Die deutsche Philosophie der letzten 150 Jahre in einer Schweizer Perspektive

Von Walter Fredericia

Es ist hiemit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließe. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen.

Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage.

Wäre die Schweizerin Magdalena Aebi, die kürzlich ein Buch über „Kants Begründung der deutschen Philosophie (Verlag f. Recht u. Gesellschaft, Basel, 632 Seiten, 40 Franken) veröffentlicht hat, nicht Philosophie, sondern Politikerin, so würde man auf Grund der umfangreichen Vorrede vermuten, es sei ihr darum zu tun, den sogenannten deutschen Barbarismus aus der deutschen Philosophie seit Kant zu erklären und den alten Königsberger zum geistigen Vater der Kollektivschuld zu machen. Denn nach Aebi verkündet die Kantsche Philosophie „eine ungeheure Macht des Ich ... und dieser Gedanke ist es bis heute, der die Kantnachfolger bestimmt. Die ‚deutsche Philosophie“ seit Kant ist Subjektivismus; ihr Grundprinzip ist das des Ich, des Subjekts“ (S. 12). Aus Kant entwickelt die Autorin Fichte, dessen absolutes Ich gar kein: Verwandtschaft mit dem Subjekt Kants hat, wofür sie ihm denn auch attestiert, daß er Kant gar nicht verstanden habe, aus Fichte wieder Hegel (der für sie nicht mir der Vater der deutschen Staatsvergötterung, sondern auch des Marxismus ist). Aus diesen zusammen leitet sie zuerst die Romantik, dann auf der einen Seite Nietzsche, auf der andern Heidegger und Sartre ab, dessen Thesen wie „Die Freiheit hat kein andres Ziel als sich selbst“ und „Eine allgemeine Moral kann nicht aufgestellt werden“ auf diese Weise unter der Verantwortung von Kant landen. Sogar schreibt sie: „Vergleichen wir diese Grundsätze mit denen der Politik, die Rauschning in seinem Buch über ‚Die Revolution des Nihilismus‘ dargestellt hat, dann fällt die Übereinstimmung der Grundsätze dieser Politik mit der Philosophie des Existentialismus ins Auge“ (S. 23). Mit andern Worten: Sartre ist Kantianer, und Hitler war Existentialist, zumindest kommen beide aus derselben Wurzel, denn: „Hier wie dort finden wir den gleichen extremen Subjektivismus und Dynamismus; die Hochschätzung der Tat, der Bewegung um der Bewegung willen, das Vermeiden jeder objektiven Orientierung irgendwelcher Art. Das Ziel ist die Handlung als solche; die Freiheit der Handlung ist Selbstzweck“ (S. 23/24). Nachdem so die Gefährlichkeit und Unmoral der deutschen (Kantschen) Philosophie dargetan ist, begibt sich die Autorin, die übrigens mit Männern wie Heidegger, Jaspers, Cohen, ja selbst Goethe höchst unsanft verfährt, an die Widerlegung Kants, denn „die transzendentale These Kants sowie der Kant-Nachfolger – die Behauptung einer schöpferischen Funktion einer reinen Vernunft ... wurde nie in sachlich haltbarer Weise abgeleitet“ (S. 50), und: „Kant wird seit 160 Jahren als Inbegriff des Tiefsinns gepriesen und findet immer wieder Nachfolger, während keiner dieser Bewunderer und Nachfolger sich veranlaßt sieht, sich so weit in den Besitz des Kantschen Systems zu setzen, daß er imstande ist, es zu durchschauen“ (S. 64). Dem wird nunmehr Magdalena Aebi abhelfen; sie macht sich erbötig, den ganzen Kant zu widerlegen.

Was sagt Kant?

Manche Schulphilosophen und Philosophieschüler meinen, Kant habe sein langes Leben (1724–1804) und seinen genialen Scharfsinn der Frage gewidmet, ob synthetische Urteile a priori, das heißt aus reinem Denken ohne Zugrundelegung der Erfahrung möglich sind. Doch liegt in der positiven Antwort, die er darauf gibt, nicht seine Bedeutung. Der Kern seines Systems liegt vor allem in der von ihm gefundenen Unterscheidung des Dinges an sich von seiner Erscheinung, wie wir sie wahrnehmen. Kant weist nach, daß wir durch die Sinne nur Nervenreize empfangen („affiziert werden“), worauf die Außenwelt vom Intellekt auf Grund dieser Reize „gesetzt“ wird, ohne daß wir die Übereinstimmung dessen, was unser Intellekt als Ursache des Reizes „setzt“, mit dem, was den Reiz hervorrufen mag, überprüfen können, weil wir stets auf die Sinne angewiesen bleiben. Mit andern Worten: daß zwischen den Dingen und uns immer die Sinnesempfindungen und der Intellekt stehen. Somit ist die objektive Welt, die wir vor uns haben, die Welt der „Erscheinungen“, ihr Substrat das für uns unerkennbare „Ding an sich“.