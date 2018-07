streuen, die nach dem Niedergehen ein Areal von der Größenordnung eines Quadratkilometers bedecken. In diesem Falle kann dann auch eine Streuung von einigen hundert Metern ohne weiteres in Kauf genommen werden.

Für die Wirkung eines radioaktiven Präparats kommt es nicht auf die Gewichtsmenge an, sondern auf seine sogenannte „Aktivität“, das ist die Zahl der pro Sekunde eintretenden Zerfallsvorgänge, die mit der Aussendung von Strahlung verbunden sind. So hat zum Beispiel ein Milligramm des radioaktiven Isotops Ce-141 eine viel größere Aktivität als ein Milligramm Radium, weil es in so raschem Tempo zerfällt, daß schon im 28 Tagen nur mehr die Hälfte des ursprünglich vorhandenen Quantums übrig ist,