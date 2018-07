Detmold, im März

Die Welt wird christlich sein, oder sie wird nicht mehr sein. So ungefähr lautet das Bekenntnis des englischen Dichters T. S. Eliot. Wie weltoffen in der Formulierung, dem Puls der Seit verbunden und zu neuen Lösungen bereit an solches Bekenntnis zum Schauspiel geformt werden kann, dafür zeugt Eliots „Familientag“, der in Düsseldorf zur allgemeinen Überraschung volle Häuser findet. Man muß an solche echten Begegnungen zwischen der an ihrer Glaubensosigkeit leidenden Gegenwart und einer vernichtenden Dichtung erinnern, wenn man von Seit zu Zeit auf der Sühne Arbeiten gegenüberteht, die mit religiöser Terminologie für eine Sache werben, der sie im Wesentlichen ausreichen. Die Uraufführung eines von zwanzig unterlassenen Dramen Julius Maria Beckers – Die Kathedrale von Bayeux – im Lippischen Landestheater zu Detmold legt diese Betrachtung benso nahe wie vor zwei Jahren das ominöse Mahl des Herrn“ vom selben Autor in Düsseldorf. Ein in seiner Versponnenheit achtenswerter Poet, der sogar das Handwerk des Dramatikers ersteht, greift mit scheinbar mutiger Hand mein ins volle Menschenleben. Den Gegensatz wischen Gott und Mensch, zwischen Kirche und Welt malt er jedoch mit einer Phantasie aus, deren Geschmack künstlerisch urteilsfähige Katholiken gelegentlich als frivol, ja blasphemisch bezeichnet haben. Seine Kontraste sind obendrein nicht echt. Das farbig ausgepinselte Böse dient nur zur größeren Ehre des Guten, dessen Sieg für jeden Zuschauer schon im ersten Akt klar ist. Solche Scheingefechte mögen Erbauungsstunden für ohnedies Überzeugte liefern. Eine Hilfe für Suchende; Überzeugungskraft für Zweifler besitzen sie nicht.

„Die Kathedrale von Bayeux“ enthüllt die Beckersche Pseudodramatik. Mit zunächst verblüffender Folgerichtigkeit wird eine spannende Handlung entwickelt. Der Pariser Revolutionskommissar verlangt – eine Strafmaßnahme den Abbruch der Kathedrale. Die Gegensätze der Weltanschauung, der Generationen, der Charakterstärke zeitigen eine wahrhaft tragische Situation für den Dombaumeister. Er selbst übernimmt die Demontage. Denn er kennt das Baugesetz, nach dem er das Gotteshaus später wieder errichten kann. Um der Kenntnis dieses „Geheimnisses“ willen wird er ausgerechnet vom geistlichen Gericht angeklagt, denn er schaltet durch dieses Wissen den Priester und die Kirche als Mittler aus. In einen zweiten Konflikt wird er als Vater gestürzt, da seine Tochter als Göttin der Vernunft nackt auf dem Altar der Käthedrale zur Schau gestellt werden und der Abbruchbefehl um diesen Preis zurückgezogen werden soll. Als diese Konfliktspannung ihren dramatischen Höhepunkt erreicht hat, biegt der Autor die Tragödie durch – einen zufälligen Personenwechsel im Pariser Konvent ab! Das Ganze geht wie das Hornberger Schießen aus, ohne daß die Wendung durch einen stichhaltigen Grund motiviert wird. Der Zuschauer fühlt sich genarrt und mit Orgelklang, Zeremoniell und Kirchenbildern auf eine Apotheose der Kathedrale als christliches Symbol verwiesen. Dramatische Berge kreisen und eine Stimmungsmaus wird geboren.

In Detmold sah man eine überraschend saubere, szenisch von Johannes Schröder aus Hamburg a. G. und regielich von Walter Thomas, dem gegenwärtigen Oberspielleiter des Lippischen Landestheaters, eindrucksvoll profilierte Aufführung. Johannes Jacobi