der Rassenpolitik der Regierung Malan. Die Eingeborenen verteilen sich über das ganze Land. Etwa 35 v. H arbeiten auf den europäischen Farmen, 25 v. H halten sich in den Städten auf, und der Rest lebt in den Reservationen, die ihnen auf alle Zeit überlassen worden sind. Es gibt einige wenige hervorragende Ärzte, Anwälte und Lehren unter ihnen, aber die erdrückende Mehrheit verharrt in geistiger und gesellschaftlicher Primitivität. Wenn diese Neger sich in den Städten auch die äußerlichen Insignien der Zivilisation aneignen, so fehlt ihnen doch das innere Fundament des Verantwortungsbewußtseins, und sie übernehmen bereitwilliger die bösen als die guten Sitten der Zivilisation. Bezeichnend ist, daß sie die Obrigkeit — gleich welcher Art — als ihren Feind ansehen und nicht als ein notwendiges Element der Ordnung. Die Mischlinge, die sogenannten Coloured, bilden heutzutage eine recht einheitliche Bevölkerungsgruppe, obgleich sie sich aus drei ganz verschiedenen Blutlinien herleiten: Mischungen aus Europäern und ostindischen Sklaven im 17 und 18. Jahrhundert, ferner Mischungen aus Europäern und Hottentotten in Südafrika selber und schließlich Mischehen zwischen den asiatischen Sklaven und Schwarzen. Sie sprechen heute einheitlich Afrikaans. In der sozialen Struktur stehen sie etwa halbwegs zwischen Europäern und Eingeborenen. Audi im Berufsleben bilden sie eine Art Mittelschicht.

Die Einwanderung des indischen Elements begann etwa 1860, als die Regierung Arbeitskräfte für die Zuckerrohrplantagen aus Indien kommen ließ Die Eingeborenen hatten sich nämlich für solche Arbeiten damals nicht hergegeben. Den Indern gefielen Land und Leute, und so blieben die meisten nach Ablauf ihres Arbeitskontraktes als Händler im Lande und zogen viel Verwandtschaft nach. Heute finden sich unter ihnen die reichsten Handelisherren dr Union. Aber wenn sie auch in manchen Berufen mit großem Geschick tätig sind, so entwickeln sie doch ausgesprochen wenig staatsbürgerlichen Sinn und lassen sich daher so gut wie gar nicht in die größere Gemeinschaft eingliedern. Viele ihrer Sitten und Gebräuche — beispielsweise die Behandlung ihrer Frauen — sind nicht nur anders als die europäischen, sondern machen ein Zusammenleben mit ihnen unmöglich.

Das Ziel der Regierung Malan muß es aber sein, in dem Rassen Laboratorium der Südafrikanischen Union nur Elemente zu dulden, die sich zu einem einigermaßen harmonischen Zuzusammenleben bereit finden und eignen. Die Regierung ist überzeugt, daß die indische Bevölkerungsgruppe kein solches Element ist. Die blutigen Unruhen des letzten Jahres zwischen Indern und Eingeborenen in Durban bestärken sie in dieser Meinung. Deswegen verfolgt sie weiterhin den Plan, die 300 000 Asiaten nach Indien zurückzusiedeln, und hat Besprechungen hierüber mit den Regierungen Indiens und Pakistans aufgenommen.

Gelingt dies mit der Zeit, dann bleiben mit den Europäern immer noch die Coloureds und die Eingeborenen im Lande. Für die Coloureds wird eine parlamentarische Vertretung angestrebt. Schulzwang ist bereits eingeführt, und die soziale Fürsorge wird auf allen Gebieten weiterentwickelt. Für die Schwarzen werden die Reservationen mit den modernsten Mitteln der Bodenpflege aufnahmefähiger gemacht und zu einer vollwertigen Heimat für si entwickelt, in der sie eine Art Selbstverwaltung führen sollen. Daher ist an eine besondere parlamentarische Vertretung für sie nicht gedacht. Wenn sie in den europäischen Gebieten arbeiten, genießen sie arbeitsrechtlichen Schutz, werden aber in ihren Wohnvierteln von den Europäern getrennt gehalten.

Die Zukunft für ein friedliches Zusammenleben aller Rassen in Südafrika liegt in einer besseren Erziehung der rückständigen Bevölkerungsteile. Gelingt es, ihr zivilisatorisches Niveau allmählich zu heben, dann werden sie mit der Zeit auch das staatsbürgerliche Verantwortungsgefühl entwickeln, das die wesentliche Voraussetzung dafür bildet, daß die Regierung ihren Treuhandpflichten gegenüber den farbigen Einwohnern des Landes nachkommen kann.